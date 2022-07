Spaanse premier roept op tot stropdasloze zomer om energie te besparen

De Spaanse premier Pedro Sánchez roept vanwege de hitte al zijn ministers, ambtenaren en het bedrijfsleven op te stoppen met het dragen van een stropdas. Met een losser overhemd kan de energieslurpende airco wat lager.

„Zoals jullie zien draag ik geen stropdas”, zei de sociaaldemocratische premier vrijdagmiddag aan het eind van een persconferentie met een glimlach. „Dat betekent dat we dat allemaal kunnen doen om energie te besparen.”

Lees ook: Madrid zoekt verkoeling in het winkelcentrum

Spanje wordt deze zomer geteisterd door hittegolven en ook dreigt een energietekort door de oorlog in Oekraïne. „Ik heb ministers en alle ambtenaren gevraagd om geen stropdas te dragen en ik zou de particuliere sector willen vragen dat niet te doen als dat niet nodig is”, zei Sánchez terwijl hij daarbij het belang van energiebesparing benadrukte.

Tweeduizend doden door zomerhitte

Tot nu toe heeft de hitte in Spanje en Portugal deze zomer al aan zo’n tweeduizend mensen het leven gekost. Ook komende week worden er in de Spaanse hoofdstad Madrid weer temperaturen tussen de 35 en 40 graden verwacht.

Bij zulke hoge temperaturen is koeling geen luxe, maar noodzaak. Probleem daarbij is dat de aarde door het gebruik van energieslurpende airco’s juist nog sneller opwarmt. Veel Madrilenen die zich geen airco kunnen veroorloven zoeken verkoeling in winkelcentra.

Geen stropdas dragen zal het grote verschil niet maken, maar de oproep die Sánchez met een kwinkslag deed heeft wel symbolische waarde. Komende maandag maakt zijn kabinet een pakket noodmaatregelen bekend om meer energie te besparen, ook om minder afhankelijk te worden van „agressor” Vladimir Poetin. „Het besparen van energie is een taak van ons allen en heeft grote prioriteit”, zo zei de premier vrijdagmiddag.