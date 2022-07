Jaren geleden liet ik mijn jongste zoon, toen een jaar of tien, mijn oude typemachine uit de jaren tachtig zien. Enthousiast begon hij te typen. Zijn eigen naam, namen van vriendjes... Na een tijdje had hij het wel gezien en vroeg: „Zit er alleen Word op?”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl