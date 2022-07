Rintel doet wat haar voorganger niet deed: de trein promoten

E en paar zinnen over de chaos op Schiphol. En wat opmerkingen over het kabinetsbesluit om het aantal vluchten op de Amsterdamse luchthaven te beperken tot 440.000 per jaar.Het was vrijdag een bescheiden publiek debuut voor Marjan Rintel, bij de presentatie van de kwartaalcijfers van Air France-KLM. De oud-president-directeur van NS staat sinds 1 juli aan het hoofd van KLM.

Air France-KLM presenteerde vrijdag positieve resultaten over het tweede kwartaal. Die waren beter dan analisten hadden verwacht. Air France, KLM en budgetmaatschappij Transavia verkochten niet alleen veel meer vliegtickets dan vorig jaar, ze konden er ook een hogere prijs voor vragen. Wel verwacht de groep dat het langer duurt dan eerder gemeld voordat de vliegtuigen weer net zo vol zitten als voor de pandemie.

In de week waarin op Schiphol nog lange wachtrijen staan, presenteerde Air France-KLM positieve kwartaalcijfers: 6,7 miljard euro omzet, 324 miljoen winst. KLM deed het beter dan Air France: 9 procent winstmarge tegen 3 procent bij Air France.

Mede dankzij een belastingmeevaller bij KLM van 300 miljoen boekte de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatchappij voor het eerst sinds de pandemie winst.

„Het sterke herstel dat we deze zomer zien, stelt de hele luchtvaartindustrie op de proef”, aldus bestuursvoorzitter Ben Smith van Air France-KLM. „Hoewel Air France-KLM zich had voorbereid op een bijna pre-pandemische vraag, zijn onze airlines niet immuun voor de grote operationele uitdagingen die zich over de hele wereld voordoen.”

De bijdrage van Marjan Rintel aan de krakerige telefonische presentatie, was weliswaar bescheiden, maar zij ging wel over de pijnpunten waar Air France-KLM de komende tijd hard mee aan de slag moet.

Naast de inflatie en de hoge kerosineprijzen, zijn dat het personeelstekort in de luchtvaart en de gedwongen krimp van Schiphol.

Marjan Rintel (R’dam, 1967) is sinds 1 juli president-directeur van KLM. Zij kwam over van NS waar ze sinds 2014 werkte en sinds 1 oktober 2020 de leiding had. Rintel werkte daarvoor 15 jaar bij KLM, in diverse (marketing)functies. Ze studeerde bedrijfskunde in Groningen.

De aankondiging dat het vliegveld 12 procent moet verkleinen heeft de Air France-KLM-directie verrast. Aan Rintel de taak om – meer dan haar voorganger Pieter Elbers deed – de banden met de regering aan te halen. Rintel moet meer topvrouw worden ván KLM, naar buitentredend. Elbers die dertig jaar bij KLM werkte, was eerder de topman vóór KLM. Voor het personeel en tegen de boze buitenwereld van Den Haag, Parijs of Brussel.

Het debuut – en de uitdagingen – van Marjan Rintel in zeven cijfers.

€ 318

De prijs van een retourtje Amsterdam en Paris Nord. Oud-NS-topvrouw Marjan Rintel ging deze week niet vliegen naar de presentatie van Air France-KLM, ze nam de hogesnelheidstrein.

Op Instagram plaatste ze een foto op het station in Parijs: „Ben onderweg naar Paris city center met de Thalys voor vergaderingen over de cijfers. Op het stuk tot Brussel kun je nu transferpassagiers van KLM tegenkomen. Mooi om te zien dat het air-rail product verder wordt ontwikkeld.” Zo doet Rintel in haar eerste weken wat Pieter Elbers bijna nooit deed. Elbers vond de internationale trein geen adequaat alternatief voor het vliegtuig, ook al hadden KLM, NS, overheid en andere betrokkenen afgesproken serieus werk te maken van samenwerking tussen luchtvaart en spoor. Als je korteafstandsvluchten vervangt door reizen per trein, scheelt dat CO 2 -uitstoot en speel je ruimte vrij op Schiphol.

