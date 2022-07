‘Hé sperma-emmer ga eens bier halen!” Of zeg je dat binnenkort niet tegen onze aanstaande koningin in de kantine van het Amsterdamsch Studenten Corps? Gebruik je in dat geval alleen de adellijke titel ‘hoer’? Wat maakt het uit. Als er maar bier komt.

Wordt prinses Amalia nog lid of heeft papa inmiddels in zijn speedbootje iets beters voor zijn dochter bedacht? Want er zijn natuurlijk grenzen. Tegen sommige uitwassen moet je je jonge kinderen gewoon vaderlijk beschermen. Voorkomen is beter dan een psychiater. Laten we eerlijk zijn: dat versje over dat nekje breken en dan je lul erin steken was gewoon niet fris. Wel goed gerijmd.

Dwarslaesieseks, mailde een jaargenoot aan de koning. Diezelfde baron stuurde ook dat andere filmpje dat op het internet rondzingt. Een act waarop twee getatoeëerde engnekken op keiharde housemuziek met hun koppen tegen de flamoes van twee wijdbeens staande dames beuken en waar een meute corpsballen zichtbaar van geniet. Dat was ook een act op een van de gezellige lustrumfeestjes.

Coschap gynaecologie, grapte een andere vriend in de koninklijke appgroep. Daar werd uiteraard hartelijk om gelachen.

In de briljante hoeren-speech viel het me trouwens op dat maar ongeveer de helft van de naar goede Duitse traditie uniform geklede kakkers op commando ‘hoer!’ riepen. Daarmee zullen zij zich dan ook bij hun keurige ouders verdedigen. Vooral tegen hun moeder, die dertig jaar geleden door papa in diezelfde kantine nog ‘gleuf’ werd genoemd.

Papa zegt dat nog wel eens tegen haar als hij een slokje op heeft. „Hé, ouwe gleuf, we gaan ons mandje in!”

Maar nu zal het zoontje stotteren: „Nee echt mama, ik deed niet mee en vond het net als de rest van mijn dispuut ook heel erg dat het geroepen werd.”

Waarop mama aan haar oogappel zal vragen: „En hebben jullie toen met jullie voltallige studentenhuis het diner verlaten?”

Papa bemoeit zich er niet mee. Die riep toen hij jong was wel ergere dingen. Alleen waren er toen geen verraderlijke filmpjes. Gelukkig niet zeg.

Ach ja, het jaarlijkse kakkersrelletje. Bij Vindicat ging er ooit een gemakkelijk-neukbare-meisjes-lijstje rond, bij Minerva moesten de nullen door de ouderejaarskots kruipen, in België overleefde een lieve jongen liters vissaus niet, dus het werd tijd dat Amsterdam ook weer eens iets van zich liet horen.

De Amsterdamse Zuidas is er ongetwijfeld druk mee. Laatst hoorde ik dat alle 16-jarige kakkers die gaan indrinken in Knokke of oefenneuken op Mallorca allemaal hun eigen advocaat meenemen. Die geeft op de heenreis maar één advies: sowieso alles ontkennen. Ook als er een dooie is gevallen. Jij was er niet bij.

Begrijp ik nou dat burgemeester Halsema zich er ook mee gaat bemoeien? Die spreekt wel hun taal en wordt dus goed verstaan door de aanstaande dokters en directeuren. Geen knorrenpraat. Ik denk dat onze GroenLinkse Femke vooral ontstemd is dat er alleen een apart heren- en damesdiner was. Geen gezellig inclusief lhbtiq+-kransje? En had ze nou op het filmpje gezien dat niet alleen de overhemden spierwit waren, maar alle koppies eigenlijk ook? De senaat zal zich verdedigen met het feit dat er wel degelijk allochtonen waren. Oké, in de bediening, maar ze waren er wel.

De balletjes krijgen een laatste waarschuwing, maar het hooliganhol aan de Amsterdamse Warmoesstraat blijft gewoon gezellig open.

Verder maakt onze koning zich geen zorgen over zijn lieve dochter. Het is een goede voorbereiding op haar door god gegeven werk. Dan moet ze biertjes drinken met de kinderen van Poetin en andere enge handjes schudden. Dus dan is ‘sperma-emmer’ zo erg nog niet.

En de studentjes zelf moeten een nieuwe voorzitter zoeken in de plaats van die dappere Heleen Vos, die er terecht mee gekapt is. Tip? Boris Johnson heeft alle tijd en is er absoluut geknipt voor. En nog even wachten op de felicitaties van ene Donald Trump, die de Amsterdamse jongens zal prijzen dat ze de vrouwen overduidelijk op hun plek hebben gezet. Kortom: een storm in een glaasje bier. En nu? Lekker doormodderen. Moedig voorwaarts richting 1923.