De burger, de elite: we zijn allemaal kwetsbaar, toont Zomergast Sandra Phlippen

Het madonna-blauw van haar enkellange jurk verzachtte nauwelijks de boodschap van Sandra Phlippen (44) over de roodgloeiende aarde die we uitputten. De tweede zomergast van dit seizoen studeerde sociologie en economie en is hoofdeconoom bij ABN Amro. Presentator Janine Abbring van Zomergasten (VPRO) liet haar zelf eventuele argwaan bij de kijker wegnemen. Ze zat er niet namens de bank en zou vrijuit kunnen spreken. En dat deed ze.

Ze begon met een fragment uit De zaak Shell, een film waarin alle veroorzakers van de klimaatcrisis hun zegje mogen doen. „Ik ben een klootzak en een geldwolf bovendien”, zegt de Shell-directeur op de achterbank van zijn Tesla (ja, het is dus fictie). Ze wilde ermee zeggen: het grote afschuiven en naar elkaar wijzen is begonnen. De Shell-baas richt zich tot de vliegende, vleesetende, autorijdende consument. De consument maakt zich boos over de gulzige aandeelhouders, maar vergeet voor het gemak dat de grootste aandeelhouder het eigen pensioenfonds is.

Vingerwijzen lost het probleem niet op. Sandra Phlippen legt het ‘probleem’ nog even bondig op tafel. Als de wereld nóg 1,5 graad warmer wordt, staat in het IPCC-rapport, zal tweederde van de bevolking van Zuid-Europa straks geen drinkwater meer hebben. En, mocht iemand dat soms gedacht hebben, dat is voor de economie ook niet goed. Die dondert in dat scenario in elkaar. Zij is hier de econoom in een denktank, zij rekent de scenario’s voor de bank door. Dus wat doen we? Krimpen en consuminderen? Of groene groei, doorgroeien binnen de grenzen van de planeet?

Goudmijn

De wil tot groei zit diep, dat zien we in een fragment uit The Salt of the Earth van Wim Wenders. Een goudmijn in Brazilië. Een gigantisch gat in de aarde waarin 50.000 mensen graven. Dit zijn geen slaven, maar intellectuelen, boerenzoons, arbeiders die zich vrijwillig een ticket naar een goed leven hakken. De rijkdomswens is een bijna „dierlijke drift”, het is de motor die de economie aanjaagt en drijvende houdt. En dat is óók mooi, zegt de econoom in Phlippen.

Ze brengt nuance aan in de definitie van economie als ‘zo veel mogelijk welvaart voor zo veel mogelijk mensen’. Met een fragment uit de film Sorry We Missed You over een pakketbezorger die zich bijna dood werkt. Ook in haar favoriete, verfilmde kinderboek Momo en de tijdspaarders gaat het over uitbuiting. Momo is een weesmeisje, ze woont in een ruïne boven een dorpje en ziet dat de dorpsbewoners tijd afhandig wordt gemaakt door mannen die hun minuten verkwisten. Zij voelde zich dat meisje, zegt Phlippen. Ze hád ouders, en een symbiotische band met haar zusje. Maar wat ze in Momo herkende, was het gevoel net iets buiten de maatschappij te staan en die te observeren. Nu is dat haar werk.

Momo redde de dorpsbewoners en iets van die drang tot activisme lijkt ook in haar te zitten. Ze laat Don’t Shoot the Messenger zien, een documentaire over de protestbeweging Occupy, die in 2011 in Amsterdam het Beursplein bezette. Daarna zien we in de film The Square hoe de elite wordt opgeschrikt door een performance van een aapman die hen onverwacht écht te grazen neemt. De aapman, zegt Phlippen, staat voor de boze burger.

IJstijd

Met wie identificeer jij je, vraagt Janine Abbring. De elite of de boze burger? Het antwoord komt razendsnel: „Met de kijker.” Zij is de observator, de „voyeur”. Net zo behendig ontwijkt ze de keuze tussen ‘groen groeien’ of ‘consuminderen’. „Het moet allebei.” In het scenario dat zij ons voorhoudt, kan niemand zich rijk rekenen. De burger niet, de elite niet. „We zijn allemaal kwetsbaar.” Kom er maar in met Het verhaal van Nederland. Terug naar het jaar 300, de Vroege Kleine IJstijd, waarin gebeurde wat nakende is. Land onder water, oogsten mislukt. Toen wezen de mensen naar de goden. En boden die hun kinderen aan. Dat waren nog eens offers.