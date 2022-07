Zes kilo papier? Kantonrechter Reid weigert zaak inhoudelijk te behandelen

Een minimale lettergrootte van elf punten, lettertype Times New Roman, Arial of Courier, met een regelafstand van één, op A4-formaat en maximaal tien pagina’s per zaak: dat is wat kantonrechter John Reid wil zien bij dagvaardingen. Hij weigerde tijdens een zitting in de rechtbank Noord-Holland twee zaken die gezamenlijk zes kilo aan papieren informatie wogen, blijkt uit de uitspraak die deze week is gepubliceerd. De eiseres is gevraagd de stukken in te korten tot twintig pagina’s. Ze krijgt daarvoor vier weken de tijd.

Op tweeduizend pagina’s staat informatie over twee zaken die te maken hebben met vochtproblemen in het appartement van de eiseres. Zij stelt dat de VVE nalatig is geweest in het verhelpen van deze problemen. Reid, bekend van het tv-programma De Rijdende Rechter, zegt dat de rechtsbijstandverlener niet geslaagd is in „het helder en begrijpelijk weergeven van de relevante punten”. Daarmee wordt het proces bemoeilijkt. Voordat de kantonrechter een beslissing neemt, geeft hij de eisende partij vier weken de tijd om de informatie in tien pagina’s per zaak samen te vatten. Lukt dat niet? Dan zal de kantonrechter doen „wat hem geraden voorkomt”.

Lees ook: Waarom rechters geen ‘bak bagger’ meer willen

Reid baalt ervan dat elke uitgewisselde e-mail wordt toegevoegd alsof het van belang is bij het maken van beslissingen. E-mails worden over de kantonrechter „uitgestort” en ook in deze zaak blijft het Reid onduidelijk wat de relevantie daarvan is. In zijn uitspraak verwijst de kantonrechter naar een recente beslissing van de Hoge Raad. Daarin staat dat processtukken mogen worden geweigerd als zij te lang van stuk zijn.