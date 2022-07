Een vriendin vertelt dat ze een groepswandeling maakte in de Biesbosch, met een boswachter die veel wist over de flora en fauna. Hij legde onderweg uit dat twee verschillende plantensoorten elkaar kunnen helpen in hun voortbestaan.

„Symbiose!”, zei mijn vriendin.

Hij keek haar verbaasd aan. „Ik geef al jaren deze rondleiding aan Nederlanders”, zei hij. „Nooit wist iemand dat woord. En dan uitgerekend jij…!”

„Uitgerekend ik…?!”

„Ja, want jij… jij komt uit een ander land…”

„Ik kom uit Nederland.” Hij begon te stotteren, vertelt ze grinnikend. „En ik liet hem lekker even spartelen.”

Ze draagt een hoofddoek. Misschien zorgde dat voor de verwarring bij de boswachter.

We kwamen erop door het bizarre lustrumfeest van het Amsterdamse studentencorps. Met z’n allen roepen dat vrouwen hoeren of sperma-emmers zijn, wordt alleen op zo’n Herendiner grappig gevonden. De rest van Nederland is verbijsterd over het onbekommerd uitschreeuwen van de (vermeende) mannelijke dominantie.

Het kan niet meer, het is 2022. Maar de heren van het diner hebben meer tijd nodig om dat te beseffen. Ze moeten de klok van de beschaving een aantal keer horen. Ze zijn niet de enige. Denk aan mensen die lullige opmerkingen maken over Marokkanen / Afrikanen / vluchtelingen / homo’s / Zwarte Piet, al dan niet verpakt als ‘grap’.

De vraag is vooral, zo bespraken de vriendin en ik: wíé zegt hun dat het niet (meer) kan? Wíé staat er op? Dat is namelijk altijd ongemakkelijk. Na het ‘herendiner’ schreven vrouwen achteraf een brief. Dat kon niet anders, ze waren er niet bij. Zouden ze anders zijn opgestaan? Durf je als ‘slachtoffer’ het feestje van zo’n grote groep te verpesten?

Ik vind het de taak van de meerderheid, zegt mijn vriendin. In dit geval een van de mannen dus. Dat vergt enorme moed door het groepsgevoel – bij de heren nog extra opgekweekt door samen doorstane vernederingen. Misschien hebben ze tijdens de ontgroening wel over elkaars hoofd geplast.

Het ís lastig, zegt de vriendin. „Maar je kunt het oefenen, heb ik gemerkt. Ik heb me voorgenomen altijd wat te zeggen. Ook als het over homo’s of zwarte mensen gaat, groepen waartoe ik zelf niet behoor.”

En dan, vervolgt ze, komt de belangrijkste fase: dan moeten anderen die persoon steunen. Ze heeft gelijk. Dominantie bestaat alleen bij acceptatie (dit weet ik van apenonderzoeker Frans de Waal). Als één jonge aap het alfamannetje niet gehoorzaamt én steun krijgt van genoeg andere mannetjes, kan de leider het dak op.

Dus dat is onze taak (ook u, witte mannen). Opstaan en er wat van zeggen. Altijd.

Sheila Kamerman vervangt deze vrijdag Christiaan Weijts