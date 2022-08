Bier blijft duurder worden, denkt Heineken

De consument terug de kroeg in en de bierprijs flink omhoog. Mede daardoor zag Heineken in het eerste halfjaar van 2022 een flinke winst- en omzetgroei, blijkt uit de halfjaarcijfers van de bierbrouwer. De consument zal voor een biertje steeds dieper in de portemonnee moeten tasten: Heineken verwacht de prijzen de komende tijd verder te moeten verhogen omdat het bedrijf stijgende productiekosten – op het moment vooral de stijgende energieprijzen – blijft doorberekenen aan de klant.

Algemeen directeur Dolf van den Brink zegt daarbij wel „de consument in de gaten te houden”. „Mensen hebben tijdens de coronacrisis kunnen sparen, de bestedingskracht is dit jaar hoog. Maar we verwachten dat dit beeld in de toekomst wat zal nuanceren.”

Heineken boekte met 16,4 miljard euro omzet een omzetgroei van 37 procent ten opzichte van vorig jaar, en ook de winst steeg met ruim 22 procent flink, tot 1,3 miljard euro.

Dat consumenten meer te besteden lijken te hebben, merkte Heineken aan de verkoop van zogenoemd ‘premium bier’: de duurdere merken, waar ook de groene Heineken-biertjes onder vallen. Het assortiment van Heineken bestaat voor 40 procent uit premium bieren, de verkoop daarvan steeg met 10,2 procent. Dat juist dat bier goed verkoopt, is opvallend in een tijd waarin consumenten vanwege inflatie juist lijken te besparen op luxeproducten. Maar volgens Van den Brink, die „uitermate blij” is met de resultaten van het afgelopen halfjaar, zijn de premium bieren voor veel mensen een „betaalbare luxe”. „Op grote uitgaven wordt eerder bezuinigd dan op een biertje, dat zagen we ook in eerdere recessies.”

De bierbrouwer verhoogde de prijzen wereldwijd gemiddeld met 8,9 procent en verkocht 7,6 procent meer bier. Deze maandag ging een eerder voorgenomen verhoging in van 5,8 procent voor inkoopprijzen voor de Nederlandse horeca. De grootste stijging in verkoopcijfers zag Heineken in de horeca, waar bier duurder is dan in de supermarkt en de marge voor Heineken groter. Zodoende profiteert het bedrijf van de heropening van restaurants en cafés.

Niveau weer hoger dan voor de coronacrisis

Ondanks de resultaten, die beter waren dan verwacht, reageerden beleggers negatief op de halfjaarcijfers van Heineken: het aandeel daalde bij opening van de beurs met ruim anderhalve procent. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dat te maken met het nieuws dat Heineken de winstdoelstelling voor 2023, van 17 procent marge, schrapt. Dat heeft te maken met de hoge inflatie, zegt financieel directeur Harold van den Broek: „We berekenen de toenemende kosten door aan de consument door de prijzen te verhogen. Dat zorgt voor extra omzet, maar niet voor extra winst. Daar hadden we niet op gerekend toen we deze doelstelling formuleerden.” Voor dit jaar heeft het bedrijf dus geen winstdoelen meer, wel wil het de operationele winst volgend jaar met 5 tot 9 procent verbeteren ten opzichte van dit jaar.

De bierbrouwer lijkt de tegenslag van de coronacrisis te boven: zowel omzet, winst als verkoopvolume stegen boven het niveau uit van 2019 – het laatste pre-coronajaar. Het aantal verkochte liters Birra Morretti, Desperados en andere Heineken-merken profiteert niet alleen van de open cafédeuren, maar ook van verkoop in opkomende markten zoals Brazilië, Zuid-Afrika, Nigeria en Vietnam, zegt Van den Brink. „Die markten doen het buitengewoon goed.”

De winstgroei is voor een deel ook te danken aan het bezuinigingsprogramma dat Heineken vorig jaar invoerde. Dit jaar moet het bedrijf volgens de doelstellingen uit dat programma 2 miljard bezuinigen, waarvan 1,7 miljard reeds voldaan is. Van den Brink: „We hebben dat kostenprogramma ingevoerd om meer te kunnen investeren en competitief te blijven. En nu beschermt het in combinatie met prijsverhogingen onze marges, die door inflatie en hogere productiekosten enorm onder druk staan.”

Het duurdere bier betaalt dus deels voor nieuwe investeringen. „We kunnen niet overal verankeren en stil liggen omdat het crisis is. Dat hebben we tijdens corona deels moeten doen, en nu willen we door.”