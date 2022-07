Dodental overstromingen Kentucky loopt op tot zeker 25

Het dodental als gevolg van overstromingen na hevige regenval in de Amerikaanse staat Kentucky is opgelopen tot 25 en zal naar verwachting verder stijgen. Dat heeft gouverneur Andy Beshear van Kentucky zaterdag verklaard, melden internationale persbureaus.

Reddingswerkers en inwoners van Kentucky zochten zaterdag nog naar overlevenden, nadat het oosten van de staat in de nacht van woensdag op donderdag werd getroffen door een stortvloed aan regenval die wegen veranderde in kolkende rivieren. Inwoners van het gebied moesten hun toevlucht zoeken tot de daken van hun huizen om op hulp te wachten.

„Dit is nog steeds een noodsituatie”, zei Beshear tijdens een persconferentie. „We zijn nog bezig met zoek- en reddingsacties. Ik geloof helaas dat we nog wekenlang lichamen zullen vinden.” Volgens hem is het moeilijk om het aantal vermisten in te schatten, omdat mobiele telefonie niet werkt in het rampgebied en mensen die het gebied zijn ontvlucht niet kunnen nagaan hoe familieleden en bekenden er aan toe zijn.

Delen van de oostelijke plattelandsstaat, die deel uitmaakt van de regio van het Appalachen-gebergte, kregen in 24 uur twintig centimeter regen te verwerken. Rivieren traden in korte tijd buiten hun oevers.

Onder de dodelijke slachtoffers zijn volgens de gouverneur vier kinderen. Het zou gaan om kinderen van anderhalf tot acht jaar uit hetzelfde gezin, meldt de Lexington Herald Leader, een krant in de staat.