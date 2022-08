Belegger weer boos op Triodos: compensatieregeling geschrapt

„Hiermee draagt u bij aan de duurzame missie en groei van Triodos.” In de brief die nieuwe beleggers in de bank Triodos kregen, werd nog maar eens onderstreept dat ze hadden gekozen voor een bank die het helemaal anders deed dan branchegenoten. Met oog voor een duurzamere wereld.

Inmiddels vragen steeds meer beleggers zich af of ze wel de juiste keuze hebben gemaakt. Ze kunnen al bijna 2,5 jaar niet of nauwelijks bij hun kapitaal, in totaal zo’n 1,2 miljard euro. Een voortdurend conflict daarover heeft maandag een nieuwe wending gekregen: eerder dit jaar liet Triodos weten voor de meest schrijnende gevallen onder de ruim 43.000 gedupeerde beleggers met een speciale compensatieregeling te komen. Die werd maandag ingetrokken en vervangen door een dividenduitkering – tot woede van beleggers. Wat is er aan de hand?

Forse waardedaling

Wie belegt in Triodos Bank koopt geen traditionele aandelen, maar certificaten – waardepapieren met beperkt stemrecht. Op die manier wil de bank het beleid in eigen hand houden en het niet uitbesteden aan beleggers, die vaak meer gericht zijn op winst op de korte termijn. Triodos gebruikt de certificaten al veertig jaar lang om eigen vermogen aan te trekken. Daarmee kan de bank dan weer geld uitlenen.

Certificaathouders kregen weliswaar een lager rendement (1 tot 2 procent) voorgehouden, maar daartegenover stond de belofte dat ze bij inwisseling van de certificaten de oorspronkelijke waarde die ze ervoor betaald hadden, zouden terugkrijgen.

Om dat te kunnen garanderen, hield de bank de aan- en verkoop van certificaten in eigen hand. Maar toen de coronacrisis begin 2020 losbarstte, kwam het systeem onder druk te staan. Veel beleggers wilden over hun financiële reserves kunnen beschikken. Te veel, volgens Triodos. De bank kon de vraag niet aan en legde de handel tijdelijk stil.

Een poging om het handelssysteem in het najaar van 2020 te heropenen mislukte. Vraag en aanbod waren nog steeds uit balans. Begin 2021 kondigde Triodos aan dat het oude handelssysteem niet meer voortgezet kon worden. De bank kwam met een nieuw systeem: een zogeheten multilateral trading facility (MTF).

Daarbij handelen beleggers rechtstreeks met elkaar en zullen vraag en aanbod dus aan de markt worden overgelaten. Het gevolg: een verwachte waardedaling van de certificaten van 30 tot 45 procent. Dat strookt niet met de garantie die Triodos de beleggers bij aankoop had gegeven.

Daar komt nog eens bij dat de opening van dat platform niet wordt verwacht voor begin 2023. Daardoor kunnen beleggers voorlopig nog niet bij hun geld.

De bank deed gedupeerde beleggers dit jaar een handreiking. Triodos wilde voor 14,4 miljoen euro aan certificaten gaan inkopen. Met een maximum van 2.000 euro per belegger en 6.000 euro voor schrijnende gevallen. Mensen kunnen hun zorgkosten bijvoorbeeld niet meer betalen, of de begrafenis van een naaste, omdat ze niet bij het geld kunnen. Zij moesten dan wel een afschrijving van 30 procent op hun certificaten accepteren.

Schrijnende gevallen

Die regeling herroept Triodos nu omdat deze tot verdere vertraging van het nieuwe handelssysteem zou leiden. In plaats daarvan wil Triodos nu voor 14,4 miljoen euro aan buitengewoon dividend uitkeren aan álle certificaathouders – 1,01 euro per aandeel.

Daarmee verdwijnt de speciale behandeling van schrijnende gevallen. Bijna een derde van de investeerders heeft minder dan 4.000 euro bij Triodos uitstaan, zegt Fons van der Velden. Hij is voorzitter van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank. „Dat zijn gewoon kleine spaarders.”

Bij de stichting zijn 2.300 spaarders aangesloten die gezamenlijk 124 miljoen euro hebben uitstaan bij de groene bank. Van der Velden is „teleurgesteld” door de nieuwste ontwikkeling in het conflict. „ Je kondigt een regeling aan die niet door blijkt te gaan. Dat helpt het vertrouwen niet, nadat dat vertrouwen al was geschaad door de eerdere ontwikkelingen.”

De stichting is tegen het nieuwe handelssysteem en de afwaardering van de certificaten en heeft in een brief om opheldering gevraagd. Half augustus moet daarop een antwoord komen. Eerder verstuurde beleggersvereniging VEB al eenzelfde brief. De belangenclub wil van Triodos duidelijkheid over hoe de bank ertoe kwam de handel in certificaten plat te leggen.

Waarom is gekozen voor die ene optie waarbij de schade eenzijdig op investeerders is afgewenteld?

Zowel de stichting met certificaathouders als de VEB vinden het „niet aannemelijk” dat Triodos er pas in het voorjaar van 2020 achter kwam dat het handelssysteem kwetsbaar was. Ze vermoeden dat Triodos deze ‘systeemfout’ al eerder ontdekt heeft. Van der Velden: „Wij willen de risicoanalyse van de bank zien. Welke alternatieven zijn er overwogen en waarom is gekozen voor die ene optie waarbij de schade eenzijdig op investeerders is afgewenteld?”

De VEB vindt het bovendien kwalijk dat Triodos in het najaar van 2020, toen de verkoop tijdelijk werd heropgestart, nog nieuwe certificaten heeft verkocht. „Veel beleggers die toen extra stukken kochten, zagen hun geld al snel vastzitten.”

Mochten er geen bevredigende antwoorden komen, dan overwegen de partijen gezamenlijk naar de Ondernemingskamer te stappen. Die kan onder meer onderzoek doen naar mogelijk wanbeleid. Peter Blom, die sinds de oprichting in 1980 bij de duurzame bank betrokken was, vertrok in de zomer van 2021 als topman bij Triodos. Zijn vervanger Jeroen Rijpkema zegt in een persbericht het niet opstarten van het opkoopprogramma „te betreuren”. De bank was maandag ondanks meerdere pogingen van NRC niet bereikbaar voor commentaar.