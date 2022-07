Deze appel is eigenlijk een perzik, proef maar

Als je mensen een blinddoek voordoet en je zegt tegen ze dat ze nu perzik te proeven krijgen, ervaren ze een appel als een perzik, vertelde een smaakonderzoeker in een interview. Ik keek naar de vrucht waar ik zojuist een stukje van had gegeten en die zich in de supermarkt voor perzik had uitgegeven. Ook zonder blinddoek was het niet moeilijk er een appel in te ontdekken, maar er zou een fruitfluisteraar aan te pas moeten komen om mij te laten geloven dat dit een perzik was.

Smaak, had de deskundige gezegd, is van veel meer factoren afhankelijk dan van smaak alleen. Ook culturele en sociale invloeden spelen een belangrijke rol.

Laatst aan tafel met een heel gezelschap hadden we het weer eens over zulke dingen. Dat je een meer ontwikkelde smaak lijkt te hebben als je je chocolade het liefst zeer puur eet, espresso drinkt in plaats van cappuccino, je biefstuk graag zo rauw mogelijk.

Alles wat ‘makkelijk’ is, is minder interessant. Het vereist inspanning om te leren van zeer straffe espresso te houden, en zich inspannen is goed en het je makkelijk maken niet. Ik heb jaren gedacht dat ik niet van koffie hield tot ik op het idee kwam er eens melk in te doen. Toch probeer ik nog steeds van espresso te houden.

Je denkt dat het bij eten en drinken uiteindelijk gaat over wat je proeft en hoe je dat waardeert. En daar zit iets in: als je alleen maar ‘bitter’ proeft en niet de verschillende zurige of gebrande nuances daarin, ben je gauw klaar met je espresso-oordeel. Maar als je die zurige smaken in de espresso wel proeft maar vies vindt? Waarom wil je dan toch espresso drinken?

Bij ‘makkelijke’ smaken zoals de geminachte melkchocolade is trouwens ook de ene de andere niet. Sommige goedkope melkchocola smaakt naar karton, andere smaakt vol, met kleine zoetbittere toetsjes, en het geheel is smelterig en filmend. Zulke echt goede melkchocolade (‘echt goed’) is wel eens heerlijk, ook al is het kinderachtig om ervan te houden.

Net zoals soms een verse witte boterham juist lekker is, een gewone bedoel ik, niet zo een die door de Betere Bakker tegen de wereld-gasprijs verkocht wordt.

Of denk aan de moderne overzeese wijnen, zoet en toegankelijk, geschikt om los te drinken, niet vooral bij de maaltijd zoals Fransen en Italianen dat gewend waren. Die wijn is veel minder complex, veel minder wrang, veel minder ‘diep’, dan de ‘echte’. Ware wijndrinkers halen er hun neus voor op. Die drinken trouwens inmiddels allemaal natuurwijn, en die moet je ook eerst weer leren waarderen.

Er zit onmiskenbaar een snob-zweempje aan. Dat rauwe vlees bijvoorbeeld heeft niet méér smaak, eerder minder. Ik zeg dit als liefhebber. Die zogenaamde smaak van ons laat zich nogal beïnvloeden, door mode, klasse en marketing. Het is elk jaar weer verbluffend hoe braaf we smullend asperges eten, en hoe dat de énige groente is die we zo vieren.

Vorige week had ik verse erwtjes gekocht, luisterend naar de verrukkelijke naam ‘het wonder van Scheemda’ en ik wilde meteen een banier maken met ‘les pois nouveaux sont arrivés!’ omdat het in het Frans beter klinkt (zou tuurlijk Gronings moeten zijn: ‘Binnen nije aarten!’), en bereidingswijzen gaan verspreiden waarin ook het woord ‘roomboter’ zou vallen en misschien zou zich dan een clubje vormen van mensen die tegen elkaar op snoefden hoe lekker de erwten geweest waren en hoe geen asperge daar tegenop kon.

Kwestie van goede smaak.