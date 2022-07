Zomaar een goede daad

‘I hope this made her day better”, schreef de Australische @lifeofharrison onder zijn TikTok-video, met een hartje erbij en #wholesome. In het negentien seconden durende filmpje vraagt hij een vrouw, die in haar eentje aan een tafeltje in een winkelcentrum een kopje koffie zit te drinken, of ze een bos bloemen vast kan houden terwijl hij zijn jas aantrekt. Dat kan.

Maar dan wenst hij haar een fijne dag en loopt weg, zonder bloemen. Ze probeert hem terug te roepen, maar hij kijkt niet om. De vrouw zucht.

„Dit is zooo cute”, schrijft een kijker in een reactie. Een ander: „Haar blik ook op het einde ik kan hier echt uren naar kijken.” En: „Je kan gewoon zien dat ze het nodig had.”

Dit soort filmpjes, met wat makers blijmoedig een random act of kindness noemen, vinden gretig aftrek op sociale media. Dus worden er driftig goede daden bedacht, verricht en vastgelegd, want dat is goed voor je karma – en de likes. Maar wat de onvrijwillige ontvanger ervan vindt, dat vertellen de filmpjes niet altijd.

Maree, de vrouw in het filmpje van Harrison, is niet om toestemming gevraagd voor het maken of plaatsen van de video, vertelde ze later aan ABC Radio Melbourne. Ze zag het filmpje voor het eerst toen een kennis haar een linkje stuurde. In eerste instantie dacht ze er niet zoveel van, dat waait wel over, dacht ze. Ondertussen is het 65 miljoen keer bekeken en 12 miljoen geliket.

De maat was vol toen ze een artikel onder ogen kreeg waarin ze zichzelf omschreven zag als „oude vrouw” met een „hartverscheurend verhaal”.

Maar deze gekunstelde acties zijn geen ‘random acts of kindness’, zei ze op de radio, het gaat namelijk niet om de ontvanger. „Ik voel me een clickbait.” En daarbij is het een neerbuigende veronderstelling dat vrouwen, zeker oudere vrouwen, blij zijn met bloemen van een vreemde.

Het team van Harrison Pawluk liet daarop ABC weten dat voor filmen in een publieke ruimte en publicatie daarvan geen toestemming nodig is. En daarbij, hij wil toch alleen maar liefde verspreiden? Tot nu toe heeft hij overigens alleen maar dankbaarheid geoogst, laat zijn manager weten in een statement aan ABC. Maar als hij toch iemand van streek heeft gemaakt met zijn filmpjes, mogen ze hem natuurlijk een persoonlijke e-mail sturen.

Ondertussen heeft Pawluk nog twee filmpjes geüpload waarin hij zijn liefde verspreidt en een bos bloemen bij een vrouw achterlaat. Eén van hen laat de bloemen liggen en vertrekt, maar dat deert Pawluk niet zoveel. Hij heeft een goede daad verricht en TikTok heeft het gezien.