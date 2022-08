Door e-bussen klaart de vervuilde lucht boven Bogotá op

Soepel draait buschauffeur Jaime Ortiz aan het stuur van een grote blauwe stadsbus en rijdt hij de Avenida Esperanza in. Zonder het geronk van een dieselmotor en de rook van uitlaatgassen zoeft de bus vrijwel geruisloos langs flats en rijen met zonnepanelen, met in de verte een bergketen. ‘Ecologische duurzaamheid’ staat er op de zijkant van de bus met ernaast een bliksemschicht als symbool van elektriciteit. Sinds 2019 rijden elektrische bussen in Bogotá, de Colombiaanse hoofdstad met zeven miljoen inwoners.

De ingrijpende transitie om het openbaar vervoer in de metropool schoner en milieuvriendelijk te maken gebeurt onder leiding van burgemeester Claudia López Hernández. Het project wordt uitgevoerd door ov-bedrijf TransMilenio, dat ruim twintig jaar geleden een supersnel bussysteem ontwikkelde. Via een aparte rijbaan met eigen stations hoeven de bussen niet meer door het reguliere verkeer te rijden, waardoor passagiers sneller op hun bestemming zijn. Dit zogeheten Bus Rapid Transit (BRT) is inmiddels in meer steden in Latijns-Amerika overgenomen, zoals in Rio de Janeiro.

Dat TransMilenio zich nu richt op groen openbaar vervoer is niet zonder reden: Bogotá is een van de meest vervuilde steden van Latijns-Amerika. De stad heeft een vloot van bijna vijftienhonderd elektrische bussen aangeschaft, waarvan er inmiddels ruim duizend rondrijden. Ook zijn wijken aangesloten op een kabelbaan, voor elektrisch transport door de lucht. Het aantal fietspaden is uitgebreid, en op zon- en feestdagen is een deel van de stad autovrij: ze is dan uitsluitend voor fietsers, voetgangers en skaters bestemd. Ook wordt een metrolijn aangelegd.

Een fietser rijdt langs graffiti in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá. Foto Juancho Torres / Anadolu Agency /Getty Images

De gemeente wil de uitstoot van CO 2 in de stad radicaal terugdringen, wat er uiteindelijk toe moet leiden dat Bogotá in 2040 een zero-emissiezone is. „We zijn trotse pioniers. Dit is de toekomst”, zegt Sofia Zarama Valenzuela, hoofd planning van TransMilenio. Ze staat in de lunchpauze buiten voor het kantoor langs een lawaaiige autoweg en kan zich nauwelijks verstaanbaar te maken. Een ambulance met loeiende sirene raakt verstrikt in een opstopping en probeert door het verkeer te komen. „Dit is onze dagelijkse realiteit”, zegt ze. „Kilometerslange files, veel smog die blijft hangen.”

Nieuwe, ‘groene’ president

Met de hoeveelheid elektrische bussen die Bogotá nu al heeft aangeschaft en de vooruitzichten op nog meer, staat de stad in een rijtje koplopers als Noorwegen en China. Wereldwijd loopt de transitie naar elektrisch transport nog enorm achter, vooral in grote steden: slechts 16 procent van het stadsvervoer is groen.

Investeren in een milieuvriendelijker transport past ook in de verkiezingsbelofte van de volgende president van Colombia en oud-burgemeester van Bogotá, Gustavo Petro. Hij won half juni de verkiezingen en treedt op 7 augustus aan. Petro, een ex-guerrillastrijder, is de eerste linkse president van Colombia en deed in zijn campagne veel groene beloftes. Zo wil hij geen nieuwe olieboringen meer toestaan en sneller overschakelen op duurzame energie.

De aanstelling van zijn vicepresident Francia Márquez, een milieuactivist en de eerste zwarte vrouw op die positie, is ook veelzeggend. Er is geen land in Zuid-Amerika waar zoveel milieuactivisten worden vermoord als Colombia: gemiddeld ruim zestig per jaar.

„We hopen dat de nieuwe regering die omslag ook echt maakt en niet alleen in verkiezingstijd beloftes over het milieu en klimaat doet”, zegt Tatiana Céspedes van Greenpeace Colombia. De milieuorganisatie publiceerde onlangs een onderzoek naar de kwaliteit van de lucht in de hoofdstad. Die is, concludeerden de onderzoekers, zeer slecht. „Er is wel een tijdelijke afname geweest van de luchtvervuiling, tussen 2020 en 2021, maar dat komt vooral door corona en de maandenlange lockdown die we hier toen hadden”, zegt Céspedes.

Ingekapseld tussen bergen

Omdat circa 60 procent van de vervuiling in grote steden als Bogotá veroorzaakt wordt door transport, moeten er volgens haar sneller en vooral ook veel meer bussen worden ingezet. „Er zijn uiteindelijk levens te redden met schone lucht”, zegt ze. De ligging van de hoofdstad (op 2.600 meter hoogte) is ongunstig: ingekapseld tussen bergen, waardoor smog en vervuiling er blijft hangen.

„Een kwartiertje door de lucht met dit prachtige uitzicht is een cadeau, en we zijn sneller thuis dan met de auto of bus”, zegt Diana Lopes terwijl ze zweeft in een cabine van een kabelbaan. De wijk San Cristóbal verbindt diverse buurten met elkaar via een kabelsysteem. „Als we nu niet via de lucht zouden gaan, zouden we rond dit tijdstip wel een uur in de file staan”, zegt ze.

Passagier van een kabelbaan in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá. Foto Guillermo Legaria / Getty Images

Haar moeder, nichtje en neefje turen naar buiten. Onder hen springen de fel gekleurde daken in rood, geel en groen van de volkswoningen eruit en rijzen glooiende en diepgroene heuvels op tussen een mistige wolkendeken. De kabelbaan is een stuk veiliger om mee te reizen dan ander vervoer, meent Diana. „Als je hier als vrouw soms ’s avonds laat met de bus moet, kan dat vervelend uitpakken. Je wordt vaak lastig gevallen. Terwijl je in de kabelbaan met je groepje kunt vragen om een eigen cabine als je niet met vreemden wilt zitten.”

Bij de busterminal niet ver van de luchthaven is buschauffeur Ortiz aan het pauzeren. Zijn bus is aangesloten op stroom: ruim twee uur duurt het voordat de zestien accu’s zijn opgeladen. Op het terrein wordt door technici aan de voertuigen gesleuteld.

Extra banen

Dat elektrische bussen kostbaarder zouden zijn, is volgens technisch directeur Santiago Rodrigues onjuist. „De aanschaf van de accu’s is duur, maar de onderhoudskosten van dieselbussen liggen hoger”, zegt hij. Bovendien levert de overstap naar elektrische bussen extra banen op. De onderdelen van de bussen komen uit China, maar de voertuigen worden in Colombia in elkaar gezet. „We hebben al meer dan duizend mensen aangenomen toen we met de overstap op elektrische bussen begonnen”, zegt hij.

Dat juist Bogotá nu vooroploopt, terwijl de overstap op e-bussen wereldwijd nog vrij traag gaat, komt volgens Rodrigues doordat veel landen niet durven. Een elektrische auto is tot daar aan toe, maar als het om bussen gaat wordt sneller teruggegrepen op de traditionele dieselbus, valt hem op. „Alsof ze er niet in geloven, bang zijn voor verandering, of zo gewend zijn aan diesel. Maar door de oorlog in de Oekraïne zou je denken dat de noodzaak om voor duurzaamheid te kiezen urgenter is dan ooit”, zegt hij.

TransMilenio hoopt dat de volgende regering meer zal investeren in duurzame stadsplanning en openbaar vervoer. Sofia Zarama Valenzuela: „We hopen uiteindelijk een tweede metrolijn aan te leggen, meer elektrische bussen aan te schaffen en nog meer kabelbanen te bouwen, maar daar is veel geld voor nodig.”

Kabelbaan boven de wijk Ciudad Bolivar in Bogotá.