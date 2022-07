Van Vleuten wint de Tour de France Femmes

Annemiek van Vleuten heeft de Tour de France Femmes gewonnen. In de slotetappe van zondag, van Lure naar La Super Planche des Belles Filles, was de Nederlandse wielrenster duidelijk de sterkste. De 39-jarige renster van het Spaanse Movistar ontnam landgenoot Marianne Vos (Jumbo-Visma) zaterdag al de gele trui, na haar winst in de zevende etappe.

De aanloop naar de slotklim verliep wat rommelig voor Van Vleuten toen ze vier keer van fiets moest wisselen. Dit weerhield haar echter niet van een ruime overwinning: de kopvrouw reed op ruim vijf kilometer van de finish voor iedereen uit en bleek veruit de beste klimster van het peloton. Ze ging de slotrit in met ruim drie minuten voorsprong op de Nederlandse Demi Vollering (SD Worx). De 25-jarige Vollering eindigde als tweede en won hiermee de bolletjestrui. Vollering eindigt ook als tweede in het eindklassement.

Alle truien belandden in Nederlandse handen: de groene sprinterstrui gaat naar Marianne Vos en de witte trui is voor Shirin van Anrooij. Het is voor het eerst sinds 2009 dat in Frankrijk een koers voor vrouwen wordt gereden. De Tour de France Femmes is met de overwinning van Van Vleuten geëindigd.