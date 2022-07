Techbedrijven voelen de recessie al

Hoewel Amerikaanse economen het nog ontkennen, is voor veel techbedrijven inmiddels wel duidelijk: de recessie is eigenlijk al bezig. Met name Facebook-eigenaar Meta en Google’s Alphabet zagen dat terug in hun deze week gepresenteerde halfjaarcijfers. Voor Amazon en Apple gold dat minder, maar ook zij waren voorzichtiger over hun verwachtingen voor de rest van het jaar.

Het contrast met de eerste twee pandemiejaren, 2020 en 2021, is groot. Toen kon het door thuiszitters met behoefte aan vermaak niet op voor veel techbedrijven. Maar nu houden adverteerders de hand op de knip door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de enorme inflatie. Hun redenatie: waarom veel geld uitgeven aan marketing als de consument in een recessie met zulke prijsstijgingen toch minder zal gaan uitgeven?

Meta zag daardoor voor het eerst in zijn bestaan de omzet op jaarbasis dalen. Platforms als Facebook, WhatsApp en Instagram leverden de afgelopen drie maanden 28,8 miljard dollar (28,2 miljard euro) aan inkomsten op. In dezelfde periode een jaar geleden was dat nog ruim 29 miljard dollar.

Die daling werd vooral veroorzaakt door een teruggang in de advertentie-inkomsten. De inkomsten per advertentie lagen gemiddeld 14 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2021.

Kwartaalcijfers Eerste krimp ooit 28,8 miljard dollar was de omzet van Meta het afgelopen kwartaal. Het was de eerste omzetdaling in zijn bestaan. 13 procent groeide de omzet van Alphabet. Dat was de laagste groei in twee jaar. 121 miljard dollar was de omzet van Amazon. Een stijging van 7 procent.

Privacybeleid

Naast de naderende recessie heeft Meta ook te maken met recente wijzigingen in het privacybeleid van Apple. Dat heeft naar eigen zeggen de hoeveelheid gebruikersdata die het verzamelt en deelt met andere partijen beperkt. Dat maakt het voor Facebook lastiger op maat gesneden advertenties voor gebruikers aan te bieden. De verantwoordelijke voor de advertentieverkopen, Sheryl Sandberg, maakte onlangs bekend na veertien jaar te vertrekken bij Meta.

Topman Mark Zuckerberg liet zich tegenover analisten ontvallen dat de resultaten ook het komende kwartaal waarschijnlijk tegenvallen. „We lijken in een economische neergang te zijn beland die een brede impact zal hebben op de digitale advertentiesector. Het is altijd moeilijk te voorspellen hoe diep of hoelang deze cycli zullen zijn, maar ik zou zeggen dat de situatie erger lijkt dan een kwartaal geleden.”

Clouddiensten

Dinsdag had Google-moeder Alphabet ook al een verkapte winstwaarschuwing afgegeven. Het bedrijf noteerde afgelopen kwartaal weliswaar een omzetstijging van 13 procent, maar dat was wel het laagste groeipercentage in twee jaar tijd. Ook Alphabet wees naar dalende advertentieinkomsten. Bedrijven trappen op de rem door voortdurend hoge kosten van materialen en problemen in de toeleveringsketen. Bij platformen als YouTube en Google „weerspiegelt de terugval in de uitgaven van sommige adverteerders in het tweede kwartaal de onzekerheid over een aantal factoren die moeilijk uit elkaar te halen zijn”, zei Alphabet-financieel directeur Ruth Porat daarover.

Dat Alphabet nog steeds groeide, komt vooral door de sterke prestaties van de clouddiensten. Het thuiswerken is een blijvend fenomeen gebleken en daarvan profiteren bedrijven die ondersteunende diensten aanbieden.

Concurrent Microsoft zag de inkomsten uit clouddiensten met 40 procent groeien. Dat was wel licht minder dan het voorgaande kwartaal en ook lager dan waarop analisten hadden gerekend. Het zorgde er mede voor dat de omzet op jaarbasis met 12 procent groeide, het traagste groeitempo sinds begin 2020.

Webwinkel Amazon had net als in het eerste kwartaal van dit jaar onder de streep te maken met negatieve cijfers. Het nettoverlies bedroeg 2 miljard dollar, maar dat kwam vooral voort uit een afschrijving van 3,9 miljard dollar op Rivian, een start-up die elektrische voertuigen maakt.

Daar tegenover stond een veel belangrijker cijfer. De omzet steeg afgelopen drie maanden met 7 procent (op jaarbasis) naar 121 miljard dollar. Het bedrijf deed het daarmee beter dan analisten verwachtten. Amazon lijkt hersteld van de ergste klappen van na de pandemie, toen de inkomsten terugliepen, omdat consumenten weer ander vermaak hadden dan spullen bestellen bij webwinkel Amazon.

Ook Apple schreef afgelopen kwartaal nog goede cijfers. De verkopen in het derde kwartaal – Apple werkt met een gebroken boekjaar – groeiden met 3 procent op jaarbasis, waar analisten op een kleine terugval hadden gerekend. De nettokwartaalwinst viel wel 2,3 miljard dollar terug ten opzichte van vorig jaar. En, zo waarschuwde financieel directeur Luca Maestri: in hoeverre klanten tijdens een recessie Apple-producten blijven kopen, blijft lastig te voorspellen.