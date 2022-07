Nieuwe vaccinatieronde tegen coronavirus begint in september

Iedereen van twaalf jaar en ouder kan naar verwachting vanaf de tweede helft van september een herhaalprik tegen het coronavirus halen. Dat schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Dit doet hij naar aanleiding van advies van het Outbreak Management Team Vaccinatie (OMT-V). Voor 60-plussers wordt het de vijfde mogelijkheid een prik te halen, voor mensen onder de 60 jaar in veel gevallen de vierde keer.

Volgens Kuipers is de nieuwe herhaalprik nodig „om de bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte op peil te houden”. Het RIVM nodigt vanaf half september eerst met een hoger medisico risico uit. Dat zijn vooral ouderen van boven de 60 jaar, maar ook zestigminners die jaarlijks de griepprik mogen halen, zoals diabetespatiënten. Deze groepen kregen eerder dit jaar ook een uitnodiging voor een herhaalprik, hun tweede booster. Ook zorgverleners worden via hun werkgevers uitgenodigd voor een nieuwe prik. Wanneer al deze groepen zijn uitgenodigd, volgen alle anderen van minimaal twaalf jaar oud. De herhaalprik kan worden gehaald vanaf drie maanden na de laatste coronaprik of een doorgemaakte besmetting. De prikken worden allemaal gezet op GGD-locaties, mensen in zorginstellingen worden daar op locatie geprikt.

Hoewel het OMT-V in het advies schrijft dat de huidige zomergolf over het hoogtepunt heen lijkt, moet volgens de experts al in het vroege najaar „rekening gehouden worden met een toename van infecties”. Daarom is besloten vanaf half september met de nieuwe vaccinatiecampagne te starten. Het OMT-V gaf Kuipers qua vaccinatiestrategie twee opties: of alleen de risicogroepen prikken, of weer de hele bevolking de kans geven een prik te halen. Kuipers koos voor het tweede om zo ook de infectiedruk in de samenleving te verminderen en dit draagt „indirect bij aan bescherming van kwetsbaren”.

Het is de bedoeling dat vanaf half september geprikt gaat worden met nieuwe, zogeheten „bivalente” vaccins die ook betere beschering bieden tegen de Omikron-variant. Helemaal zeker is dat nog niet omdat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dit vaccin nog moet goedkeuren en dit naar verwachting in september gebeurt. Nederland heeft genoeg van deze vaccins in bestelling staan, maar deze worden pas na de goedkeuring van de EMA geleverd. Als vaccins te laat komen voor de start van de campagne, worden risicogroepen mogelijk met de ‘oude’ vaccins geprikt.