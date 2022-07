Via TikTok live voetbal kijken in verticaal formaat

Voor het eerst wordt zaterdagavond een belangrijke voetbalwedstijd in Nederland live uitgezonden op TikTok. Sportzender ESPN bengt de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, tussen Ajax en PSV, behalve via de gebruikelijke kanalen (televisie en YouTube) ook op de vooral onder jongeren populaire video-app via het Nederlandse ESPN-account op TikTok: @espnnl.

Voor de uitzending van de wedstrijd via TikTok stuurt de zender een aparte cameraploeg, die in de verticale 9:16-verhouding zal filmen, geschikt voor weergave via TikTok op de mobiele telefoon. „Het komt erop neer dat we een dubbele bezetting hebben: een ploeg die filmt voor tv en YouTube, en één voor TikTok”, zegt een woordvoerder van ESPN.

ESPN heeft ruim 600.00 volgers op TikTok. Duiding van de wedstrijd zal verzorgd worden door voormalig voetballers Kenneth Perez (presentatie), Mark van Rijswijk (commentaar), Kees Kwakman (analyse) en Marciano Vink (analyse).

Aanvulling

Is het livestreamen van sportwedstrijden via internet het nieuwe alternatief voor televisie? „Het is eerder een aanvulling, bedoeld voor een groep die misschien wel nauwelijks televisie kijkt, of zelfs geen TV in huis heeft,” zegt de woordvoerder van ESPN. De zender hoop vooral jongere kijkers te trekken.

Haperingen van de internetverbinding zouden een struikelblok kunnen zijn, wat vooral op cruciale momenten in de wedstrijd - zoals tijdens een doelpunt - vervelend zou zijn. ESPN verwacht zaterdag geen problemen, omdat „het risico op overbelasting” bij YouTube en TikTok niet zo groot is, aldus de woordvoerder. „De platformen zijn ingericht op hoge kijkcijfers. Er kan altijd iets gebeuren natuurlijk, we zijn benieuwd en doen dit ook vooral om van te leren.”

Het risico op haperingen is groter bij betaalde streamingsdiensten van onder meer ESPN. Concurrent ViaPlay compenseerde ontevreden klanten voor haperingen bij een Formule 1-wedstrijd door ze hun geld terug te geven. „Dat kwam bij ESPN ook voor. Er ontstaan problemen wanneer grote groepen tegelijkertijd willen inloggen in een beveiligde omgeving. Je moet het zien als dat meerdere mensen tegelijk door een klein poortje willen,” zegt de woordvoerder.

Tot dusver kregen voetballiefhebbers die ESPN volgen op TikTok vooral interviews en compilaties over voetbal voorgeschoteld. De videos krijgen doorgaans duizenden likes. Vooral de serie zogenoemde dilemma challenges doet het goed, waarbij bekende voetballers zoals Matthijs de Ligt (3,5 miljoen views) wordt gevraagd hun persoonlijke voorkeur uit te spreken over triviaal-controversiële kwesties (pizza met of zonder ananas) en vakinhoudelijke zaken (Messi of Ronaldo?).

De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam begint zaterdag om acht uur.