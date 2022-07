Nigeriaanse migrant overlijdt na geweldsincident midden op straat

In de Italiaanse stad Civitanova Marche is een Nigeriaanse migrant op klaarlichte dag omgekomen na een geweldsincident midden op straat. Dat vond vrijdagmiddag midden in de stad plaats onder toeziend oog van omstanders die niet ingrepen, zo is te zien op door Italiaanse media gepubliceerde beelden. De politie heeft een 32-jarige verdachte opgepakt op verdenking van moord en diefstal van de telefoon van het slachtoffer. Aanvankelijk probeerde hij te ontkomen na het incident.

Het slachtoffer is de 39-jarige Alika Ogorchukwu. Hij zou opmerkingen hebben gemaakt over de vriendin van de man, die vervolgens ontstak in woede en de kruk van Ogorchukwu afpakte. Daarmee werd hij herhaaldelijk op zijn hoofd geslagen en tegen de grond gewerkt. Bij de worsteling die hierop volgde, ging de dader op hem zitten. Hij kneep zijn keel dicht drukte het hoofd van het slachtoffer tegen de straat.

Omstanders filmden het incident wel en maakten opmerkingen dat de man het niet zou overleven, maar grepen niet in. Enkele minuten nadat de politie arriveerde, zou de man zijn gestorven.

Ogorchukwu liep met krukken omdat hij eerder was aangereden door een automobilist. Volgens zijn advocaat Francesco Mantella, die hij in de hand had genomen vanwege het verkeersongeluk, is zijn cliënt nooit in aanraking geweest met justitie. Mantella stelt dat Ogorchukwu geen provocerend karakter had en nooit voor problemen zorgde in de stad, die hij volgens bewoners geregeld bezocht met zijn vrouw.

Reacties

Er is in Italië vol ontsteltenis gereageerd op de gebeurtenis. Francesco Acquaroli, president van de regio, stelt „geschokt en bedroefd” te zijn. „Ik betuig mijn diepe medeleven aan de familie en geliefden van de Nigeriaanse burger die op klaarlichte dag in het stadscentrum op brute wijze is vermoord”, aldus Acquaroli.

Ettore Rosato, parlementslid voor Viva Italë, schrijft op Twitter dat hij „zich schaamt” voor de omstanders die wel filmden, maar niet ingrepen. Op sociale media is veel soortgelijke kritiek te lezen.