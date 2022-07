‘Koopman van de Dood’ komt mogelijk vrij in gevangenenruil van VS met Rusland

In het anonieme schimmenrijk dat de wereldwijde wapenhandel is, heeft zijn naam een bijna mythische status: Viktor Bout. Ook al zit hij sinds tien jaar in een Amerikaanse cel, de AK-47’s en raketwerpers die hij verhandelde zwerven overal rond. Hij spreekt vloeiend Portugees, Perzisch en Esperanto. Hij was de inspiratiebron voor Lord of War, een Hollywoodfilm met Nicolas Cage in de hoofdrol. En als het aan de Verenigde Staten en Rusland ligt, is hij binnenkort een vrij man op Russische bodem.

Die speling van het lot dankt Bout aan twee Amerikanen die juist in Rusland in de cel zitten. Vrijdag vertelde Antony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, dat hij over een mogelijke gevangenenruil had gesproken met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov. Dat Blinken zich persoonlijk bij Lavrov meldde, moest de ernst van de zaak duidelijk maken: het was het eerste telefoongesprek tussen de twee sinds januari, toen de Russische inval in Oekraïne nog een donkere wolk aan de horizon was.

Er is de Amerikaanse regering dan ook veel aan gelegen om te laten zien dat ze alles doet om de twee landgenoten terug te halen, het liefst nog voordat ze een pr-probleem worden voor president Joe Biden en de Democraten bij de tussentijdse verkiezingen in het najaar. Vandaar dat Blinken de afgelopen dagen plots naar buiten trad met details die normaal voor achterkamertjes zijn bestemd.

De bekendste van de twee gedetineerde Amerikanen is Brittney Griner, een basketbalspeelster die tweemaal olympisch goud won. Zij werd in februari op de luchthaven van Moskou gearresteerd met cannabisolie op zak. Rusland verdenkt haar van drugssmokkel, een misdrijf waar tien jaar celstraf op staat. De andere gevangene is ex-marinier Patrick Whelan, die een celstraf van zestien jaar uitzit na een twijfelachtige veroordeling wegens spionage.

Zwaarbewaakte gevangenis

Hun strafblad verbleekt naast dat van Bout, die in een zwaarbewaakte gevangenis in Illinois een straf van 25 jaar uitzit nadat de Amerikanen hem in 2008 in een Thais hotel in de val lokten door zich voor te doen als vertegenwoordigers van de Colombiaanse FARC. Op dat moment had Bout er al vijftien jaar in de wapenhandel op zitten, lang genoeg om de bijnaam ‘Koopman van de Dood’ te verdienen.

„Zeker, ik heb wapens verhandeld”, vertelde Bout in 2012 nuchter aan The New Yorker. „Maar dat was af en toe. Driehonderdzestig dagen deed ik normale vrachten. Vijf dagen verscheepte ik wapens, en daar verdiende ik een paar honderdduizend dollar mee.” Als de zzp’ende fietskoerier die slechts een pakketje bij een klant aflevert, zo zet Bout zichzelf het liefste neer.

Het Kremlin dringt al sinds 2012 aan op de uitlevering van Bout

Dat is wel erg bescheiden, maar er zit een kern van waarheid in. „Bout behoort niet tot ’s werelds grootste wapenhandelaren”, zegt Mark Galeotti, Ruslandkenner en directeur van onderzoeksbureau Mayak Intelligence. „Verre van. Hij was in feite een zakenman die alles wat je maar wilde naar waar je maar wilde kon brengen, ook de meest instabiele regio’s. De wapens waren secundair.”

Zijn werkzaamheden leverden de in Tadzjikistan geboren ex-militair Bout al snel een onovertroffen contactenlijst op, en een bizarre stapel van uiteenlopende klussen en opdrachtgevers. Het ene moment brachten zijn vliegtuigen sardientjes en aardappelen naar Angola, het volgende moment bewapenden ze beide kampen in de burgeroorlog. Voordat hij wapens naar het door genocide verscheurde Rwanda stuurde, transporteerde hij Franse vredestroepen naar het land. De Taliban had hem nodig, de VN net zo goed.

Russische geheime diensten

Wat Bout als wapenhandelaar écht onderscheidde van de rest, zegt Galeotti, waren zijn hoge Russische connecties. „De meeste van zijn concurrenten verscheepten wapens van het ene conflict naar het volgende. Bout regelde gloednieuw spul voor je, op grote schaal.” Een duidelijk teken, aldus Galeotti, dat hij voor of met de Russische geheime diensten werkte.

Rusland en Bout ontkennen elke vorm van samenwerking, maar het Kremlin dringt al sinds zijn veroordeling in 2012 aan op uitlevering. Met Griner en Whelan lijkt het nu de juiste pionnen gevonden te hebben om de druk op Washington op te voeren. Al die inspanningen lijken verder bewijs voor Bouts hechte banden met de Russische staat.

Dat betekent overigens niet dat de Russen staan te springen om de nu 55-jarige Bout direct in Oekraïne of elders in de wereld in te zetten. Galeotti: „Zelfs als zijn netwerk en zijn kennis na al die jaren gevangenschap gedateerd zijn, kunnen ze zijn terugkeer vieren als een overwinning. En Moskou kan deze dagen wel een overwinninkje gebruiken.”