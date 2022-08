Oorlogsfilms en popliedjes moeten liefde voor Chinese leger aanwakkeren

Jason Zhang, een zeer bekende Chinese popzanger, steekt zijn warme liefde voor het Chinese Volksbevrijdingsleger niet onder stoelen of banken. Dat leger, met zo’n twee miljoen mensen in actieve dienst, bestaat maandag 95 jaar.

Zhang komt voor die gelegenheid met het lied ‘Mijn warmbloedige aard’. Best opvallend, want Zhang is een coole superster met 82 miljoen volgers op internet. Hij is jongensachtig, hij kan moonwalken als Michael Jackson, hij blondeert zijn haar en zingt soms ook in het Engels. Maar deze keer zingt hij dat hij zich met zijn jeugdige warmte en enthousiasme graag in de felle, louterende hitte van de strijd wil werpen. Hij wil graag een krijger zijn.

Misschien houdt Zhang inderdaad oprecht veel van het leger, dat kan. Maar als popster in het huidige politieke klimaat in China is het ook best handig om juist nu met zo’n lied te komen. De popcultuur, in de ogen van de overheid vooral verwijfd, individualistisch en materialistisch, komt steeds meer onder vuur te liggen. Liever volgt de jeugd het voorbeeld van mannelijke, stoere en op het belang van de gemeenschap en het land gerichte militairen.

Het kan Zhang beschermen als hij zich openlijk achter het leger stelt. En het leger heeft er ook wat aan: dat bereikt via Zhang een nieuwe groep jongeren die ver van het leger afstaat.

Videoclips en oorlogsfilms

Hoe populair het leger in China op het moment echt is, valt moeilijk te meten. Zichtbaar op televisie, internet en via reclameborden is wel dat de overheid en het leger er steeds meer aan doen om die populariteit te vergroten. Enerzijds om de steun voor mogelijke militaire acties van China zeker te stellen, anderzijds ook om het leger aantrekkelijker te maken als werkgever.

Zo is er voor de liefhebbers van militaire mode een video waarin de uniformen van het Volksbevrijdingsleger door de jaren heen worden getoond. Sterren als Zhang zouden er waarschijnlijk niet dood in gevonden willen worden, maar heldhaftig ziet het er allemaal wel uit.

Het Filmbureau, verantwoordelijk voor welke films er in de bioscopen geprogrammeerd worden, legde in maart vorig jaar de verplichting op om ten minste twee keer per week, en in sommige bioscopen zelfs vijf keer per week, een film te vertonen die gaat over oorlogsvoering en strijd.

Dergelijke films lijken opvallend populair: in de officiële Chinese top-tien van films die in de geschiedenis van China het meeste geld in het laatje hebben gebracht, staan wel vier oorlogsfilms.

Zo is er De strijd om het meer van Changjin, deel een en deel twee, waarin moedige Chinese militairen het opnemen tegen de militair veel sterkere Verenigde Staten. De film speelt tijdens de Koreaanse oorlog (1950-1953).

Niet James Bond maar een Chinese propagandafilm is wereldwijd de grootste kaskraker van dit jaar.

Of de films echt zo populair zijn, is niet goed te zeggen. Vaak zitten er opvallend weinig mensen in de zaal bij deze militaire blockbusters, die eindeloos lang draaien. Schoolklassen en partijleden moeten er ook min of meer verplicht heen.

Een nieuwe oorlog

De geesten lijken zo rijp gemaakt te worden voor een oorlog die zich, net als de Koreaanse oorlog, mogelijk buiten het vasteland van China zal afspelen. De vijand? Dat is zonder enige twijfel de VS, die in China worden afgeschilderd als dé grote agressor op het wereldtoneel. Zo zijn de VS schuldig aan de oorlog in Oekraïne: zij hebben Poetin immers tot het uiterste getergd, waardoor hij Oekraïne wel móést binnenvallen.

De plek waar zo’n oorlog mogelijk zal beginnen, is Taiwan. Afgelopen vrijdag kwam een legeronderdeel met een kort bericht op sociale media: „Bereid je voor op oorlog”, stond er alleen. Het bericht kreeg volgens de Engelstalige versie van de Chinese tabloid de Global Times meteen veel bijval.

Dat houdt misschien verband met het nieuws dat de Amerikaanse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi een dezer dagen Taiwan zou bezoeken – een stop die niet officieel op het programma van haar reis naar Azië staat. China is fel gekant tegen zo’n bezoek. Volgens president Xi Jinping is het spelen met vuur.

Soldaat van het Chinese Volksbevrijdingsleger in Beijing. Foto Roman Pilepey/ EPA

Gesloten organisatie

Of er dan ook echt genoeg mensen zouden zijn die bereid zijn voor China te sterven, is een ander verhaal. Het leger is een van de meest gesloten organisaties van China en er is weinig bekend over hoe makkelijk het lukt om de juiste mensen te werven.

China heeft een beroepsleger van naar schatting zo’n twee miljoen mensen. Mannen van boven de achttien zijn officieel verplicht om zich aan te melden voor militaire dienst, maar ze hoeven in de praktijk niet echt in dienst. Sommige jongeren kiezen ervoor om twee jaar als vrijwilliger in het leger te werken, een deel daarvan stroomt daarna door als onderofficier. Xi Jinping stelde in 2018 dat juist die onderofficieren de „ruggengraat” van het leger vormen, en dat de stabiliteit van die groep heel belangrijk is.

Maar daar ontbreekt nog wel het een en ander aan. Juist onder deze groep zou veel verloop zijn, de motivatie zou zwak zijn en de technische vaardigheden beperkt. Dat meldt de Hongkongse krant de South China Morning Post op basis van Chinese bronnen.

Het leger, dat zich snel moderniseert, heeft steeds meer behoefte aan technisch geschoolde jongeren

Het zich snel moderniserende leger heeft steeds meer behoefte aan technisch geschoolde jongeren die in staat zijn om met de modernste technologie om te gaan, en die er ook langere tijd willen blijven werken.

Maar dergelijke jongeren zijn lange tijd vooral opgeslokt door techbedrijven als Alibaba en Tencent. Mogelijk komen zij nu weer meer beschikbaar voor het leger, want de jeugdwerkloosheid lag in juni met 19,3 procent zeer hoog. Dat komt mede doordat techbedrijven het momenteel moeilijk hebben en mensen ontslaan.

Het leger zet in op hervormingen als een betere beloning, betere huisvesting, meer carrièreperspectief en promotie op basis van kwaliteiten in plaats van het aantal dienstjaren. Ook moet er een betere selectie komen aan de poort.

Het past in een langere ontwikkeling waarbij China af wil van een leger met een groot contingent aan kansarme jongeren. Het leger heeft traditioneel geen geweldige status. Een oud Chinees spreekwoord luidt: „Van goed ijzer maak je geen spijkers, van goede mannen maak je geen soldaten.”

De vele propagandafilmpjes moeten nu laten zien dat een carrière in het leger een aantrekkelijk avontuur is voor sterk gemotiveerd, vooral mannelijk talent dat met de modernste technologie en de nieuwste wapens wil leren werken.