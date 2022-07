‘Als cameraman vind ik het mooi om mensen af te snuffelen’

De garage van cameraman Joost van Herwijnen (1970) staat volgepakt met rijen camerakoffers, statieven, lampen en een vorstelijke verzameling accu’s, de onmisbare energiebron van elke draaidag. Lachend: „Ik ben een accufetisjist.”

Van Herwijnen legt zich naast drama vooral toe op documentaires. Met zijn Sony FX9-camera van tien kilo waadde hij door watervallen in China, beklom hij de Beagle-krater op de Galapagos-eilanden en hing hij filmend uit Cessna’s. Maar zijn meest dierbare scène uit de afgelopen dertig jaar draaide hij gewoon in Drenthe, voor de film De Dunning Broers (2003) van Juul Bovenberg.

Over deze serie

Je ziet ze zelden in beeld, soms moet je zoeken naar hun naam in het colofon of de aftiteling. Maar ze zijn wel essentieel voor de media die je consumeert. Hoog tijd om de ambachtsmensen achter de schermen te leren kennen. In een reeks van twaalf interviews laat NRC zien hoe media functioneren aan de hand van de mensen die er werken. Deze keer: de cameraman.

„We volgden twee broers die al 76 jaar op hetzelfde boerderijtje in Drenthe woonden en daar zelden verder dan vijf kilometer vanaf waren geweest. Ze leefden in een symbiose. Fotografie kenden ze alleen nog uit de jaren vijftig, dus telkens als ik mijn lens op ze richtte dachten ze dat ze moesten bevriezen. Pas toen ze na een halve dag gewoon hun gang gingen ontstond de documentaire.

„Een mooi portret, zonder interviews, van hoe die twee mannetjes samenleven. Het waren boeren. Het weerbericht was heel belangrijk. Gaat het regenen? Kunnen we hooien of niet?

„Mijn favoriete scène begint als ze net hebben gegeten. De jongste broer heeft zich ontpopt als het moedertje, dus die kookt en de oudste zit alleen maar in zijn stoel. Ze hebben de vla tot de laatste lepel uit hun bord geschraapt. De ene zie je close een beetje dutten op de voorgrond en daarachter zit zijn broer. Op de radio klinkt het weerbericht en dan zegt die ene broer op de achtergrond: ‘Oh, vanuit het oosten kan er onweer opkomen.’ Je ziet die andere een beetje wakker worden van oh, onweer? Ik geniet daarvan. Het is een heel lang shot, waardoor je de kijker dwingt in hun tempo mee te leven. Daar hadden mensen commentaar op, dat ik durfde met de focus te blijven op de broer die niet sprak. Bij die film heb ik mijn stijl gevonden.”

Hoe besloot u om cameraman te worden?

„Ik heb gewoon al mijn interesses bij elkaar geveegd. Op de middelbare school speelde ik toneel en schreef ik toneelteksten. In 1982, toen ik twaalf was, kwamen de eerste huiscomputers uit en daar stortte ik me volledig op. Mijn geschiedenislerares had een videocamera waar ik mee mocht kloten en ik fotografeerde en had mijn eigen donkere kamertje. In mijn eindexamenjaar ging ik naar drie open dagen. Bij de Universiteit Twente zaten alleen maar nerds met brilletjes. Op de Theaterschool was iedereen zo vol van zichzelf en zo outspoken dat ik dichtklapte. Ik wilde acteur worden, maar ik durfde niet. Journalistiek vond ik een rommeltje. Ik bedacht: als cameraman mag je met knopjes en snoertjes werken, maar ook heel creatief zijn.”

U trok op uw negentiende van Zwolle naar de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam. Wat leerde u daar?

„Weinig. Ik zat om 9:30 uur met natte haartjes klaar en om 10 uur slofte de leraar binnen en stak een sigaartje op. Ik was gechoqueerd! Ik leerde vooral veel van ouderejaars studenten. Toen ik net was afgestudeerd was er niet veel werk. Er waren drie omroepnetten, commerciële zenders kwamen net op, er was geen internet. Als ik overdag een overvaltraining voor postkantoren had gefilmd ging ik ’s avonds nog ergens lichtassistentie doen. Het maakte niet uit of ik de hele dag aan een statief moest hangen als ballast, als ik maar op de set kon staan.”

U kocht al snel een eigen videocamera, een loodzware betacam met tapes.

„Sommige collega’s vonden dat zo’n slechte beslissing, alsof je dan de afslag nam naar de videoboer terwijl we film hadden gestudeerd. Na de opleiding kon je gaan assisteren, of meteen gaan filmen en dan waren de klussen shit. Maar ik wilde filmen! Camera op de schouder en gaan!

„Begin jaren negentig kwam de reality-tv op. Mee met de politie in Amsterdam-West, ’s nachts door tuinen hollen achter zaklampen aan. Dan stond je ineens als enige oog-in-oog met een overvaller en moest je de agent wijzen van hé, hier staat hij, haha. Dan deed ik snel mijn camera-lamp aan zodat hij werd verblind.

