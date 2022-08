Egyptische bakkers mogen hun prijzen niet verhogen

Een graancrisis? Daar heeft Egypte volgens bakker Gaber Ahmed (57) helemaal geen last van. Zijn bakkerij ligt aan het begin van een drukke winkelstraat, vlak bij het centrum van Caïro. Een brullende oven die de helft van de bakkerij in beslag neemt, spuwt verse broden uit die Ahmed routineus opvangt en op houten afkoelrekken legt. „Alles is goed hier. We hebben heel veel graan”, zegt hij.

Dat laatste is allesbehalve waar. Egypte is de grootste graanimporteur ter wereld. Bijna 80 procent komt uit Oekraïne en Rusland. Egypte produceert zelf ongeveer elf miljoen ton graan per jaar, maar consumeert zeker het dubbele. Dat zijn honderden miljoenen broden per dag. Om het gat door de oorlog in Oekraïne te dichten, importeert Egypte graan tegen hogere prijzen uit andere landen. Ook worden Egyptische boeren verplicht om 60 procent van hun oogst aan de overheid te verkopen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete of zelfs gevangenisstraf.

„Nee, nee, ik zweer het, er is echt geen graancrisis hier”, herhaalt Ahmed. Volgens hem zit het zo: „Vlak nadat de Russische invasie in Oekraïne begon, nam de hoeveelheid graan in Egypte even af, omdat we importeerden uit dat gebied. Maar dat is nu niet meer zo. In Egypte komen we niets tekort. We zijn zelfvoorzienend, want we hebben veel landbouwgrond. Godzijdank.”

Hoeksteen van de Egyptische keuken

Een ander gevolg van de oorlog in Oekraïne was dat buitenlandse investeerders in hoog tempo de Egyptische markt verlieten voor kalmere wateren, met een ware exodus van dollars als gevolg. Het Egyptische pond daalde zo’n 15 procent in waarde en de inflatie steeg. Groenten, vlees, kip, vis; alles is duurder geworden. Ook brood, geeft Ahmed toe. Voor de oorlog betaalde hij 265 euro voor een ton meel, nu is dat 423 euro, maar hij zegt zich geen zorgen te maken. „Ik ben bakker, geen slager of zo”, relativeert hij snel. „Mensen blijven toch wel brood kopen. Het is de hoeksteen van de Egyptische keuken.”

Bakker Gaber Ahmed verkoopt zijn brood voor zijn winkel in het Giza district van Caïro. Foto Jonathan Rashad

Ahmed zegt precies wat de Egyptische staat van hem wil horen. Geen problemen, geen kritiek. Een andere bakker iets verderop in de straat, een jongen van in de twintig, is minder voorzichtig. Om die reden wil hij niet met zijn naam in de krant. Er is wel degelijk iets veranderd sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak, zegt hij.

Om geen verlies te lijden verhoogde hij, net als veel andere bakkers, de prijs van zijn brood van 5 eurocent naar 7 eurocent per stuk. „Het was chaos.”

In maart voerde de overheid een noodmaatregel in om de inflatie tegen te gaan. Bakkers worden gedwongen hun brood tegen vaste prijzen aan te bieden. Een stuk brood van 90 gram moet dus weer voor de originele prijs van 5 eurocent verkocht worden. Het was de eerste keer sinds 1980 dat zo’n besluit werd genomen.

Kleiner brood

Er zijn twee opties, vertelt de jonge bakker. Hij houdt de officiële prijs van 5 eurocent per stuk aan, maar dan maakt hij het brood wel kleiner. Of hij verkoopt zijn brood alsnog voor 7 eurocent (zoals nu). Daarmee riskeert hij wel dat zijn klanten boos weglopen en dat hij een boete van 528 tot ruim 26.000 euro krijgt als de overheid erachter komt.

Wat hij bij zijn klanten vaak ziet, is dat ze per dag een vast bedrag opzij zetten voor brood. Kochten ze eerst tien broden voor 53 eurocent, dan kopen ze er nu nog maar zeven of acht.

Ahmeds klanten klagen echter nooit, benadrukt hij nogmaals. „Ze kopen wat ze willen kopen. Willen ze brood voor 5 pond (26 eurocent), dan krijgen ze dat. Willen ze brood voor 10 pond (53 eurocent), dan krijgen ze dat. Alles is mogelijk.”

Aish Baladi Aish baladi is het meest gegeten brood in Egypte. Het lijkt op pita, maar is groter, luchtiger en gemaakt van volkorenmeel. Het wordt overal bij gegeten. Als ontbijt of lunch met falafel of foul (bonengerecht), of als bijgerecht bij het avondeten. De officiële prijs voor één stuk brood is 5 eurocent. Maar veel Egyptenaren hebben toegang tot gesubsidieerd brood, voor een twintigste van de prijs. Die subsidie is een grote kostenpost, maar afschaffen is geen optie. President Anwar El-Sadat probeerde het in de jaren zeventig, maar moest dat voorstel na hevige protesten terugdraaien.

