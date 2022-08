De bever is een ingenieur. Hij regelt de nodige vernatting van het landschap

Vanaf een zandpad wijst ecoloog Gijs Kurstjens naar het moeras aan de linkerkant. „Zie je die scheef staande, half dode berk? Daar ergens zou een beverburcht moeten liggen”, zegt hij. De spanning stijgt. Gaan we een bever spotten? Maar helaas, nog niet. Op deze plek is nauwelijks iets te zien. Een muur van bramen en brandnetels belemmert het zicht. We lopen verder.

Het is een warme maandagavond in Beek, een dorp vlak bij Nijmegen. Sinds 2011 zijn hier steeds meer bevers gekomen, vertelt Kurstjens. Er wonen zeker drie families, in een betrekkelijk klein gebied. Hier en daar hebben ze het landschap ingrijpend veranderd. Een bever bouwt dammen, zet de boel lokaal onder water en creëert zo zijn geliefde moerasgebied. „Hij wordt ook wel ecosystem engineer genoemd”, zegt Kurstjens. De bever zet z’n omgeving naar z’n hand. Op de plek waar we lopen heeft het eentonige landschap van populieren en brandnetels plaatsgemaakt voor een veel diverser moerasbos. Kurstjens somt soorten op die hij ziet: lisdodde, boswilg, cyperzegge. „Hé, luister, een grauwe vliegenvanger.” De populieren die er nog staan zijn dood en kaal. „Het doet me hier denken aan de moerassen van Louisiana.”

Rond 1826 raakte de bever (Castor fiber) uitgestorven in Nederland, door overbejaging en vernietiging van zijn biotoop. Eind jaren 80 van de vorige eeuw is hij weer uitgezet, eerst in de Biesbosch, daarna in de Gelderse Poort, tussen Arnhem en Nijmegen. Kurstjens heeft geholpen met het uitzetten in Limburg en Groningen, vertelt hij. „Ik ben ze zelf mee gaan ophalen, ergens aan de Elbe.” Inmiddels heeft de soort zich over grote delen van Nederland verspreid. Kurstjens noemt het „een groot succes”. Volgens de Zoogdiervereniging zijn er nu tussen de 4.500 en 5.000 individuen in Nederland.

Gat in de dijk

Maar de bever zorgt her en der inmiddels ook voor overlast, vertelt Kurstjens terwijl we over een houten vlonder lopen, net boven het wateroppervlak. Hij voert naar een school, die aan het moeras ligt. „Als de bever het waterpeil via extra dammen verder verhoogt, en de kelder van de school loopt daardoor onder water, dan mag je wat mij betreft ingrijpen”, zegt Kurstjens. Hetzelfde geldt voor hem als een bever een gat graaft in een dijk. Ook al is de bever een beschermde soort. „Ik ben daar heel pragmatisch in.”

In Limburg, weet Kurstjens, zijn in 2020 op zo’n zes locaties in totaal „vier of vijf” families weggevangen. Er is geprobeerd de 29 dieren elders uit te zetten. „Maar niemand wil nog bevers, omdat de soort zo succesvol is. Dus zijn ze uiteindelijk gedood.” Het wegvangen is een oplossing die maar even werkt, zegt de ecoloog. „Als het voor de bever een goeie plek is, komen andere dieren er vast weer terug.” Het zou betekenen dat er om de zoveel jaar weer tientallen bevers moeten worden gedood. „Het is zaak,” zegt Kurstjens, „om betere oplossingen te verzinnen.” De achterliggende vraag is: hoe kan de mens het landschap delen en duurzaam samenleven met dieren zoals de bever, de wolf, het hert?

We komen bij een stuk met duidelijke beverknaagsporen. „Die zijn nog niet zo heel oud”, zegt Kurstjens terwijl hij over de potloodvormige boomscheuten wrijft. „Vier, vijf dagen, schat ik.” De bever is herbivoor. Het idee bestaat dat hij vooral boombast eet. Het liefst zachte soorten als wilg en populier. Maar in Nederland leeft hij driekwart van het jaar op kruidachtige planten, zegt Kurstjens. Door klimaatverandering zijn die steeds langer door het jaar heen beschikbaar.

Prachtige hemelboom

De bever is niet alleen gunstig voor de biodiversiteit, legt Kurstjens uit. Hij kan ook helpen met een opkomend probleem: droge zomers. „We moeten ons land herinrichten om water beter vast te houden.” En dat is precies wat de bever doet: moeras maken. Met name op de hogere zandgronden kan de soort volgens Kurstjens helpen gebieden te vernatten. Hij kent een goed voorbeeld, net boven Roermond. „Waterschappen voeren soms jarenlange, moeizame discussies met natuurorganisaties en boeren over mogelijke maatregelen om ergens het waterpeil te verhogen. En dan komt er een bever en die regelt het zo.”

We lopen terug naar onze fietsen. Kurstjens weet nog een plek, tien minuten verderop, waar een burcht wel goed zichtbaar is. Als we daar dichterbij komen, houdt hij zijn wijsvinger voor de mond. Stil zijn! De burcht ligt er inderdaad prominent bij. Hij is gemaakt van opvallend rechte takken. Kurstjens, fluisterend: „Het is zaaghout van de eigenaar van het landje. De bever heeft de takken versleept.” De burcht is omgeven door sneeuwbes, meteen erachter staat een prachtige hemelboom. Kurstjens fluistert verder. De leerboeken zeggen dat een beverfamilie minstens twee kilometer aan oever nodig heeft. „Maar op deze plek is het misschien 300 meter, niet meer.” Hij wil maar zeggen: de bever kan zich best aanpassen.

Dan horen we water spetten. En even later het typische snelle geknaag van een bever: taktaktaktaktaktak. Zou het dan toch? Voorzichtig komen we dichter bij de beek. We zien golfjes in het water. En even later zwemt inderdaad een bever voorbij. Een jong.

Vanuit de verte komt toevallig de eigenaar van het landje aanlopen. Hij vertelt dat het beverpaar twee jongen heeft gekregen. Hij heeft net met zijn mobiel een filmpje gemaakt van de moeder, die zich wast en één van de jongen bij zich heeft. Dan vraagt hij aan Kurstjens wat hij kan doen om te voorkomen dat de bevers zijn fruit- en notenbomen aanknagen. Hij heeft er al allerlei instanties voor benaderd, maar raakt in bureaucratie verstrikt. Kurstjens knikt begrijpend. Hij raadt aan een speciale pasta te kopen, die je op de stam smeert. De geur houdt bevers op afstand. De eigenaar kijkt hoopvol. „Want ik wil goed voor de bevers zorgen, maar ook voor m’n bomen.”