„Ik probeerde te zorgen dat het ondanks de simpelheid toch een filmische kwaliteit kreeg. Een scène bestaat uit meerdere shots, dat heet decoupage. Terwijl ik achter zo’n agent aanrende dacht ik: oh, je moet wel zien wat hij net gezien heeft. Dan filmde ik gauw nog even vanuit het point of view van een vrouw die net wat schreeuwde. Ik heb daar goed van leren draaien.”

Wat verwachtte u als twintiger van het vak?

„Daar heb ik me weinig in verdiept. Ik was nog niet bezig met bijzondere documentaires maken, ik keek niet verder dan Steven Spielberg. Een dramaset had iets romantisch voor mij. Allemaal mooie drukke mensen, chique apparatuur en lampen, en de cameraman stond als een soort schipper naast God – de regisseur – het roer vast te houden. Ik draaide series als Gooische Vrouwen en Rozengeur & Wodka Lime. Maar de laatste jaren doe ik minder drama, want het moet steeds sneller, daar krijg ik alleen maar stress van.”

Als de dramacameraman de schipper naast God is, hoe zit dat dan bij documentaires?

„Als ik documentaire draai probeer ik zo onzichtbaar mogelijk te zijn, terwijl ik op een dramaset meer de leiding neem. Daar moet je niet bescheiden ‘sorry’ lopen zeggen, maar duidelijk en helder communiceren. Een dramaproductie duurt zo’n drieënhalve maand. Het is grappig, als ik daarna bij de bakker binnenkom is het meteen: ‘Mag ik je helpen?’ Maar als ik lang documentaire heb gedraaid kan die bakkerij helemaal leeg zijn en dan sta ik daar en vragen ze: ‘Iemand? Niemand?’ Terwijl ik voor hun neus sta, haha.”

Waarom is onzichtbaarheid belangrijk bij documentair filmen?

„Documentaire draaien is een beetje natuurfilmen. Het vogeltje zit daar, je moet niet te bruuske bewegingen maken en op zeker moment denkt die vogel: oh, nou die boom die staat daar gewoon. Mensen kijken altijd tien minuten lang: wat gaat hij doen? Vaak kijk ik doelbewust langs ze heen, zodat ze denken: het gaat niet over mij, ik ga weer verder met waar ik mee bezig was. Pas dan ga ik ze filmen, dan krijg je die onbevangenheid. Of je iemand überhaupt filmt is ook een balans. Als ik het niet ethisch vind om iets te filmen trap ik wel eens op de rem.

„We draaiden een keer een uitvaart met toestemming van de familie. De regisseur vroeg: ‘Kun je achterstevoren voor de stoet uit lopen?’ Dat is een mooi shot, maar ik vind het te ver gaan om tussen de kist en de mensen te lopen. Daarvoor is het moment te precair. Maar als ik een politicus of een hoge baas film heb ik er geen ethisch probleem mee om hem lullig te filmen. Van tevoren overleg ik met de regisseur wat iemands rol is, en zo film ik hem ook. Een achterbakse directeur film ik anders dan een aardige familieman.”

Hoe filmt u die directeur?

„Je kunt het doen door de nadruk van het shot op iets anders te leggen, zoals wanneer iemand zit te fröbelen met een pen, of juist de camera te laten lopen op het moment dat iemand zenuwachtig met zijn woordvoerder zit te overleggen. Iets te veel hoofdruimte geven, dus veel ruimte boven iemands kruin, kan een lullig effect geven. In andere contexten kan het ook eenzaamheid of nietigheid uitstralen.”

Waar moet je op letten als je een goed shot wil maken?

„Vooral waar het licht vandaan komt. De zon in je rug is het minst goede wat je kunt doen, omdat alles plat wordt. Je hebt geen schaduwen, geen zilveren randjes, geen textuur, reflecties, diepte of dynamiek. Dus cameramensen filmen graag met zijlicht of tegenlicht, omdat dat er mooier uitziet. Daarbij loop je wel meer risico dat het gezicht niet goed te zien is. Je maakt de hele tijd een afweging tussen risico nemen en braaf op veilig spelen.

„Wat ook belangrijk is: registreer je wat je ziet en wat je voelt? In 2016 trok ik met Ruben Terlou naar China, voor de serieLangs de oevers van de Yangtze. We kwamen bij de Drieklovendam, de grootste dam ter wereld. Ik dacht: hoe kan ik dit imposante gevoel overbrengen? Binnen stonden grote turbines en daar hebben we Ruben doorheen laten fietsen. Daardoor snap je hoe groot het is.

