OM gaat beelden snelwegcamera’s opslaan om strafbare acties boeren te onderzoeken

Het Openbaar Ministerie gaat beelden opslaan van snelwegcamera’s om strafbare feiten tijdens boerenacties te kunnen onderzoeken. Dat bevestigt een woordvoerder van OM Oost-Nederland vrijdag aan NRC na berichtgeving van NOS. Het gebeurt niet vaak dat (een deel van) de drieduizend camera’s, die Rijkswaterstaat inzet om de doorstroming te bevorderen, worden gebruikt voor opsporing.

Het OM benadrukt alleen beelden vast te leggen van „incidenten op specifieke locaties, waar zich (ernstige) strafbare feiten voordoen die de veiligheid op en rond de weg in gevaar brengen”. Justitie kan deze beelden achteraf gebruiken om die strafbare feiten, zoals het dumpen van afval, te bewijzen en een zaak te bouwen tegen verdachten. Dit betekent dat niet voortdurend de opnames van alle drieduizend camera’s zullen worden opgeslagen.

De afgelopen week dumpten boeren onder meer autobanden, hooibalen en mesthopen op snelwegen, uit protest tegen de stikstofplannen van de regering. Dit leidde op meerdere plekken in het land tot ongelukken, waarbij in zeker één geval een auto total loss raakte. Ook ontstonden er files en besloot de politie uit veiligheidsoverweging stukken snelweg af te sluiten. Donderdagavond werd een boer die op de A18 bij het Gelderse Westendorp afval dumpte op heterdaad betrapt en aangehouden.

In reactie op oproepen om de snelwegcamera’s in te zetten voor de opsporing van de daders eerder deze week liet Rijkswaterstaat donderdag nog weten dat de camera’s daarvoor niet kunnen worden gebruikt. Het OM zegt samen met de politie en Rijkswaterstaat het „thans” tóch mogelijk te hebben gemaakt de beelden veilig te stellen. Wat er precies is veranderd, wil het OM niet zeggen, om zo geen details over opsporingsmethoden prijs te geven.

