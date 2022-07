Van Vleuten pakt gele trui tijdens zevende Tour-etappe

De Nederlandse Annemiek van Vleuten heeft zaterdag de zevende etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De 39-jarige renster van het Spaanse Movistar neemt de gele trui over van landgenoot Marianne Vos (Jumbo-Visma), die de leiderspositie na twee ritzeges moet inleveren.

Van Vleuten, net hersteld van een buikgriep, pakte de voorsprong op de Petit Ballon samen met de Nederlandse Demi Vollering (SD Worx). Vollering knokte voor de koppositie, maar Van Vleuten was te sterk en wist haar voor te blijven. De ritwinst levert Van Vleuten de eerste plek op in het algemeen klassement. Vollering volgt op ruim drie minuten en is de nieuwe nummer twee.

Deze voorlaatste etappe van de Tour strekte zich uit over 127 kilometer van Sélestat naar Le Markstein, door de Vogezen. De rensters moesten zich door drie beklimmingen van de eerste categorie worstelen: de Petit Ballon, de Platzerwasel en de Grand Ballon. De laatste klim was 13,5 kilometer lang met een stijgingspercentage van 6,7 procent.

De Nederlandse Lorena Wiebes (Team DSM) was een stuk minder succesvol dan bij eerdere etappes. Ondanks een harde val een dag eerder ging zij zaterdag wel van start, om uiteindelijk toch af te stappen. De 23-jarige renster boekte tijdens deze Tour twee zeges: in de eerste rit op de Champs-Élysées in Parijs en in de sprint van de vijfde etappe. Het is voor het eerst sinds 2009 dat in Frankrijk een koers voor vrouwen wordt verreden. De Tour de France Femmes eindigt zondag.