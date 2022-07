De teksten van Beyoncé zijn zelfverzekerd, gevat, en onverbloemd geil

Wat is de magie van de nachtclub? Is het de opzwepende muziek, het donker, zijn het misschien de drugs? Of is het dat je nergens anders – behalve wellicht in de rijen op Schiphol – zo dicht bij vreemden komt? Je eigen zweet of dat van een ander, iemands adem in je nek, de warmte van andere lijven om je heen: een goede nacht op de dansvloer is een ervaring van ongedwongen vrijheid en collectieve intimiteit.

Aan collectieve ervaringen ontbrak het de afgelopen jaren nogal dankzij de pandemie, dus het is geen wonder dat ook supersterren zoals Drake en Beyoncé zich nu naar de dansvloer haasten. We hebben het allemaal gemist, zo blijkt. Maar waar Drake het op zijn op 90’s-house geïnspireerde album Honestly, Nevermind liet bij een paar weifelende heen-en-weerpasjes, neemt Beyoncé al vanaf de eerste maten van Renaissance de vloer volledig over.

Ze doet dat met behulp van dansvloergrootheden van vroeger en nu. Discokoning Nile Rodgers van Chic speelt gitaar op het funky ‘Cuff It’, op ‘Move’ deelt Beyoncé de vocalen met Grace Jones, en ‘Summer Renaissance’ is een ode aan Donna Summer’s ‘I Feel Love’. Ook hedendaagse dancekopstukken zijn present: dj Honey Dijon laat haar Chicago house-invloeden horen op ‘Cozy’ en ‘Alien Superstar’, en sterproducer Skrillex geeft geeft een edgy, dissonante climax aan ‘Energy’. Opvallend is de aanwezigheid van A.G. Cook, de Engelse producer wiens werk in het experimentele genre hyperpop nog het verst van Beyoncé’s eigen stijl af ligt. Zijn krakende, overstuurde bassen en trance-synthesizers werken verrassend goed samen met Beyoncé’s vocalen op ‘All Up In Your Mind’.

Verbindende factor

Dit klinkt misschien als een onverenigbare mengelmoes van invloeden en stijlen, maar de opbouw van Renaissance is feilloos. De tracks zijn in elkaar gemixt als een dj-set, waardoor je soepel langs alle hoeken van de dansmuziek wordt gewalst. En Beyoncé leidt de dans op behendige wijze. Haar stem is de verbindende factor, even herkenbaar als flexibel: moeiteloos gaat ze van fluisterend naar volle kracht, van verleidelijk hijgen naar opschepperig rappen.

De teksten zijn zelfverzekerd, gevat, en onverbloemd geil: op de zes minuten durende sex-jam ‘Virgo’s Groove’ kreunt ze „Kiss me where you bruise me, taste me, that fleshy part. I scream so loud, I curse the stars”. Goed, wanneer de veertigjarige zangeres moderne slang gebruikt komt het niet heel natuurlijk over: hoe vaak zou Beyoncé het woord thottie (slet, maar dan op een positieve manier), in het dagelijks leven bezigen? Waarschijnlijk weinig. Het deert niet, want voor je het weet is ze alweer door naar een nieuw hoogtepunt. Renaissance blijft nergens een seconde te lang hangen.

De cover van het album Renaissance. Foto Carlijn Jacobs

Je kunt het eigenlijk niet over nachtclubs hebben zonder te erkennen dat die bestaan dankzij de zwarte lhbti-gemeenschap, die in de jaren 70 en 80 in Amerika aan de wieg stond van disco en clubcultuur. Beyoncé verwijst daarnaar door samples te gebruiken van vaandeldragers uit de gemeenschap zoals actrice Ts Madison (‘Cozy’) en rapper Big Freedia (‘Break My Soul’). De tekst „Category: bad bitch” (‘Alien Superstar’) is een directe referentie naar Ball culture, een subcultuur uit de New Yorkse queerscene, waarbij performers op de dansvloer strijden om titels in verschillende categorieën. Veiligheid en vrijheid van expressie staan centraal.

Die waarden wilde Beyoncé ook op Renaissance laten doorklinken. Op Instagram schreef de zangeres voorafgaand aan de release: „Creating this album allowed me a place to dream and to find escape during a scary time for the world. [...] My intention was to create a safe place, a place without judgment. [...] A place to scream, release, feel freedom.” Kortom: de nachtclub is open, en Beyoncé heet je welkom.

De Nederlandse fotografe achter de hoes van Renaissance

De opvallende cover van Renaissance, waarop Beyoncé als Lady Godiva zo goed als naakt op een glitterend paard zit, is gemaakt door de Nederlandse Carlijn Jacobs. De 31-jarige fotografe groeide op in het dorpje Groeningen in Noord-Brabant en studeerde aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Internationale modetijdschriften zijn al langer fan van haar werk; zo fotografeerde ze onder andere Kim Kardashian voor de Amerikaanse Vogue. Over haar Beyoncé-foto zei ze in Het Parool: „Mijn ouders zijn supertrots, maar mijn moeder zegt dan ook gewoon: leuke foto’s van Beyoncé, maar ik vind het wel erg naakt. Dat houdt je wel met beide benen op de grond.”

Popalbum Renaissance. Door: Beyoncé. Uitgebracht via Columbia Records en Parkwood Entertainment. ●●●●●