Oranje-keeper Van Veenendaal beëindigt per direct carrière

Oranje-keeper Sari van Veenendaal (32) zet per direct een punt achter haar voetbalcarrière. Dat heeft ze vrijdag bekendgemaakt. In een verklaring zegt ze niet meer elke dag op het veld te willen staan en daar „altijd het beste uit mijzelf te hoeven halen”.

Van Veenendaal nam naar eigen zeggen al voor het EK voetbal het besluit om te stoppen. Op het eindtoernooi raakte de doelverdediger tijdens de eerste wedstrijd tegen Zweden (1-1) van begin juli zodanig geblesseerd aan haar schouder, dat ze de rest van de wedstrijden niet meer in actie kon komen.

Wat Van Veenendaal gaat doen nu ze gestopt is, is nog niet duidelijk. „Het is tijd is voor leuke dingen buiten het voetbal”, aldus de 91-voudig international. „Het is voor mij altijd alles of niets geweest. Ik heb elke dag willen winnen en ik ben bevoorrecht dat ik tijdens mijn carrière meerdere prijzen heb mogen winnen.” Ze werd onder meer Europees Kampioen met Oranje in 2017 en werd in 2019 door de FIFA uitgeroepen tot Beste Keeper van de Wereld. De afgelopen twee jaar stond Van Veenendaal onder de lat bij PSV.