Mijn vader (90) was toe aan een nieuwe grasmaaier want de oude snoer-maaier was ermee gestopt. Hij besloot dat hij nu een maaier wilde met batterijen. In de winkel met grasmaaiers kreeg hij de keuze tussen verschillende modellen.

„Dit model is de beste meneer, wel de duurste, maar hij gaat dan ook dertig jaar mee.”

Mijn vader: „Dan hoef ik die niet. heeft u er ook één voor ongeveer vijf jaar?”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl