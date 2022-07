Onrust op de grens tussen Servië en Kosovo, mogelijk gewelddadige botsingen

Het is onrustig op de grens tussen Servië en Kosovo. Verschillende Servische en Kosovaarse media spreken van gewelddadige botsingen, hoewel onduidelijk is wat er precies aan de hand is. Op beelden is te zien dat het luchtalarm afgaat in Servië. De president van Servië heeft aangekondigd om 21.00 uur lokale tijd de bevolking toe te spreken.

Het is al langer onrustig tussen Servië en Kosovo, met de laatste maanden een ‘kentekenconflict’ dat de gemoederen doet oplopen. Kosovaarse automobilisten zijn al elf jaar verplicht hun kentekenplaat te vervangen als ze Servië binnenrijden omdat de deze plaat, met de initialen ‘RKS’ voor de Republiek van Kosovo, niet is toegestaan. Kosovo heeft besloten dezelfde wet in het leven te roepen, waardoor Serviërs vanaf morgen ook hun kentekenplaten moeten vervangen als ze Kosovo in willen.

De Servische minister van Buitenlandse Zaken, Nikola Selakovic, noemde de nieuwe wetgeving zondag „een gecompliceerde situatie die dreigt uit te groeien tot een crisis met onvoorziene gevolgen en een ramp”. Hij concludeerde dat er redenen zijn voor „ernstige bezorgdheid” en dat Kosovo een „hel creëert”. Hij kondigde aan dat Serviërs in Kosovo hun eigen unie van Servische gemeenten zullen gaan vormen.

‘Denazificatie’

Een parlementslid van de Servische Progressieve Partij (SNS), de grootste partij van Servië, schreef eerder deze dag op Twitter dat het tijd is voor de „denazificatie van de Balkan”. „Naar mijn idee is Servië verplicht om te beginnen met de denazificatie van de Balkan. Ik zou het graag mis hebben,” zo schreef hij. ‘Denazificatie’ is een term die veel wordt gebruikt door Rusland in de strijd tegen Oekraïne.

De SNS partij is de partij van president Aleksandar Vucic, die in april van dit jaar opnieuw de verkiezingen won. In zijn campagne, die zich afspeelde toen Rusland Oekraïne binnenviel, beloofde Vucic vrede en stabiliteit. Vucic weigert sindsdien om sancties tegen Moskou in te stellen. Het Westen zet Servië, dat vrijwel geheel afhankelijk is van Russisch gas, al langere tijd onder druk te kiezen tussen de traditioneel sterke banden met Rusland en de ambitie om lid te worden van de Europese Unie. President Vucic sprak eerder uit geen behoefte te hebben om lid van de EU te worden, maar eerder te kiezen voor „militaire neutraliteit”.