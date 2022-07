Premier Australië wil referendum over verzoening met Aboriginals

Australië houdt nog vóór 2025 een referendum over de rol van de inheemse bevolking in het parlement. Hoe die rol precies wordt ingevuld, wordt pas na de volksstemming besloten.

„Dit is onze kans om te laten zien dat we een volwassen natie zijn”, zei premier Anthony Albanese tijdens het Garma-festival, het grootste Aboriginal festival van het jaar. Hij beloofde het referendum nog deze regeringstermijn te houden en presenteerde zaterdag de ontwerptekst met als belangrijkste vraag: moet de Aboriginal stem in het parlement worden verankerd?

Het plan is om een speciale commissie aan te stellen die advies geeft aan het parlement over zaken die van invloed zijn op de levens van de oorspronkelijke bewoners van Australië. Hoe die commissie te werk gaat, hoe de leden gekozen worden en in hoeverre het advies bindend is, blijft nog onduidelijk.

„Ik wil voorkomen dat we ons blindstaren op de details, want dat is geen recept voor succes”, zei de premier. Hij wil eerst de vraag voorleggen of Australiërs überhaupt instemmen met een grondwetswijziging om een stem voor de Aboriginal gemeenschap in het parlement vast te leggen. Wel benadrukte hij dat het niet een ‘derde kamer’ in het parlement is.

Bloedige koloniale geschiedenis

Albanese lost hiermee een verkiezingsbelofte in. Meteen na zijn overwinning in mei zei de Labor-leider dat hij stappen wil zetten naar verzoening met de inheemse bevolking. Ruim 230 jaar nadat de eerste witte man voet aan land zette, worstelt Australië nog altijd met een bloedige, koloniale geschiedenis.

Sinds de Britten in 1788 voet aan wal zetten, is de Aboriginal bevolking achtergesteld en onderdrukt. De kolonisten besloten dat Australië ‘terra nullius’ was: land van niemand. Dat betekende dat er geen verdrag werd getekend met de oorspronkelijke bevolking. De Aboriginal bevolking werd jarenlang systematisch uitgeroeid, vergiftigd of met westerse ziekten besmet.

Jarenlang racistisch regeringsbeleid heeft bijgedragen aan het trauma van de oorspronkelijke bevolking. Zo werden tussen 1910 en 1970 ruim honderdduizend Aboriginal kinderen bij hun ouders weggerukt. Aboriginal-ouders hadden niet het recht om hun kinderen op te voeden: ieder kind werd eigendom van de staat en werd in tehuizen of witte gezinnen geplaatst. Dit was bewust beleid van de regering om Australië een zo wit en westers mogelijke identiteit te geven. Pas in 2008 bood de Australische regering haar excuses aan voor deze ‘gestolen generaties’.

Kwetsbaar

Ook nu is de bevolkingsgroep zeer kwetsbaar. De inheemse bevolking doet het op vrijwel elk vlak slechter dan de andere inwoners van Australië. Ze leven gemiddeld negen jaar korter. Er komen veel chronische ziekten voor, zoals overgewicht. Aboriginal mensen maken een onevenredig groot deel uit van de gevangenispopulatie. Veel mensen wonen op ver afgelegen plekken, waar vaak geen basisvoorzieningen zoals stromend water zijn.

Er zijn problemen met alcoholisme, huiselijk geweld, seksueel misbruik en suïcide. Van alle mensen die komen te overlijden is onder de inheemse bevolking het aandeel zelfdoding zes procent, vergeleken met twee procent voor niet-inheemse Australiërs. Het is zelfs de tweede belangrijkste doodsoorzaak voor Aboriginal mannen.

Al jaren wordt geprobeerd om de sociale ongelijkheid te verminderen, maar voortgang is traag. De hoop is dat als de Aboriginal gemeenschap wordt betrokken bij het opstellen van beleid dat hen aangaat, daar verandering in komt.

Gebroken beloftes

Het plan om een stem van de Aboriginal gemeenschap in de grondwet te verankeren is overigens niet nieuw. In 2017 werd het zogeheten ‘Uluru Statement of the Heart’ gepresenteerd. Daarin zetten Aboriginal-leiders uiteen hoe de erkenning van de oorspronkelijke bevolking in het Australische parlement eruit moet zien. Het was een historisch moment aan de voet van Uluru, de grote rode rots in het centrum van het land.

Maar ondanks hooggespannen verwachtingen bleef het document jarenlang in een la liggen. Ook andere onderzoeken en rapporten zijn jarenlang opzij geschoven.

Premier Albanese refereerde in zijn toespraak aan de „meer dan tweehonderd jaar van gebroken beloftes, verraad en mislukkingen”. Hij beloofde een nieuwe weg in te slaan en alle aanbevelingen uit het ‘Uluru Statement of the Heart’ over te nemen. „Ik geloof dat Australiërs de ruimte hebben in hun hart, voor de verklaring vanuit het hart”, zei hij.

Het is niet eenvoudig om de grondwet aan te passen in Australië. Slechts acht van de in totaal 44 referenda die het land ooit heeft gehouden, zijn succesvol geweest. Ook is de steun van de oppositie nog niet zeker. Er is voorzichtig positief gereageerd, maar de oppositie wil meer details zien. „Ik weet dat het een risico is, maar als je het niet probeert, heb je sowieso verloren”, zei premier Albanese.