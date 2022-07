Tientallen gewonden bij bestorming Iraakse parlementsgebouw

Duizenden demonstranten hebben zaterdagochtend het Iraakse parlementsgebouw in Bagdad bestormd, melden internationale persbureas. Daarbij zijn zo’n zeventig mensen gewond geraakt. Veiligheidsdiensten probeerden tevergeefs de demonstranten met traangas weg te houden uit de zogenoemde groene zone van de stad. Dat is het zwaarbeveiligde deel van het centrum waar ook de andere overheidsinstellingen en ambassades zich bevinden. Woensdag lukte het de demonstranten ook al om het parlementsgebouw te bestormen.

Ondanks de weerstand van autoriteiten hebben de demonstranten zaterdagmiddag de groene zone bereikt nadat ze betonnen barrières wisten af te breken. Volgens persbureau Reuters zei een van de demonstranten: „We roepen op tot een regering die vrij is van corruptie… en dat zijn de eisen van het volk.” De betogers raakten in confrontatie met de politie, daarbij gooiden ze onder meer met stenen. De agenten zetten verdovingsgranaten en traangas in.

De meeste demonstranten zijn aanhangers van de invloedrijke sjiitische leider Muqtada al-Sadr. Zijn politieke beweging won de verkiezing van vorig jaar, maar het lukte hem niet om een regering te vormen. Daarom trok al-Sadr vorige maand alle leden van zijn partij terug uit het parlement. De demonstranten protesteren tegen Mohammed Shia al-Sudani, een sjiitische rivaal van Al-Sadr, die eerder deze week naar voren werd geschoven als kandidaat-premier.