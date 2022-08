Beyoncé past songtekst aan om kwetsende term voor mensen met fysieke beperking

Beyoncé’s kersverse album Renaissance domineert sinds verschijning woensdag de hitlijsten, maar is nu al aan een update toe. De zangeres ontving kritiek omdat op het nummer ‘Heated’ het woord ‘spazz’ werd gebruikt, dat als kwetsend kan worden ervaren door mensen die aan spasticiteit lijden. Zij gaf maandag aan de songtekst te zullen aanpassen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een artiest wordt aangesproken op het gebruik van de term.

In ‘Heated’ zingt de Amerikaanse 40-jarige topzangeres over ‘spazzing on that ass’. Die term wordt in rapteksten of straattaal vaak gebruikt om aan te geven dat iemand op een onhandige manier loopt, losgaat of onredelijk boos op een situatie reageert. Een woordvoerder van Beyoncé zei tegen de BBC dat het woord „niet is gebruikt met het doel opzettelijk te kwetsen” en dat de lyrics zullen worden gewijzigd.

Activisten ageren al langer tegen het gebruik van het woord, omdat dit als beledigend voor mensen met spasticiteit kan worden ervaren. Hulporganisatie Scope, voorheen de National Spastics Society, had Beyoncé opgeroepen de track opnieuw op te nemen zonder de beledigende term. „Het is goed dat [zij] zo snel opgetreden heeft nadat mensen met een fysieke beperking zich opnieuw hebben uitgesproken tegen deze gedachteloze tekst”, zei Scope-mediamanager Warren Kirwan tegenover de BBC. Activist voor mensen met een fysieke beperking Hannah Diviney noemde de track „een klap in het gezicht” en zei „moe en gefrustreerd” te zijn de discussie opnieuw te moeten voeren.

Lizzo

In juni werd de Amerikaanse zangeres Lizzo aangesproken op het gebruik van het woord ‘spazz’ in haar nummer ‘Grrrls’. Zij paste de tekst aan en zei dat het niet haar bedoeling was iemand te beledigen. „Als een dikke zwarte vrouw in Amerika heb ik heel veel kwetsende woorden naar mijn hoofd geslingerd gekregen, dus ik begrijp de kracht die taal kan hebben”, schreef Lizzo op social media.

Wanneer Beyoncé de nieuwe versie van ‘Heated’ online zet, is nog niet bekendgemaakt. Fans hebben zes jaar op het zevende album van Queen Bee moeten wachten, dat vermoedelijk om die reden de titel Renaissance kreeg. NRC-recensent Cécile van Wijnsberge noemt in haar vierballenrecensie de teksten op de plaat „zelfverzekerd, gevat, en onverbloemd geil” en vergelijkt de muziek met „een dj-set, waardoor je soepel langs alle hoeken van de dansmuziek wordt gewalst”.

Het taalgebruik in ‘Heated’ was niet het enige kritiekpunt dat Beyoncé voor de kiezen kreeg. Zangeres Kelis beschuldigde haar van plagiaat op de track ‘Energy’. Daarin zou een sample van Kelis’ hitsingle ‘Milkshake’ zijn opgenomen zonder dat dit van tevoren was overlegd.

