Wiegman brengt Lionesses de eerste Europese titel

Rachel Major raakt er maar niet over uitgepraat: de kleding van Sarina Wiegman. „Zó professioneel”, zegt ze. „Zó smart. In alles straalt ze uit dat wat ze doet een serieuze zaak is. Ik zie vaak genoeg bondscoaches langs het veld staan van wie ik denk: presenteer je eens wat beter. Je staat op een internationaal podium!”

Major, een 49-jarige retail-manager uit een buitenwijk van Londen, volgt het Engelse team op de voet – ze is lid van een fanclub en woonde alle EK-wedstrijden bij. „Sarina straalt zo’n kalmte uit tijdens wedstrijden”, zegt ze. „Tijdens de halve finale tegen Zweden keek ze vanaf de bank toe. Niet één keer stond ze op om aanwijzingen te geven. Dat gaf mij het vertrouwen dat de overwinning binnen handbereik was.”

Het werd een plek in de finale, zondag aan het begin van de avond stond Sarina Wiegman - strakke blik, maar ogenschijnlijk rustig - op Wembley, tussen ruim 87 duizend fans, van wie de meesten het God Save the Queen hartstochtelijk meezongen. Dit kon de eerste EK-zege worden van de Engelse vrouwen in de geschiedenis. De eerste overwinning op een eindtoernooi sinds 1966 voor een Engelse nationale ploeg. Tegen Duitsland - sterk in het vrouwenvoetbal - een tegenstander die altijd wat meer losmaakt in Engeland.

Wiegmans prestaties oogstten de afgelopen weken bewondering. Ze werd een belangrijk gespreksonderwerp in de pub, op televisie, in de krantenkolommen. Haar lichaamshouding, gelaatsuitdrukking, analyses, wat ze in haar vrije tijd doet – alles is breed uitgemeten in de Britse media. En, inderdaad, haar kledingkeuze, ook daarover bléven de Britten maar praten (het pak dat ze droeg werd een verkoophit). Dat was overigens tijdens het mannen-EK ook zo, toen Engeland eveneens de finale haalde en Gareth Southgates gilet veel gespreksstof opwierp. Engeland is nu eenmaal voetbalgek – en Wiegman heeft die gekte met haar team losgemaakt. Voorafgaand aan de finale wenste prins William - aanwezig op Wembley - het team persoonlijk succes.

Een beredeneerde gok

„A breath of fresh air”, noemt talentscout Donna Newberry de coach uit Monster. „Ze is sereen en helder. Heeft veel ervaring. Kan het spel goed lezen. Ze heeft het vertrouwen van zowel de speelsters als de Engelse voetbalbond.” Newberry – die werkte voor topclubs als Wolfsburg en Chelsea – was verbaasd toen Wiegman vorige zomer de overstap naar Engeland maakte. „Ze heeft een goede reputatie en leidde in Nederland een ervaren ploeg. De Engelse manier van spelen verschilt nogal van de Nederlandse. En het team was in transitie. Dus ja, dat was best een gok.”

Een beredeneerde gok, dat wel. Wiegman is een gekend succescoach. Het was haar derde finale op een eindtoernooi. Met Nederland won ze in 2017 het EK in eigen land en bereikte ze twee jaar later de WK-finale in Frankrijk, die verloren werd van de Verenigde Staten. Die prestaties zorgen er in Nederland voor dat vrouwenvoetbal populairder werd dan ooit tevoren, net als nu in Engeland.

De Premier League

Haar succes werpt in Engeland ook een nieuw punt van discussie op: heeft Wiegman (als ze dat al zou willen) het in zich om een mannenclub uit de Premier League te coachen?

„Waarom zou een uitstekende coach als Wiegman daar niet voor in aanmerking komen”, schreef het Engelse dagblad Express in de aanloop naar de EK-finale. „De psyche van het spel, het machismo en het testosteron schrikken vrouwen af. Maar in andere sporten gebeurt het ook. [Tennisser] Andy Murray trok Amélie Mauresmo in 2014 al aan als coach.”

„Sarina Wiegman is ontzettend geliefd in Engeland”, zegt sportverslaggever Suzy Wrack van The Guardian. „Ze heeft het team in korte tijd een complete make-over gegeven.” Door de goede prestaties dringt het vrouwenvoetbal in Engeland voor het eerst door tot de haarvaten van de samenleving, zegt zij. „Mensen raken vertrouwd met de sport, de kennis groeit.”

Een tijdje terug interviewde Wrack de bondscoach in Zwitserland. Wiegman vertelde dat ze het belangrijk vindt dat haar speelsters genieten en nadenken over hun carrière. Wrack: „Ze neemt hen in bescherming, omdat de ploeg tijdens het WK van 2019 zwaar onder druk stond [Engeland verloor in de halve finales van de Verenigde Staten]. Daarom weigerde ze tijdens het EK – soms tot frustratie van journalisten – over individuele speelsters te praten. Het ging altijd over het collectief.”