„Je moet de hele tijd nagaan: wat ik nu bijzonder vind, zie ik dat echt terug in beeld? Dat is best moeilijk. Als je in de regen staat te filmen, zie je geen druppels. Dus als je wil laten zien dat iedereen is verregend, moet je meer filmen dan mensen met natte haartjes. Dan film je een stroompje op de grond of regen die op een afdak klettert.

CV

Cameraman Joost van Herwijnen (52) studeerde aan de Nederlandse Filmacademie. Naast het filmen van dramaseries tekende hij voor het camerawerk van documentaires als O’Hanlon’s Helden en Langs de oevers van de Yangtze . Samen met zijn vrouw, regisseur Anne-Marieke Graafmans, won hij in 2021 een Gouden Kalf voor de korte documentaire Zie je me? Hoor je me?

„Het is ook belangrijk om voor je filmt eens om je heen te kijken. Zodra ik ergens aankom verken ik de omgeving. Oh, die man gaat straks het vuilnis buiten zetten, die ander is met zijn bootje bezig. Ik neem het allemaal in me op en ik neem de tijd om langere shots te draaien. Amateurmateriaal herken ik aan een gebrek aan rust. Het gaat van de hak op de tak. Wacht een minuutje, dan komt dat mannetje wel uit die deur. En aan het einde, als iemand heeft staan oreren, is hij stil en kun je de camera in principe uitzetten. Maar vaak zie je iemand peinzen en dan herhaalt hij wat hij net heeft gezegd, maar veel bondiger en mooier.”

Wat is uw aanpak op een draaidag?

„Ik maak een ‘mandje’’ met alle shots die nodig zijn om een verhaal te vertellen, in overleg met de regisseur. In China zei ik altijd na een interview: ‘Ik ga even twintig minuten boodschappen doen.’ Dan ging ik op zoek naar shots die het verhaal ondersteunden.

„We draaiden bijvoorbeeld een scène met een man die kruidendokter was. Terwijl ik hem filmde zat ik al te denken: ik moet de omgeving laten zien, en ik moet de kruiden van dichtbij zien. Want de editor moet het kunnen monteren, daar heb je shots voor nodig. Eigenlijk heet dat snijshots of lapshots, maar dat vind ik een verschrikkelijke term. Alsof je iets oplapt en denkt: ik moet nog wat behang maken om de tekst te kunnen monteren. Ik maak liever een shot dat echt iets vertelt. Ik zal niet snel een shot van iemands handen maken - dat was altijd het geijkte snijshot. Ik film dat alleen als iemand een fantastisch mooie ring om heeft of oude knoesten van handen heeft, waardoor je ziet dat hij altijd in de aarde zit te wroeten.”

Wat voor kaders kiest u graag?

„Ik vind het mooi om mensen af te snuffelen, bijna tactiel. Om in mensen te kruipen en hun lichaamstaal te volgen. Maar ik ga niet al te close, omdat ik het onbeleefd vind en nutteloos. Ik zie liever waar iemand staat. Ik vind het mooi als je in één shot alles vertelt zonder dat je hoeft te snijden. Voor O’Hanlons Helden waren we bij een doorgesnoven gids in het Amazonegebied, die liet zien hoe daar de rubber wordt afgetapt. Hij komt aanlopen in een totaal, je ziet allemaal bomen, dan beweeg ik mee naar zijn hand waar hij de schors laat zien en ga naar O’Hanlon die reageert. Het zijn wel vijf of zes shots in een doorlopende beweging.”

Wat typeert de hedendaagse documentaire cameravoering?

„Wat nu heel erg in de mode is, is een soort ver doorgevoerde esthetiek. Eindeloze droneshots of gestabiliseerde shots waarbij de camera lijkt te glijden. Alles moet tegenwoordig smooth zijn. En ik ben van de kerk dat het best mag bewegen, want dat maakt het echt en menselijk.”

Hoe is het vak de afgelopen dertig jaar veranderd?

„Dertig jaar geleden draaide ik op film en zat ik in mijn ivoren torentje waar niemand iets van begreep. Tegenwoordig is iedereen met een iPhone cameraman. Zolang het verhaal goed is maakt dat niet uit. Als je iets niet helemaal goed kunt zien wordt het soms zelfs extra spannend.”

In die zin wordt u overbodig?

„Nou, mijn kwaliteit moet van een andere kant komen dan alleen een scherp beeld. Ik registreer niet alleen, maar ik let op beeldtaal, op filmische kwaliteit. Wat de laatste jaren ook is veranderd is dat bij grote instituten, bedrijven maar ook regeringsinstanties, alle deuren dicht zijn gegaan. Een spontane scène draaien is er niet meer bij. Hoofdpersonen zeggen vaak: ‘Ik kan toch even een interviewtje doen en dan weet je het allemaal?’ Nee, we willen laten zien hoe je leven eruitziet, wat je meemaakt. Scènes. Show, don’t tell, dat is het documentairemaken waar ik gelukkig van word. Dan denk ik yes! Er gebeurt wat en ik mag het filmen.”