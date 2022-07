Opnieuw explosie bij woning in Den Bosch

Voor de tweede keer in een week tijd heeft bij een woning in Den Bosch een explosie plaatsgevonden. De ontploffing vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.15 uur aan de Stapelen. Het gaat om het huis van de vriendin van No Surrender-kopstuk Klaas Otto, zo bevestigt haar moeder tegen het AD.

Op het moment van de ontploffing bevonden Otto en zijn vriendin zich niet in de woning. Wel sliepen de ouders van Otto’s vriendin op de bovenverdieping. Zij schrokken wakker door de knal, maar bleven ongedeerd. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De politie doet onderzoek rond de woning.

In de nacht van dinsdag op woensdag vond ook al een ontploffing plaats bij een andere woning in dezelfde wijk in Den Bosch. De politie vermoedde dat bij de explosie aan de Goedenrade sprake was van een vergissing. De daders zouden zich in de verkeerde straat hebben bevonden en het eigenlijk hebben gemunt op de woning van Otto’s vriendin. De bewoners van de woning aan de Goedenrade, een gezin met twee jonge kinderen, bleven ongedeerd. Wel raakte hun huis zwaar beschadigd.

Wat de precieze aanleiding is voor de explosies, is niet duidelijk. In het AD zegt de moeder van Otto’s vriendin dat de ontploffing „niets te maken heeft met Klaas Otto”, maar verder doet ze geen uitlating over een andere mogelijke verklaring. In 2017 was de woning van Otto’s vriendin al eens doelwit van een aanslag, toen werd het pand met een vuurwapen beschoten.