In een van zijn rapportages hekelde staatsagent Jeroen Kremers, die toeziet op de afspraken die KLM en het kabinet hebben gemaakt over de coronasteun, de houding van Elbers ten aanzien van de trein. Het ligt voor de hand dat oud-NS-baas Rintel meer werk zal maken van een soepele vliegtuig-trein-combi.

€ 262 mln

De operationele winst van KLM in het tweede kwartaal. In dezelfde periode vorig jaar leed de KLM nog een verlies van 185 miljoen euro. Voor het vierde kwartaal op rij haalde KLM een positief operationeel resultaat. De kwartaalomzet van KLM groeide tot 2,8 miljard euro. „Deze cijfers tonen aan dat klanten weer met ons willen vliegen, zowel voor zakenreizen als voor vakanties”, aldus een toelichting.

De gehele Air France-KLM-groep haalde een kwartaalomzet van 6,7 miljard euro, 2,5 keer zoveel als vorig jaar. De groep zit bijna op de omzet van 2019. De groepswinst in het tweede kwartaal was 324 miljoen euro (tweede kwartaal 2021: 1,4 miljard verlies). Ook IAG, moederbedrijf van British Airways, Aer Lingus en Iberia, meldde vrijdag voor het eerst sinds de pandemie winst.

KLM deed het overigens beter dan Air France. De omzet van de Franse maatschappij was 4,1 miljard euro, het brutoresultaat 133 miljoen. Air France zit daarmee op een winstmarge van 3 procent, KLM op 9 procent. Ondanks de wachtrijen op Schiphol en de stakingen van onder meer de luchthavenbrandweer op Charles de Gaulle, thuishaven van Air France.

€ 70 mln

Zoveel verwacht Air France-KLM extra te moeten uitgeven aan compensatie voor passagiers. Dat komt vooral door de chaos op Schiphol. Steven Zaat, de Nederlandse financieel directeur van de groep, zei vrijdag dat die 70 miljoen veel meer was dan de groep gewoonlijk betaalt aan compensatie – zonder verder in detail te gaan. Zaat verwacht niet dat Air France-KLM nog zo’n bedrag hoeft uit te keren.

Topman Smith stelde vrijdag: „De goede resultaten na de zware coronaperiode brengen gemengde gevoelens met zich mee. Klanten ondervonden in mei en juni veel hinder van de grote operationale verstoringen. Luchtvaartmaatschappijen en luchthavens in heel Europa zijn onvoldoende voorbereid op de snel toenemende passagiersaantallen.” Air France-KLM overweegt een rechtszaak tegen Schiphol vanwege de verstoringen, maar gaf vrijdag geen nadere uitleg.

Eerder deze maand stuurde Marjan Rintel al een mail aan vaste klanten van KLM. „Welgemeende excuses aan een ieder die te maken heeft gehad met verstoring van zijn of haar KLM-vlucht of problemen heeft ondervonden met bagage.”

440.000

Dat is vanaf eind 2023 het maximale aantal vluchten vanaf Schiphol. Voordat de pandemie het luchtverkeer platlegde, zat de luchthaven op 500.000 vluchten. KLM voert ongeveer de helft van al die vluchten uit. De Nederlandse regering beperkt de capaciteit van Schiphol omdat het vliegverkeer te veel geluidsoverlast veroorzaakt. Ook lijkt de krimp een voorschot op de stikstofmaatregelen voor de vervoerssector die het kabinet later dit jaar zal aankondigen.

Lees ook: Luchthaven Schiphol moet krimpen en dat is voor het eerst

Zowel Rintel als Smith herhaalde dat de groep volkomen verrast was door het kabinetsbesluit. Volgens Rintel zijn er alternatieven om de overlast van het vliegverkeer te beperken. Zij gaat in september daarover praten met minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD).

Harbers herhaalde deze week tegen persbureau Bloomberg wat hij al eerder in de Tweede Kamer had gezegd: Schiphol moet stoppen de „prijsvechter” van de Europese luchtvaart te willen zijn. Wat dat betekent voor het netwerk van KLM is nog onduidelijk. Air France-KLM overweegt juridische stappen om de krimp van Schiphol aan te vechten.

