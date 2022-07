De ‘Lionesses’ krijgen Engelse meisjes aan het voetballen

Ze draait snel een bescheiden pirouetje als ze scoort. Florence Aromire is een van de acht kinderen die driftig heen en weer dribbelen op het voetbalveldje van Trafalgar Square. En hup, door moet ze alweer, want de bal gaat dreigend richting overkant. Aan een aftrap vanaf de middenstip na een doelpunt doen de gelegenheidsteams niet tijdens dit potje straatvoetbal.

Voor het eerst tijdens een internationaal vrouwentoernooi hebben de voetbalsponsoren in hartje Londen een ‘fanzone’ aangelegd. De jongens en meisjes dragen koddige Lego-helmpjes en er staat een flinke rij voor de gratis T-shirts die Volkswagen uitdeelt. Op hun reclameposter staat: „Mannen spelen voetbal en vrouwen doen aan ‘vrouwenvoetbal’? Wat? Genoeg daarvan! #NotWomensfootball.”

Zondag spelen de Engelse vrouwen de finale van het Europees Kampioenschap voetbal tegen Duitsland, in een uitverkocht Wembley-stadion waar 90.000 fans in passen. Florence kijkt de wedstrijd thuis, net als waarschijnlijk een recordaantal andere Britten. Ze is elf jaar, voetbalt fanatiek en natuurlijk hoopt ze dat Engeland kampioen wordt. „Dat is mijn team.”

Lees ook: Bij boss Sarina Wiegman wordt het nooit nasty

Wie er ook wint, één doel is in elk geval bereikt. In gastland Engeland hebben het toernooi en het succes van het eigen team het enthousiasme voor vrouwenvoetbal daverend vergroot. De Lionesses en hun Nederlandse coach Sarina Wiegman zien het – naast winnen – als hun missie om een voorbeeld te stellen voor jonge voetbalsters. „Het motto is al een miljoen keer gebruikt. Maar als je het niet kunt zien, kun je het niet zijn. Daar zijn we ons zeer van bewust”, zei de directeur vrouwenvoetbal van de Engelse voetbalbond FA tegen de commerciële zender Sky Sports.

Meer aandacht voor competitie

De ontwikkeling van voetbal voor vrouwen is in Engeland flink wat verder dan in Nederland. Sinds 2018 is de Women’s Super League volledig professioneel, wat betekent dat de speelsters kunnen rondkomen van het voetbal. Hoofdsponsor Barclays kondigde eind vorig jaar aan de komende jaren 30 miljoen pond (35,8 miljoen euro) te steken in de competitie en de ontwikkeling van trainingsmogelijkheden voor meisjes en vrouwen.

Engelse clubs als Arsenal, Chelsea en Manchester City – met alle drie zeer vermogende buitenlandse eigenaren – investeren miljoenen in hun vrouwenteams. Veel dagbladen besteden standaard elke week aandacht aan de vrouwencompetitie. En de kijkcijfers van het afgelopen seizoen waren volgens BBC en Sky Sports bijna vier keer zo hoog als het seizoen daarvoor, mede dankzij een onderlinge afspraak dat de BBC een aantal wedstrijden gratis mag uitzenden. Het verhoogt de zichtbaarheid en dat vergroot weer de aantrekkingskracht voor sponsoren.

Dit allemaal terwijl voetbal voor vrouwen decennialang verboden was in Engeland. Volgens de voetbalbond omdat het „nogal ongepast en fysiek risicovol” voor hen zou zijn. In 1971 hief de FA onder druk uit binnen- en buitenland het verbod op en begon het vrouwenvoetbal aan een inhaalslag die nog steeds volop bezig is.

Zonder twijfel versnelt dit EK die ontwikkeling. In het fanatiekst versierde huizenblok van Londen hangen de balkons vol Engelse vlaggen en is het pronkstuk een muurschildering van aanvaller Fran Kirby. Veel pubs zenden de wedstrijden live uit, bij de BBC geven overwegend vrouwelijke analisten commentaar. Lokale clubs noteren een stijgend aantal meisjes dat lid wil worden en professionele clubs melden hogere verkoopcijfers voor seizoenskaarten.

„Ik zie dit toernooi echt als keerpunt”, zegt Sarah Adams. Ze is met haar drie kinderen naar Trafalgar Square gekomen. Ze vertelt dat ze semiprofessioneel heeft gevoetbald en is gestopt toen het leven andere dingen van haar vroeg. „Ik ben vrouwenvoetbal altijd blijven volgen. Vooral bij de kinderen zie ik verandering. Ze vinden het nu net zo leuk om naar de vrouwen te kijken als naar de mannen. Dat was een paar jaar geleden niet zo.”

Gebrek aan diversiteit

Tegelijk is de toegang voor meisjes tot voetbal in Engeland nog lang niet gelijk aan die voor jongens. Zo zou Florence Aromire dolgraag bij een club willen, maar bij haar in de buurt, in het westen van Londen, hebben ze geen meisjesteams. „Er zit een voetbalclub op tien minuten lopen, maar voor een club met een meisjesteam moeten we twintig minuten met de auto.” Op school moet ze met de jongens meedoen. „Dat vind ik minder leuk.” Haar oudere zus Femi – ze staat aan de kant te kijken – is precies daarom gestopt met voetballen.

Punt van kritiek is het gebrek aan diversiteit in het Engelse team. De huidige selectie heeft maar drie speelsters met een etnisch gemengde achtergrond. Donkere meiden als Florence en Femi herkennen zich niet echt in de overwegend blonde vrouwen. „Het zou mooi zijn als het inclusiever wordt”, zegt Femi, „dan krijgt iedereen het gevoel dat de top haalbaar is”. Ook dit heeft met de slechtere toegang tot de sport voor meisjes te maken, erkent de voetbalbond. Clubs organiseren voor jongens bijvoorbeeld vervoer naar trainingsfaciliteiten buiten de stad, terwijl meisjes dat zelf moeten regelen. Dat kan lang niet iedereen betalen.

In aanloop naar de wedstrijd zondag is de publieke opwinding in Engeland zeker niet zo groot als toen de mannen vorig jaar de finale haalden. Hun succes bracht een gevoel van solidariteit in jaren van opgekropte Brexit-verdeeldheid en coronafrustraties. Maar de mannen verloren na strafschoppen van Italië. De vrouwen kunnen nu waarmaken wat hun fans zo graag luidkeels zingen: Football is coming home, it’s coming home.