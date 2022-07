Wespen blijven Seirian Sumner verbazen: ‘Ze zijn gewoon fascinerend’

De maandagochtend van de Britse hoogleraar entomologie Seirian Sumner is goed begonnen. Een vriendin schreef haar zojuist opgetogen dat ze een wesp aan de ontbijttafel had bestudeerd: „De wesp rolde de jam in piepkleine balletjes en leek er vervolgens mee te spelen, als een wespenpuppy met kleverige roze jampootjes.” En dus kijkt Sumner nu met een big smile in haar webcam, voor ons interview. „Als je vrienden wespen schattig noemen, dan weet je dat je je doel aan het bereiken bent.”

CV Sociale wespen

Seirian Sumner (1974) is een Britse hoogleraar entomologie en gedragsecologie aan het University College in Londen, gespecialiseerd in het gedrag van sociale wespen. Haar recent verschenen boek Endless forms – the secret world of wasps is in het Nederlands vertaald als De wesp – de geheimen van een onmisbaar insect (Uitgeverij Nieuw Amsterdam).

De afgelopen jaren, toen ze haar inmiddels verschenen non-fictieboek De wesp nog aan het schrijven was, waren die reacties wel anders. „Wat er in hemelsnaam interessant was aan zo’n plaaginsect, vroegen mensen. Waarom kon ik niet over honingbijen schrijven? Maar dat is het ’m nu juist: de honingbij heeft volop positieve pr. Er zijn daarentegen weinig insecten met een slechtere reputatie dan de wesp.”

Terwijl de honingbij en de wesp toch allebei een angel hebben.

„Precies. De bij is in feite gewoon een wesp die vergeten is hoe te jagen. Wespen zijn de voorouders van zowel bijen als mieren, en veel talrijker. Van alle 150.000 soorten ‘vliesvleugeligen’ – de orde waartoe ook de bij en de mier behoren – bestaat zo’n 80 procent uit wespen. Er zijn dus veel meer soorten dan alleen de Vespula vulgaris, de geel-zwart gestreepte limonadewesp die ’s zomers vaak onze picknick verstoort. Maar de pech van wespen is dat we denken dat ze slechts overlast veroorzaken en onnuttig zijn, omdat ze ons geen honing leveren.”

Wist je dat zwangere vrouwen in sommige Afrikaanse landen vaak lemen wespennesten eten?

Wat voor nut hebben wespen?

„Ze zijn uitstekende biologische ongediertebestrijders. Van de 230 ongewervelde soorten die commercieel worden ingezet voor natuurlijke gewasbescherming, bestaat ongeveer de helft uit parasitoïde sluipwespen. Dat zijn soorten die zelden steken, maar die hun eitjes met hun lenige wespentaille en hun legboor – in feite een voorloper van de angel – tot op de millimeter nauwkeurig in hun gastheer leggen, bijvoorbeeld in een rups of wolluis. Zo hebben de larven die uit die eitjes komen wat te eten, en raken boeren van hun rupsen- of luizenplaag af.

„Los van gewasbescherming zorgen wespen ook voor bestuiving. Er is een bloemengeslacht, de wespenorchis, die qua geur en uiterlijk zó op een sexy vrouwtjeswesp lijkt dat mannetjes er gek op zijn. Zonder dat ze het doorhebben brengen ze met hun wanhopige paringspogingen stuifmeel van de ene naar de andere orchidee. En andere wespen zijn bijvoorbeeld gespecialiseerd in het bestuiven van vijgenbomen – zonder wesp geen lekker sappige vijg.”

We zouden ze dus juist moeten beschermen?

„Wereldwijd gaan de insectenaantallen achteruit, en de kans is groot dat dat ook voor wespen geldt. Al in 1900 schreef de biologe Margaret Morley: ‘De wereld kan zich niet veroorloven haar wespen te verliezen. Wij weten niet of de plotselinge uitroeiing van de wespensoort het hele zonnestelsel uit balans kan brengen, of het heelal als zodanig kan ontregelen.’ Nou zal dat nog wel meevallen, maar het zou sowieso een drama zijn voor de biodiversiteit. En het stomme is: we weten simpelweg weinig van de wespenaantallen, omdát veel mensen – inclusief wetenschappers – het maar een irritante insectengroep vinden.

„Daarom ben ik zes jaar geleden met een collega een citizen science-project gestart, waarbij we mensen leren een wespenval te bouwen en de gevangen exemplaren vervolgens te determineren. Zo hopen we de komende jaren een beeld te krijgen van de wespenstand in Groot-Brittannië.

De wesp heeft het niet op jou gemunt, maar op je limonade

„In Nederland zijn jullie trouwens redelijk wespminnend, viel me op – jullie zijn voor zover ik weet het enige land met een speciale wespenstichting, die zich inzet om haat en verdelging tegen te gaan. Terecht, want wespen zijn gewoon fascinerend. Wist je dat zwangere vrouwen in sommige Afrikaanse landen vaak lemen wespennesten eten vanwege de waardevolle mineralen? En dat er een explosievenopsporingssysteem bestaat dat gebruikmaakt van levende wespen, vanwege hun voortreffelijke reukzin? Wespen blijven me verbazen.”

Aan de muur van Sumner hangt een ingelijste afbeelding van een langsteelgraafwesp uit het geslacht Ammophila – een slanke zwarte wesp met roodbruine accenten. „Ik bestudeer vooral sociale wespen, dus wespen die in kolonies samenleven, zoals de limonadewesp. Maar het merendeel van de wespensoorten is solitair. Ammophila was een van de favoriete onderzoeksobjecten van Jean-Henri Fabre, een negentiende-eeuwse wespenonderzoeker van wie ik danig onder de indruk ben. Hij bouwde een glazen amfitheater om te bestuderen hoe die graafwespen hun rupsenslachtoffers om zeep brachten. Eigenlijk was het kijken naar moordende wespen een perfecte vorm van entertainment voor iemand die nu naar een actiethriller zou kijken.”

Hebben wespenonderzoekers wellicht een duister kantje?

Sumner lacht. „Oei, zo zou ik mezelf niet direct omschrijven. Mijn twitternaam, Wasp Woman, is weliswaar ook de naam van een horrorfilm uit de jaren vijftig, waarbij een vrouw in een wesp verandert en mannen opeet… Maar dat is omdat ik graag wespen én vrouwen in de wetenschap promoot, niet omdat ik bloeddorstig ben. Integendeel, ik hoop met mijn onderzoek bij te dragen aan een wereld waarin we opkomen voor de underdogs van het insectenrijk.”

Mijn zoontje van zes is inmiddels een voorbeeldige wespenboeddha

Niet doodslaan dus. Wat moet je dán doen als ze om je heen zoemen?

„Observeren en stil blijven zitten. De wesp heeft het niet op jou gemunt, maar op je limonade – ze heeft de suiker nodig voor de energie. En vaak zijn ze ook op zoek naar insecten, om aan het nageslacht te voeden. Vanwege die insectenjacht hebben ze een voorliefde voor donkere plekjes, zoals de mouw van je T-shirt of de zoom van je jurk. Maar door te gaan wapperen, maak je ze juist agressief.

„Wees geen das, zeg ik altijd tegen mensen. Dassen zijn dol op het eten van wespen, ze graven met hun poten wespennesten op en slaan dan wild met hun poten om zich heen om die wespen te vangen. Dus als wij wapperen, denkt die wesp: help, een das, ik moet me verdedigen. En jammer genoeg voor ons hebben wij niet zo’n dikke vacht als de das dus wij voelen die steken wel.”

Was je vroeger zelf bang voor wespen?

„Zeker. Mensen geven hun angsten vaak door aan hun kinderen, en van mijn ouders leerde ik al vroeg dat sommige dieren creepy crawlies zijn. Pas tijdens mijn studie leerde ik wespen waarderen. Gelukkig hebben mijn kinderen absoluut geen wespenangst, soms helpen ze zelfs met veldwerk. Mijn zoontje van zes is inmiddels een voorbeeldige wespenboeddha: hij blijft doodstil zitten als er een wesp op hem komt zitten.”