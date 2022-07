Satellietbeelden staven Oekraïense lezing van aanval op gevangenenkamp

De satellietfoto’s lijken Oekraïne gelijk te geven.

Afgelopen donderdag kwamen er tenminste 53 Oekraïense krijgsgevangenen om het leven en raakten vele tientallen gewond bij een explosie in een Russisch krijgsgevangenenkamp bij het plaatsje Olenivka, zo’n dertig kilometer ten zuiden van Donetsk. Volgens Moskou ging het om een aanval van de Oekraïense strijdkrachten met een door de Amerikanen geleverd HIMARS-raketsysteem. Volgens Kiev heeft Rusland het kamp echter zélf beschoten, om zo bewijzen van marteling en moord te verhullen.

Gevangenenkamp in Olenivka

De afgelopen dagen probeerden beide partijen bewijzen te leveren voor hun gelijk. Zo toonden Russische staatsmedia metalen resten van een raket die op de plek van de explosie gevonden zouden zijn – onderdelen van een raket voor het HIMARS-systeem, aldus Moskou.

Maar er zijn veel aanwijzingen die het scenario van een Oekraïense raketaanval ontkrachten. Satellietfoto’s van het Amerikaanse bedrijf Maxar, genomen kort voor en kort na de aanval, leveren geen aanwijzingen voor een artilleriebeschieting. Op het ommuurde gevangeniscomplex is slechts één gebouw beschadigd, en dan nog slechts licht: het dak is weliswaar ingestort, maar de muren staan nog overeind. Dat is niet het schadebeeld dat je verwacht als de 91 kilo springstof van een GMLRS-raket is gedetoneerd.

Beelden die zijn gemaakt binnen het complex laten grote brandschade en verkoolde lijken zien, maar geen tekenen van een krachtige explosie: de metalen stapelbedden staan nog keurig op een rij. „Niet het type schade dat een aanval met een HIMARS-systeem waarschijnlijk zou hebben veroorzaakt”, concludeerde het Amerikaanse Institute for the Study of War, dat zich onthoudt van een definitief oordeel.

Thermobarische bom

Volgens Oekraïense burgerjournalisten van het collectief Infonapalm wijst de brandschade in de verwoeste barak op het mogelijk gebruik van een thermobarische bom, die voor een allesverzengende vuurbal zorgt.

Volgens de Oekraïense geheime diensten gaat het om een false flag-operatie van de Russische huurlingenorganisatie Wagner. De inlichtingendienst SBOe publiceerde de afgelopen week een afgeluisterd telefoongesprek tussen twee onbekende mannen, waarin verslag wordt gedaan van de gebeurtenis. „Ze hebben zelf de kazerne naar de kloten geholpen”, zegt een van de deelnemers aan het gesprek. „Er zaten daar tweehonderd man.” Volgens de onbekende man werden vlak voor de aanval tientallen krijgsgevangenen overgeplaatst, zodat de strijders van het vrijwilligersbataljon Azov op één plek waren geconcentreerd. Volgens de man was er geen sprake van inkomend Oekraïens vuur: „Het is zeer waarschijnlijk dat ze het zelf in scène hebben gezet.”

Dat Rusland het niet nauw neemt met de Geneefse Conventies over de omgang met krijgsgevangenen staat vast. Vorige maand werden twee Britse vrijwilligers en een Marokkaanse vrijwilliger, die meevochten bij de Oekraïense strijdkrachten in Marioepol, door een lokale rechtbank in het door Rusland gecontroleerde Donetsk veroordeeld tot de doodstraf, zonder dat er concrete strafbare feiten waren aangetoond. Volgens de rechtbank waren de drie mannen ‘huurlingen’ die zich schuldig hadden gemaakt aan ‘terrorisme’.

Vorige week maakte het hoofd van het Russische Openbaar Ministerie, Aleksandr Bastrykin, bekend dat Rusland in samenwerking met Bolivia, Syrië en Iran een eigen internationaal tribunaal wil oprichten om Oekraïense militairen te berechten. In een interview met de Rossijskaja Gazeta sprak Bastrykin vooral over oorlogsmisdaden die zouden zijn begaan door leden van het bataljon Azov. Deze door Oekraïense nationalisten opgerichte vrijwilligerseenheid speelt een grote rol in het Russische narratief dat Oekraïne wordt gecontroleerd door ‘fascisten’.

Internationaal Strafhof

De aankondiging van een Russisch ‘tribunaal’ is waarschijnlijk vooral een reactie op strafrechtelijk onderzoek van het Oekraïense Openbaar Ministerie en het Internationaal Strafhof van oorlogsmisdaden van Russische militairen. In de afgelopen maanden bleek Moskou geen problemen te hebben met het ruilen van Oekraïense krijgsgevangenen tegen Russische gevangenen. De Azov-strijders en buitenlandse vrijwilligers lijken voorlopig echter van te grote publicitaire waarde voor het Kremlin. En Oekraïense krijgsgevangenen lopen sowieso grote risico’s. De afgelopen week doken gruwelijke beelden op van de castratie en executie van een Oekraïense krijgsgevangene door Russische militairen. Zowel Amnesty International als EU-buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell sprak zijn afschuw uit.

De afgelopen week nam de Amerikaanse Senaat een resolutie aan waarin het Witte Huis werd opgeroepen om Rusland op de lijst van terroristische landen te zetten – iets waar de Oekraïense president Zelensky al langer op aandringt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken lijkt daartoe voorlopig niet bereid. Moskou heeft inmiddels de VN en het Internationale Rode Kruis uitgenodigd om onderzoek te doen naar de explosie in Olenivka – „in het belang van objectief onderzoek”, zo meldt het Russische ministerie van Defensie.

