Britse rechter: ziekenhuis mag behandeling hersendode Archie stopzetten

De behandeling van de 12-jarige hersendode Britse jongen Archie Battersbee, die sinds april in coma in het ziekenhuis ligt, mag worden stopgezet. Een Britse rechter heeft maandag het besluit bekrachtigd van het ziekenhuis om Archie’s behandeling te staken. Dat melden internationale persbureaus maandag. Volgens de behandelende artsen van The Royal London Hospital is de hersenstam van de jongen zwaar beschadigd en zijn er sinds medio april geen zichtbare verbeteringen in zijn situatie opgetreden.

Het ziekenhuis kondigde zondag aan de apparaten die de jongen in leven houden maandag te ontkoppelen. De ouders van Archie schakelden daarop het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap in. De VN vroegen de rechter in een spoedprocedure naar de zaak te kijken. De organisatie stelde dat de rechten van mensen met een handicap worden geschonden als de behandeling wordt stopgezet. De rechter ging daarin niet mee en besloot de naar dinsdagmiddag verschoven deadline voor het stopzetten van Archie’s behandeling niet te verlengen.

Flauwval-challenge

De moeder van Archie Battersbee, Hollie Dance, trof haar zoon op 7 april van dit jaar bewusteloos thuis aan met een band om zijn hoofd. Ze vermoed dat hij meedeed aan een online flauwval-challenge, waarbij jongeren met opzet bewusteloos raken. Dance zei eerder tegen de Britse omroep BBC: „Archie is mijn kind. Het [stopzetten van de behandeling] moet onze beslissing zijn en niet die van iemand anders.”

De ouders kunnen nog naar het Britse Hooggerechtshof stappen. Als ze daartoe besluiten, wordt een definitieve beslissing van het ziekenhuis waarschijnlijk opnieuw uitgesteld.