De speelsters toonden de afgelopen weken vaak hun dankbaarheid voor de benadering van hun coach. Spits Beth Mead zei na de halve finale tegen Zweden: „Ik kan niet hoger van haar opgeven. Ze is een geweldige coach, ze heeft een fantastische sfeer in het team gebracht.”

Wrack: „Onder Wiegmans voorganger Phil Neville durfden speelsters geen risico’s te nemen, omdat ze bang waren voor de consequenties. Ze waren zich niet bewust van de taken die ze moesten uitvoeren. Dat was tijdens dit EK heel anders. Iedereen wist wat haar rol was.”

Druk coachend aan de zijlijn

Sarina Wiegman staat bijna elke seconde van de eerste helft tegen Duitsland in haar coachvak, voor de reservebank. Als assistent-coach Arjan Veurink wil overleggen, moet hij naar haar toe lopen. Ze denkt na, Wiegman. Het is een typische finale. Een beetje zenuwachtig, geen geweldig voetbal. Het type wedstrijd waarin één moment - één zet van de coach misschien wel - beslissend kan zijn. Wiegman is een coach die harde beslissingen kan nemen - ze verving haar aanvoerder voor dit toernooi - maar die ook heel lang vertrouwen geeft aan haar basisteam. Nu ook. Steeds kiest ze voor dezelfde spelers, nooit laat ze iemand vallen.

Was het geweldig, wat de ploeg van Wiegman liet zien tijdens dit EK? Zeker niet altijd. Vooral in de kwartfinale tegen Spanje ging het heel moeizaam. Pas in de 96ste minuut - verlenging - maakte Georgia Stanway de winnende goal. Bijna was het gedaan met de Lionesses.

Maar dat beeld zal niet beklijven. Van het zwakke Noord-Ierland werd in de poulefase met 5-0 gewonnen. Noorwegen ging er met 8-0 af. Toen moest de halve finale tegen Zweden nog komen, een duel dat Engeland met 4-0 won - sommige speelsters van Wiegmans ploeg konden het na afloop bijna niet geloven.

Vlak na rust in de finale verschijnt Sarina Wiegman in beeld op de grote schermen van Wembley. Gejuich stijgt op vanaf de tribunes. Maar al snel zijn er zorgen. Duitsland begint sterker aan de tweede helft. Twee kansen, net geen goals. Wiegman grijpt in. Ze brengt Alessia Russo en Ella Toone - vaste wissels. Vertrouwen dus. En het betaalt zich uit. Na ruim een uur spelen een fantastische dieptepass van Keira Walsh. Toone was al vertrokken, komt één op één met de keeper, en stift de bal in het doel. Wiegman steekt twee armen de lucht in. Schreeuwt even. Gaat dan meteen in overleg met haar assistenten. Vasthouden nu.

Dat lukt niet. Duitsland blijft knokken, raakt de paal en vindt ruim tien minuten voor tijd ruimte bij de Engelsen achterin. Lina Magull - sterk spelend - duikt na een voorzet helemaal vrij op bij de eerste paal en tikt binnen: 1-1. Verlenging.

Wiegman staat in een cirkel van speelsters. Ze slaat haar vuist in haar hand, één, twee, drie, vier keer. Niet opgeven.

Het gebeurt. De 110e minuut. De bal valt in het strafschopgebied na een corner. Chloe Kelly zet haar lichaam erin, mist de bal half, geeft nog een tikje: 2-1 voor Engeland. Ze trekt haar shirt uit, Wembley in extase. Wiegman niet. Ze juicht even, roept dan een speelster voor overleg. Nog eventjes. Wéér een wisselspeler die het voor haar doet.

Het is een historisch moment voor het Engelse vrouwenvoetbal. De eerste grote prijs, na twee verloren finales in het verleden. It’s coming home klonk het op de tribunes - eindelijk weer een prijs voor een Engelse voetbalploeg (m/v) - ze hebben er sinds 1966 op moeten wachten.

Zal het ook op de lange termijn vruchten afwerpen? Newberry meent van wel. „Ik denk dat het veel impact zal hebben op hoe vrouwensport – niet alleen voetbal voor vrouwen – beleefd wordt in Engeland. De sport zal versneld professionaliseren.”

Voor Wiegman is het de tweede EK-zege op rij, nadat ze de beker met Nederland pakte. Daarvoor kreeg ze een standbeeld. Na het laatste fluitsignaal loopt ze het veld in. Ze kust een armband, die ze draagt na het overlijden van haar zus. Heel even een moment alleen. Dan springen de speelsters haar om de nek.