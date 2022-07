Toen Mark Rutte op 14 oktober 2010 aantrad als minister-president, zagen maar weinigen in Den Haag een grote toekomst voor de toen 43-jarige premier. Rutte had weliswaar de verkiezingen glansrijk gewonnen, maar als VVD-leider had hij wankele jaren achter de rug. Zijn leiderschap werd vaak in twijfel getrokken. En hij ging regeren in een minderheidscoalitie met het CDA, met gedoogsteun van de PVV van Geert Wilders. Het was vragen om politieke ongelukken – en om een obscuur einde als pubquiz-vraag. Maar Rutte bleek een onovertroffen overlever, een politiek talent zoals je dat maar zelden in Den Haag ziet. Wat er ook gebeurde, welke grote of kleine crisis er ook maar op zijn pad kwam: Rutte bleef. En zo wordt Rutte komende week de langstzittende premier in de Nederlandse geschiedenis, met 4.310 dagen op de teller. En heeft hij Ruud Lubbers (4.309 dagen) ingehaald. Stabiel leiderschap in een politiek onrustige tijd: het is een knappe prestatie.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Lees ook dit interview met Mark Rutte uit 2020: ‘Het is best even spannend om een tv-toespraak te houden’

Rutte lijkt als persoon vergroeid met zijn ambt. Nederlandse premiers zijn zelden visionair, hemelbestormend of grensverleggend. Een premier, zo is al decennia praktijk, is een primus inter pares, die poldert, regelt en naar iedereen luistert. Rutte heeft laten zien aan die eigenschappen te voldoen. Aan visie doet hij niet, zegt hij vaak. Rutte laat zich inderdaad nooit afleiden door de waan van de dag, is wars van uiterlijk vertoon en kan zowel met links als met rechts regeren. Zijn methode: hij palmt politieke tegenstanders in, en laat ‘junior partners’ in de coalitie altijd de klappen opvangen. Regeren met Rutte is gevaarlijk, vraag dat maar aan het CDA, de PVV en de PvdA. In die zin is Ruttes fletsheid ook een bewuste strategie: anderen vangen de klappen op van beleid dat hij heeft uitgezet, hij is altijd nét onzichtbaar genoeg. Denk aan het toeslagenschandaal, de bonnetjesaffaire, ‘Hawija’, de coronacrisis. De ene na de andere bewindspersoon moest vertrekken, maar Rutte bleef onaantastbaar.

De fletse uitstraling die veel premiers typeert, maskeert vaak hun ideologische dadendrang. Wim Kok (PvdA, premier van 1994-2002) hervormde Nederland naar de ideeën van de Derde Weg. Jan Peter Balkenende (CDA, 2002-2010) deed hetzelfde met zijn opvattingen over een kleine overheid en een grotere rol voor maatschappelijke organisaties. Mark Rutte mag dan vaak zeggen dat je voor visie „naar de oogarts moet”, hij heeft wel degelijk beleid gevoerd naar zijn kernideeën. Steeds opnieuw gaat het hem om eigen verantwoordelijkheid. De zelfredzame burger vindt het allemaal zelf wel uit. Dus werd de basisbeurs vervangen door een leenstelsel, moesten nieuwkomers hun eigen inburgering gaan betalen, moesten mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zelf meer hun best gaan doen om aan werk te komen. De overheid is verzakelijkt en op afstand van de burger gaan staan. Dat leidde tot tal van problemen: een ondoorzichtig toeslagenstelsel, etnisch profileren bij de Belastingdienst, jacht op potentiële fraudeurs en slecht functionerende uitvoeringsorganisaties. Die problemen stralen op Rutte af. Te vaak bleek het openbaar bestuur niet of onvoldoende integer. Te vaak is het ook gegaan om Rutte zelf, bijvoorbeeld in de kwestie-‘functie elders’, zijn sms-gedrag of toen de term ‘Rutte-doctrine’ viel. Te vaak stond de integriteit van de premier, die overigens nog geen kopje koffie declareert, ter discussie. Een smet op zijn premierschap.

Lees ook: Rutte bepaalde zélf welke sms’jes belangrijk waren en welke niet - en dat wringt

Het vierde kabinet-Rutte, dat in januari aantrad, heeft als doel om de fouten die in de vorige kabinetten-Rutte zijn gemaakt, te herstellen. Dit geldt niet alleen voor de gedupeerden van het toeslagenschandaal of de aardgaswinning in Groningen, maar ook voor de burgers die de laatste jaren op andere manieren door de overheid in de steek zijn gelaten, of hun vertrouwen zijn kwijtgeraakt. Mark Rutte moet dus beleidskeuzes herstellen die diezelfde Mark Rutte de afgelopen jaren heeft gemaakt.

Bij het aantreden van het vierde kabinet beloofde Rutte een nieuwe bestuurscultuur. Juist hij was de aangewezen persoon om die door te voeren. Een claim die scepsis verdient. Tot nu toe is het beeld gemengd. Rutte IV heeft grote ambities en geeft zeer veel geld uit, met tientallen miljarden voor klimaat- en stikstofbeleid en de energietransitie. Maar zijn kabinet laat het structureel afweten bij de dossiers die Rutte na bijna twaalf jaar met zich meesleept, met name het functioneren van de overheid. Stabiliteit aan de top is in onzekere tijden soms een deugd, maar het moet geen doel op zich worden. Rutte moet bewijzen dat hij zich kan heruitvinden. Lukt hem dat niet, dan heeft zijn premierschap één termijn te lang geduurd.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven