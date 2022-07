PSV deelt met winst van Johan Cruijff Schaal morele tik uit aan Ajax

Beide ploegen leken de strijd om de Johan Cruijff Schaal vooraf als een moetje te beschouwen. Ajax kondigde de wedstrijd bij de seizoenkaarthouders aan als ‘een oefenduel’ en voor PSV was de Nederlandse Super Cup ondergeschikt aan de komende ontmoetingen met AS Monaco in de kwalificaties voor de Champions League. Toch kreeg het publiek in de Johan Cruijff Arena een vermakelijke seizoensopening voorgeschoteld waarin PSV na een 5-3 overwinning de eerste prijs veroverde. De PSV'ers scandeerden minuten achtereen de naam van hun trainer Ruud van Nistelrooij.

Een week voordat de Eredivisie weer gaat beginnen werden de contouren van het nieuwe Ajax en het nieuwe PSV zichtbaar. Beide elftallen oogden met name achterin nog kwetsbaar. Dat zal in de Eredivisie een minder groot probleem opleveren dan in Europa. Het werd duidelijk dat zowel Ajax als PSV nog een versterking in de defensie kan gebruiken. Dat zorgde er wel voor dat de Ajacieden Steven Bergwijn, Antony en Mohammed Kudus net als de PSV’ers Guus Til (drie keer), Cody Gakpo en Xavi Simons zich met doelpunten konden onderscheiden. Het was een vermakelijke avond, maar het spel was niet hoogstaand. Daarvoor ontbrak het aan automatismen in beide elftallen.

Ajax en PSV kregen met Alfred Schreuder en Ruud van Nistelrooij een andere hoofdtrainer. Het bouwen van een nieuw elftal heeft tijd nodig. De selecties van de kampioen en de bekerhouder gingen de voorbije maanden flink op de schop. Daarbij haalde zowel Ajax als PSV meer geld binnen dan er werd uitgegeven. Dat blijft het lot van de topclubs uit ‘opleidingsland’ Nederland.

Bergwijn en Brobbey

In Amsterdam verkocht het technische duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar met Lisandro Martínez (57 miljoen euro), Sébastien Haller (31 miljoen) Ryan Gravenberch (18 miljoen) en Nicolás Tagliafico (4 miljoen) voor 110 miljoen euro. Vleugelverdediger Noussair Mazraoui liep net als doelverdediger André Onana transfervrij weg. Ajax haalde vervolgens met Steven Bergwijn (31 miljoen euro), Calvin Bassey (21 miljoen), Brian Brobbey (16 miljoen), Owen Wijndal (10 miljoen) en Francisco Conceição (5 miljoen) voor 83 miljoen aan spelers binnen. Ajax zou nog bezig zijn om de Italiaanse spits Lorenzo Lucca van Pisa en rechtsback Jorge Sánchez uit Mexico te halen.

Het aan- en verkoopbeleid leverde Ajax tot dusver zo’n 27 miljoen euro op, maar dat de club 47 miljoen uitgaf om met Bergwijn en Brobbey voormalige spelers uit de eigen opleiding terug te halen moet als een forse nederlaag worden gezien. Het kan nooit de bedoeling zijn dat andere clubs rijk worden van talenten die Ajax nota bene zelf grootbracht. Aan de andere kant geeft het aan dat directe doorstroming van de jeugd naar een elftal dat deelneemt aan de Champions League steeds moeilijker wordt. Bergwijn liet op zaterdagavond met name in de eerste helft zien dat hij een versterking in de aanval van Ajax is. De wijze waarop hij na ruim een kwartier door de wankele verdediging van PSV sneed was indrukwekkend. Maar tegelijkertijd pijnlijk voor PSV. Met name rechtsback Ki-Jana Hoever liet zich te kijk zetten. Van Nistelrooij zal daar lering uit moeten trekken als het dinsdag op bezoek gaat bij AS Monaco.

Scheidsrechter Dennis Higler geeft een gele kaart aan Ajacied Edson Álvarez wegens een elleboogstoot in het gezicht van PSV’er Guus Til. Foto Olaf Kraak / ANP

Ajax is als kampioen van Nederland al verzekerd van de groepsfase van het belangrijkste Europese clubtoernooi met een daarbij behorend startgeld van ruim 15 miljoen euro. Schreuder heeft wat dat betreft nog wat meer tijd voordat zijn ploeg internationaal moet aantreden. Jeugdige talenten als Devyne Rensch en Kenneth Taylor mochten tegen PSV vanaf de aftrap beginnen, maar zullen niet zomaar een basisplaats veroveren.

Blessure Madueke

In Eindhoven stroomde Van Nistelrooij als coach van Jong PSV door naar het eerste elftal, waarmee hij wil gaan spelen in de Champions League. Als de Eindhovense club wil blijven aanhaken bij Ajax is dat zowel in sportief als in financieel opzicht een must. Van Nistelrooij moet het daarbij eveneens hebben van versterkingen van buitenaf. Technisch-directeur John de Jong maakte een onrustige zomer door waarin hij Ritsu Doan, Mario Götze, Eran Zahavi en Bruma zag vertrekken en Walter Benítez, Luuk de Jong, Guus Til, Xavi Simons, Ki-Jana Hoever, Jarrad Branthwaite en Sávio zag komen. Met 14 miljoen euro aan inkomsten en 6 miljoen aan uitgaven is de balans in ieder geval positief. Van Nistelrooij kreeg in aanloop naar de Johan Cruijff Schaal een harde sportieve klap te verwerken toen Noni Madueke met een zware enkelblessure de training verliet. Mogelijk staat de jonge Brit tot het WK-voetbal van half november in Qatar langs de kant. Een jeugdig talent uit de eigen opleiding als Johan Bakayoko is vooralsnog duidelijk een niveau minder dan Madueke. Zo bleek tijdens het duel in Amsterdam waar hij een basisplaats had. Bakayoko werd in de 61ste minuut gewisseld voor jongeling Ismael Saibari.

De aanvallende impulsen kwamen van Cody Gakpo en Guus Til. Na een zwakke openingsfase waarin Ajax verdiend op voorsprong kwam, wist Til twee keer met het hoofd uit een voorzet van Gakpo te scoren. En in de tweede helft maakten Gakpo, Til en Simons met ieder een treffer het verschil op een vermakelijke voetbalavond. Calvin Bassey illustreerde de frustratie van Ajax door PSV’er Saibari op zijn enkel te schoppen. De nieuwe aanwinst kreeg terecht rood.