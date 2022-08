De smartphone die het bewijs opnam

Geweld? Geen van de vijf mannen heeft klappen gegeven, verwondingen gezien, bedreigingen of kreten van Mohamed gehoord. Een onvrijwillige bitcoin-transfer met een laptop? Salih ontkent Mohamed zijn wachtwoord afhandig te hebben gemaakt. In ieder geval maakte Salih zelf géén geld over. Ook is onbekend naar wie de 175 Binance coins ter waarde van 50.000 euro zijn overgemaakt. En waren die bitcoins wel van Mohamed? Salih en Imran zitten negen maanden in hechtenis, zonder reden, menen ze. De officier zal achttien en vijftien maanden cel eisen, deels voorwaardelijk, met twee jaar proeftijd. Dat Salih geweld pleegde is net wat waarschijnlijker, op basis van dna-bewijs.

Volgens het duo was het vorig jaar augustus een normaal nachtje „chillen en brainstormen op kantoor” geweest. Salih en Mohamed probeerden daar samen een cryptohandel in bitcoins op te zetten. Het enige bijzondere die avond was dat Salih ontslag wilde nemen omdat hij vond dat Mohamed hun klanten bedroog. Dat las hij in boze internet-posts. Een „normale civiele kwestie over ontslag”, zegt Salih, die „niet meer aan de strafbare feiten” van Mohamed mee wilde doen. Meer dan „een woordenwisseling” was het niet. Hij heeft niet aan het geld gezeten, bezweert hij.

Dat kapitaal was van zo’n twintig vrienden en familieleden van Mohamed, bedoeld als investering in een nieuwe cryptomunt. Maar dat wilde niet zo van de grond komen. Salih „deed marketingwerkzaamheden”, vertelt hij de rechter. En hij was medehuurder van het kantoor. Imran blijkt de broer van Mohamed. Er hangt spanning in de zaal – dit is ook een familiekwestie. Mohamed zit zich twee rijen achter Imran te verbijten over wat z’n „bloedeigen broer” en z’n „beste vriend” hem aandeden.

De twee verdachten denken op hun beurt dat Mohamed een valse aangifte deed om zo een „sterk verhaal” aan zijn teleurgestelde investeerders te kunnen vertellen. Mohamed zat „op glad ijs”, zegt Imran. Dat Mohamed vandaag behalve 10.000 euro smartengeld ook de 50.000 in Binance coins retour eist, sterkt ze in hun vermoeden. Ook hun advocaat gaat er hard in. De zaak rust volledig op de verklaring van Mohamed, iemand die „sluw en meedogenloos” is, zich bezighoudt met het „fabriceren” van bewijs en het manipuleren van getuigen. Mohamed heeft dan de zaal verlaten. Hij lijdt volgens zijn advocaat aan PTSS en kan de zitting maar net aan.

De officier staat intussen vierkant achter Mohameds verhaal. Als de rechtbank Salih en Imran veroordeelt kunnen ook de twee neefjes van Salih en een andere vriend een dagvaarding verwachten. Hun vervolging is nu nog geschorst „wegens zittingskrapte”. Ze zouden met z’n vijven Mohamed op kantoor hebben geslagen, geschopt, vastgebonden, bedreigd, de mond hebben afgeplakt, een vuurwapen hebben getoond en hem toegevoegd dat ze „anders op de Koerdische en Talibanmanier” botten zouden breken en nagels uit tenen zouden trekken.

De officier erkent dat de enige bron hiervoor Mohamed zelf is. Er zijn wel beveiligingsbeelden van aankomst en vertrek van alle zes personen – daarop lijkt Mohamed ongeschonden, ook bij vertrek. Maar zodra Mohamed door Imran bij een vriend is afgezet, belt hij de politie om een roofoverval te melden. Bij de dokter blijkt hij inderdaad kneuzingen, blauwe plekken en striemen te hebben. Maar dat, zo verklaart Imran, komt door een ‘stevige vechtpartij’, twee dagen eerder. De broers knokken vaker, zo blijkt, wat Mohamed ook erkent.

Het sterkste bewijs van de officier is een audio-opname. Mohameds telefoon blijkt automatisch audio op te nemen als er wordt gebeld. Dat gebeurde ook in de periode dat hij op kantoor slachtoffer zegt te zijn geworden. „Ik heb ’m geslagen”, is daarop te horen. En: „Dat is nog niks. Als ik straks met ’m verderga, dan moet jij weg.” Tegen Mohamed zou zijn gezegd „Honderd doezoe [‘duizend’ in straattaal] moet je me geven”. Waarop diens antwoord was „maar dat is al m’n geld”.

Een belastende opname dus, hoewel het geluid te slecht is om forensisch stemvergelijkend onderzoek te doen. De officier schrijft de stemmen toe aan Salih, Imran en Mohamed op basis van de inhoud en het gelogde tijdstip van de opname. Imran reageert paniekerig: „Honderd miljoen procent ben ik dat niet!”, zegt hij. Salih is afgemeten: „Ik kan mij absoluut niet vinden in die woorden.”

Twee weken later oordeelt de rechtbank dat de verklaringen van Mohamed consistent zijn en de audio-opnamen geloofwaardig. Salih moet de geëiste straf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk, uitzitten. Ook Imran wordt veroordeeld, tot vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk. Samen moeten ze het overgemaakte bedrag van 50.000 euro terugbetalen. Van de geëiste tien mille voor immateriële schade wijst de rechtbank 5.000 euro toe. Dat de verdachten geen verantwoordelijkheid namen voor hun handelen rekent de rechtbank ze zwaar aan.

Procespartijen Rechters: mr. P. Burgers, mr. M.P.M. Loos, mr. L. Mundt Officier van Justitie: mr. C.M. Offers Advocaat Salih: mr. R. Poyraz Advocaat Imran: mr. J.Y. Taekema

