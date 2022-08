Achteraf kwam het misschien wel allemaal door mij, door het deel van mijn hersenen dat in nanoseconden afstand en snelheid tegen elkaar afweegt en beslist of ik kan doorrijden of moet stoppen. Dat heeft zich nog niet helemaal aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. Ik fietste op de Jozef Israëlslaan in Den Haag, op mijn zwarte Batavus zonder e-motor, en nam bij het rosarium op het Jozef Israëlsplein de bocht naar links. Van rechts kwamen drie fietsers en ik dacht dat ik voor hen langs kon. Dat was niet zo. Ze reden op e-bikes. Ze moesten voor me remmen en haalden me daarna in. Rommelig was het. Alles was rommelig. Ik zag dat ze helmen op hadden. Ik zag een kind achterop, ook met een helm op. Het waren geen oude mensen. Dertigers of veertigers. Ik fietste achter hen aan en zo kwamen we bij de kruising met de Wassenaarseweg, tweehonderd meter verderop. Daar reed een meisje van een jaar of elf op een step. Een e-step? Weet ik niet. Wat ik zag was dat ze opeens begon te slingeren. De fietsers op hun e-bike zaten vlak achter haar en moesten nu vol in de remmen. Een van hen verloor zijn evenwicht, botste zijwaarts tegen de fietser naast hem aan en in een mum van tijd lagen ze alle drie op straat.

De vrouw die als eerste was gevallen gilde van de pijn en greep naar haar schouder. Het kind dat achterop had gezeten begon te huilen. Van alle kanten kwamen mensen aanrennen en wat deed het meisje op de step? Ze spóót weg. „Hé!”, riep ik. „Kom terug.” Ik had het ongeluk net kunnen ontwijken door de stoep op te vliegen. Nu fietste ik achter haar aan. „Kijk wat je hebt gedaan!” O, lieve mensen, daar heb ik nog steeds zo’n spijt van. Dat meisje hád het niet gedaan. Het wás niet haar schuld.

Ze kwam terug en keek naar de vrouw die op straat lag. Het gillen was gestopt, maar het kind dat achterop had gezeten bleef huilen. Het meisje sloeg haar hand voor haar mond en begon doelloos heen en weer te lopen, de ogen groot van paniek. Wat kon ze doen? Wat kon ik doen? Een van de mensen die waren komen aanrennen maakte zich los van de groep en sloeg haar arm om haar heen. „Stil maar. Stil nou maar.” In het Engels. Het meisje sprak Engels. In de verte klonk de sirene van een ambulance.

Toen ik later doorfietste dacht ik aan Cumhur Öner, orthopedisch chirurg en hoogleraar in het UMC Utrecht. Zes jaar geleden interviewde ik hem en hij vertelde me dat zijn vak voortdurend veranderde doordat de wereld voortdurend verandert. Hij zag meer verstijfde ruggen door diabetes, zwaarlijvigheid en te weinig beweging. Hij zag meer gebroken botten door een val met een elektrische fiets. Dat laatste schreef ik niet op, want ik dacht toen dat het onbelangrijk was. Hoeveel mensen reden er nou op een elektrische fiets? Ja, achteraf was dat natuurlijk nieuws.

Jannetje Koelewijn ( j.koelewijn@nrc.nl ) vervangt deze maandag Stephan Sanders