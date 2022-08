De geschiedenis van kavel 10691, een begeerd en omstreden stukje Amsterdam

Als kavel nr. 10691 binnenkort door poptempel Paradiso bebouwd wordt, krijgt het laatste stukje nooit-benutte grond in Amsterdam-Centrum eindelijk zijn bestemming. Het land, dat ligt ingeklemd tussen de Weteringschans en Singelgracht, met aan de ene kant een stadsvilla en aan de andere kant Paradiso, staat al jaren te verwilderen, omgeven door hoog hekwerk.

Over deze 698 vierkante meter bouwgrond wordt intussen al minstens 140 jaar gedroomd en gestreden. Het land werd gekraakt, beplant, tijdelijk bebouwd en illegaal bewoond en was een van de weinige leegstaande kavels met een eigen twitteraccount, ‘HetLandjeNaastParadiso’, ter berichtgeving van plannen en wederwaardigheden.

Sinds de oplevering in 1880 van het gebouw van kerkorganisatie De Vrije Gemeente, voorloper van popzaal Paradiso aan Weteringschans 8, ligt het terrein braak. Het werd jarenlang gebruikt als parkeerplaats. Ooit voor koetsen, en later, toen Paradiso eenmaal bestond, voor bezoekers die hun auto in het ellipsvormige straatje kwijt konden. En steeds waren er nieuwe kandidaten met nieuwe plannen voor ‘het landje’.

Gezicht op het kerkgebouw van de Vrije Gemeente, Weteringschans 6-8, ontworpen de architect A. Salm. Oorspronkelijke kabinetfoto uitgegeven door A. Jager. Foto 236 uit het album van W.J.R. Dreesmann. Foto Stadsarchief Amsterdam

Buurtprotesten

In de jaren zeventig was de gemeente van plan om Paradiso af te breken, en het vrijgekomen perceel plus het naastgelegen veld te bebouwen met hotels, appartementen en een parkeergarage (dit werd voorkomen door buurtprotesten). Later zou de grond een maatschappelijke invulling krijgen, in de vorm van een fietsenstalling of kinderdagverblijf, maar ook dat ging niet door. Buurtbewoners zagen een moestuin of groentekas voor zich, het tegenover gelegen Barlaeus Gymnasium wilde er een dependance neerzetten.

In 2000 werd de kavel gekocht door vastgoedondernemer Klaas Hummel, in de twintig jaar daarna volgden verschillende voorstellen: voor een hotel, een appartementencomplex, horeca en een ondergrondse parkeergarage. In 2012 was er een ontwerp voor de bouw van een ‘muzikantenhotel’, voor gasten van Paradiso. Alle plannen ketsten af. Ofwel op kwesties rond vergunningen, ofwel op acties van buurtbewoners, die bijvoorbeeld geen appartementencomplex in de vorm van een ‘grafzerk’ als uitzicht wilden. Ook waren er ambtelijke beslommeringen tussen eigenaar Klaas Hummel en de gemeente over bouwplannen. Maar nu zijn bestemmingsplan, vergunningen en verkoop dan toch rond.

Al werd er nooit gebouwd, het land wisselde al eerder van bezitter: in 1990 werd het perceel verkocht voor een bedrag van 69.000 gulden; in 1995 voor 250.000 gulden en in 2000 voor 1.950.000 gulden. Paradiso betaalde nu 3,5 miljoen euro, en is daarmee eindelijk eigenaar van dat wat in de volksmond al lang bekend staat als het ‘Paradiso-landje’.

Het stuk grond naast Paradiso wat aangekocht is door de popzaal. Foto Roger Cremers