€ 924 mln

In totaal 924 miljoen euro heeft KLM in de anderhalf jaar gebruikt van de staatsgaranties van in totaal 3,4 miljard euro die het kreeg om de pandemie te overleven. Het bedrijf heeft de steun in drie stappen afbetaald. Daarmee is Marjan Rintel niet verlost van de bemoeienis van staatsagent Jeroen Kremers. KLM houdt de kredietfaciliteit – voor slechtere tijden.

Kremers controleert de voorwaarden die de overheid verbond aan de steun. Hij publiceert elke paar maanden een kritisch verslag. Zo zegt Kremers keer op keer dat KLM niet langer belastingontwijking van in het buitenland wonende piloten moet faciliteren. Elbers had weinig trek dat aan te pakken. De kwestie ligt nu op het bord van Rintel.

Air France-KLM heeft ook de corona-steun van de Franse staat aan de groep en aan luchtvaartmaatschappij Air France fors afgebouwd. De aandelenemissie eerder dit jaar (opbrengst: 1,6 miljard euro) en een overeenkomst met investeringsmaatschappij Apollo (500 miljoen) heeft de groep gebruikt om de Franse steun af te betalen. Dat is nu voor 60 procent gebeurd.

Als Air France-KLM minstens 75 procent heeft teruggestort vervallen allerlei bedrijfsmatige beperkingen. Dan mag de groep weer overnames doen – de Europese luchtvaart wacht een consolidatie en overnameslag, zeggen experts – en dan mag het bedrijf weer bonussen uitkeren aan de directie. De Nederlandse regering, voor 9,3 procent aandeelhouder, is fel tegen de miljoenenbonussen voor onder andere Ben Smith.

KLM moet nog wel 1,5 miljard euro betalen aan de Nederlandse fiscus. Zoveel uitstel van de inkomstenbelasting kreeg het bedrijf. Vanaf oktober gaat KLM aflossen.

€ 1,34 miljard

De extra brandstofkosten. Een cijfer waarop Marjan Rintel weinig grip heeft maar wel mee wordt geconfronteerd. Air France-KLM heeft in het tweede kwartaal van 2022 maar liefst 1,34 miljard euro meer moeten uitgeven aan kerosine dan in 2021. In totaal waren de brandstofkosten 1,86 miljard euro. Destijds werd fors minder gevlogen natuurlijk, maar ook de kerosinekosten in 2019 waren fors lager dan nu. Twee jaar geleden kostte kerosine volgens de internationale luchtvaartorganisatie IATA nog circa 40 euro per barrel; nu is dat pakweg 100 euro meer.

Air France-KLM en veel andere luchtvaartmaatschappijen proberen zich gewoonlijk te wapenen tegen grote schommelingen van de olieprijs. Ze sluiten daartoe langetermijncontracten (hedging) met olieconcerns. De luchtvaartgroep heeft voor het derde kwartaal 71 procent van zijn verwachte brandstof afgedekt. Voor het vierde kwartaal is dat nog slechts 57 procent.

100

KLM zoekt nog minstens honderd medewerkers op Schiphol, zei Marjan Rintel. Ze heeft de afgelopen weken 150 nieuwe mensen aangenomen. Net als Air France heeft KLM fors bezuinigd op zijn personeel.

Het bedrijf schrapte 13 procent van het aantal medewerkers en heeft nu 28.000 werknemers. „De cijfers zijn goed”, zei Rintel. „Maar we moeten de structurele kosten strak in de hand houden. Dat is van groot belang voor de financiële gezondheid van KLM en om te kunnen blijven investeren in duurzaamheid en het product voor onze klanten.”

Desondanks sprak KLM in mei met het gehele personeel een generieke loonsverhoging af. Alle medewerkers, van incheckmedewerker en koffersjouwer tot piloot krijgt er 5 procent bij.

Jeroen Kremers was er kritisch over: „Voor het geld waarvoor je één piloot een loonsverhoging van 5 procent geeft, kan je ook tien grondmedewerkers 5 procent meer geven.” Het was een kadootje van vertrekkend topman Pieter Elbers, zou je kunnen zeggen, terwijl zijn opvolger Marjan Rintel nu misschien staat voor pijnlijk maatregelen. KLM zal de structurele (personeels)kosten moeten beperken om concurrerend te blijven tegenover onder meer IAG, Lufthansa, easyJet en Ryanair.