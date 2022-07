Spaanse justitie eist 8 jaar cel tegen Shakira voor belastingfraude

De Spaanse justitie eist een celstraf van 8 jaar en een boete van 24 miljoen euro tegen de Colombiaanse zangeres Shakira (45). Ze zou volgens de Spaanse justitie tussen 2012 en 2014 haar inkomstenbelasting van 14,5 miljoen euro niet hebben betaald, meldt de Spaanse krant El Pais. Inmiddels heeft de zangeres het geld dat de belastingdienst eist, plus drie procent rente, overgemaakt. Daarom zou een eventuele straf waarschijnlijk lager worden.

Shakira heeft meerdere ondernemingen in Spanje en volgens de aanklagers heeft ze hier geen inkomstenbelasting over betaald. Ze was destijds getrouwd met de Spaanse voetballer Gerard Piqué, die bij FC Barcelona speelt. De zangeres zegt zelf dat ze niks verkeerd heeft gedaan omdat ze tussen 2012 en 2014 niet in Spanje woonde, maar op de Bahama’s. Inwoners die langer dan 183 dagen per jaar in Spanje wonen, moeten belasting betalen. Uit onderzoek van de belastingdienst zou blijken dat Shakira tussen 2012 en 2014 wel degelijk in Spanje woonde.

In 2018 startten de Spaanse autoriteiten een onderzoek naar de financiën van Shakira. Zij deden dit naar aanleiding van de Paradise Papers, documenten die in 2017 naar buiten kwamen via internatioanle media waaruit bleek dat veel beroemdheden belasting ontweken. In 2018 stelde de belastingdienst een schikking voor maar daar ging Shakira niet op in. Een jaar geleden oordeelde de Spaanse rechter dat er genoeg bewijs ligt om een rechtszaak tegen Shakira te starten.