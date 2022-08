Als we Gasunie mogen geloven, komt het wel goed met de gasvoorraden deze winter; voor een gastekort hoeven we niet te vrezen. Nee, we kunnen niet achterover leunen maar vooralsnog geen reden tot paniek. Zelfs niet als Rusland besluit de gaskraan volledig dicht te draaien en de Nord Stream 1 toch weer gesloten wordt. De lange lijst voorwaarden en voorbehouden maken de prognose allerminst geruststellend en leverde, terecht, kritiek op. Zo mag de vraag naar gas de komende periode niet stijgen, moet de Nederlandse lng-capaciteit worden verdubbeld én de kolencentrales op volle kracht loeien om tekorten op te vangen. So far planet over profit.

Paul de Raad is ceo van Vandebron.

De Europese Commissie kondigde het Save gas for a safe winter-noodplan aan met de hoofdboodschap: de thermostaat moet lager en er komen gecoördineerde regels voor gasbesparing, zoals financiële compensatie voor bedrijven die afstappen van gas. Dat we op korte termijn alle zeilen moeten bijzetten en vol moeten inzetten op fossiele brandstoffen, is het gevolg van een langdurige lakse houding van ons kabinet. De prioriteiten van de overheid lijken te liggen bij het voortbestaan van het bedrijfsleven en er wordt onvoldoende structureel nagedacht over de impact op de volgende zeven generaties.

Lange termijn

Hoewel de overheid terecht teruggrijpt op het reguleren van fossiele brandstoffen om aankomende winter door te komen, schreeuwt de energietransitie om een aanpak voor de langere termijn. Willen we een toekomstbestendige transitie van de sector waarbij we voorgoed afscheid nemen van fossiele brandstoffen en overstappen naar enkel duurzame energie, dan hebben we kathedraaldenkers nodig die verder kunnen én durven kijken.

Lees ook: Draait Poetin het gas pas dicht in de winter?

Naast het afscheid nemen van fossiele energie verdient het optimaliseren van ons energieverbruik alle urgentie, zodat wind- en zonne-energie beter worden benut. Zowel de overheid, het bedrijfsleven als de consument spelen een belangrijke rol in deze kwestie. Bedrijven kunnen met innovaties de energietransitie helpen versnellen, omdat zij wendbaarder en innovatiever zijn. Naast de geijkte oplossingen zoals een warmtepomp, kunnen bedrijven consumenten inzicht en innovaties bieden om energie in en rondom het huis optimaler in te zetten. Het slim laden van een elektrische auto waarmee je overbelasting op het net voorkomt, het terugladen van energie voor energiegebruik thuis en het juiste moment kiezen om energie te gebruiken (spot pricing) zijn bijvoorbeeld innovaties die snel breder in Nederland kunnen worden uitgerold.

Energienet

Daarnaast is de beschikbaarheid van elektriciteit zo mogelijk een nog meer urgente kwestie. Door de afbouw van gas gaan Nederlandse huishoudens binnen een paar jaar naar schatting vier tot vijf keer de huidige hoeveelheid aan elektriciteit gebruiken. Het huidige energienet kan dit simpelweg niet aan, hier ligt een cruciale rol voor de netbeheerders.

Om de huidige gascrisis en de broodnodige energietransitie voor iedereen behapbaar en inzichtelijk te maken, moeten we lessen trekken uit de coronacrisis. Beleg een periodieke persconferentie, presenteer een heldere routekaart gekoppeld aan acties en doelstellingen en schakel een onafhankelijk team van experts in voor advies. Stel daarnaast kritieke prestatie-indicatoren op waar iedereen – zonder uitzondering – zich aan moet houden. Zoals de, vanuit de Europese Commissie voorgestelde, verplichte 15 procent gasbesparing per lidstaat of een bepaald aantal kilometer kabel dat per maand door de netbeheerders moet worden gelegd om ons net te verzwaren. Als we niet genoeg doen om de opeenstapeling van problemen te beteugelen, zijn de gevolgen niet te overzien en betalen we allemaal de rekening.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven