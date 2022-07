Advocaten namen vaak cash aan tegen eigen tuchtregels

Nederlandse strafrechtadvocaten hebben de eigen tuchtregels rondom het accepteren van cash geld veelvuldig overtreden. Contante betaling werd op grote schaal geaccepteerd, zonder dat er sprake was van uitzonderlijke omstandigheden die daarvoor vereist zijn. Daarnaast lieten advocaten in een groot aantal gevallen na over contante betalingen boven de 5.000 euro te overleggen met de lokale deken, terwijl dit wel zou moeten.

Daardoor bestaat het risico dat advocaten zich schuldig hebben gemaakt aan schuldwitwassen of schuldheling. Dat blijkt uit een onderzoek van de lokale dekens, die toezicht houden op de advocatuur, onder 45 strafrechtkantoren door heel Nederland, waarvan de conclusies gedeeld zijn met NRC, en deze maandag worden bekendgemaakt.

In het onderzoek, uitgevoerd door de unit Financieel Toezicht Advocatuur in opdracht van de dekens, werd de financiële administratie van de jaren 2018 tot 2020 van 45 strafrechtkantoren bekeken. Vooral in 2018 en 2019 werden de tuchtregels massaal geschonden, in 2020 nam het aantal cash betalingen sterk af, volgens de dekens mede door het aankondigen van het onderzoek en de discussie die daardoor binnen de beroepsgroep op gang kwam: het ging rondzingen dat de onderzoekers voor de deur zouden kunnen staan.

„Het is ernstig en niet goed dat de regels in deze mate niet zijn gevolgd”, zegt de Amsterdamse deken Evert-Jan Henrichs, namens het dekenberaad, het overlegorgaan van alle lokale dekens. „We hebben moeten constateren dat er een cultuur is ontstaan waarin onvoldoende is gelet op de regels rondom contante betalingen. En als toezicht op de advocatuur hadden wij daar als dekens misschien ook wel eerder tegen moeten optreden.”

Vaak andere redenen opgegeven

Strafrechtadvocaten mogen alleen cash aannemen als beslag is gelegd op de bankrekening van cliënten of zij geen bankrekening (meer) hebben. Maar, zo bleek uit het onderzoek, advocaten gaven voor het accepteren van contante betalingen vaak hele andere redenen op. Dat familieleden van een klant een inzamelingsactie hebben gehouden om de advocaat te betalen, bijvoorbeeld. Of dat een advocaat stelt dat de cliënt werkt in een omgeving waar contant geld de norm is, zoals de autohandel of de horeca.

„Dat zijn geen argumenten om cash geld aan te nemen”, zegt Henrichs. „De regels zijn wat dat betreft glashelder. Maar advocaten zijn de regels uit het oog verloren, ze hebben ze te liberaal uitgelegd, alsof cash betalingen onder de 5.000 euro altijd zouden mogen.” Het wordt niet bekendgemaakt hoeveel advocatenkantoren precies in de fout zijn gegaan, het onderzoek wordt vanwege de geheimhoudingsplicht niet gepubliceerd, maar het gaat volgens de dekens om „een royale meerderheid.”

Volgens deken Henrichs bestaat het risico dat een groot deel van de onderzochte strafrechtadvocaten zich schuldig heeft gemaakt aan schuldwitwassen of schuldheling. Maar, stelt Henrichs, het Openbaar Ministerie hanteert op dit punt voor advocaten een terughoudend opsporings- en vervolgingsbeleid.

En, hoewel het overtreden van de regels ook tuchtrechtelijk verwijtbaar is, volgen er geen tuchtrechtelijke sancties voor het merendeel van de advocaten die in het onderzoek in de fout gingen, zegt Henrichs. „Dit onderzoek was thematisch en geen ‘opsporingsonderzoek’. Juist omdat de regels in zulke brede zin werden overtreden, maar de advocaten ook in brede zin tot inkeer zijn gekomen. Dat merk ik ook in contacten met advocaten. Daarom hebben we besloten dat we die zaken niet voor de tuchtrechter brengen.” Wel zullen de dekens in een paar gevallen „nader onderzoek” doen. Henrichs: „De uitkomst van dit onderzoek en de aandacht voor het onderwerp kun je als waarschuwing zien. Zoals een agent iemand die geen licht op de fiets heeft ook niet altijd een boete hoeft te geven.”

Wel zullen de dekens strenger gaan toezien op strikte naleving van de regels rondom contante betalingen. Onder meer via bestaande toezichtinstrumenten als kantoorbezoeken en onderzoeken op basis van signalen die lokale dekens ontvangen.

Jaarlijkse vragenlijst

Nieuw is dat dit jaar in de jaarlijkse vragenlijst die advocaten moeten invullen, gevraagd wordt hoeveel cash is aangenomen dat jaar. „Daardoor verwachten we veel beter een vinger aan de pols te kunnen houden. We kunnen kijken in welke gevallen gericht onderzoek moet worden gedaan. En als zou blijken dat advocaten die lijst niet naar waarheid hebben ingevuld, dan zullen we genadeloos zijn. Dan hang je.”

De bevindingen zijn voor de dekens ook reden aan te dringen op wijziging van de regels. Ze willen dat de Nederlandse Orde van Advocaten, de interne regelgever, het maximaal te ontvangen cash bedrag sterk verlaagt, bijvoorbeeld tot maximaal 1.000 euro. Daarnaast zou kunnen worden vastgelegd dat advocaten in vrijwel alle gevallen dat zij cash ontvangen moeten overleggen met de deken.

