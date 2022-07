Na zes maanden is het vierkant op het schoolplein nog steeds kaal

Op het plein van het Dr. Nassau College in Assen groeien aardbeien in de fietsenstalling. Althans, dat zouden ze moeten doen, als de tuinman vorige week niet net iets te fanatiek had geschoffeld. Gelukkig weet Heidy Hastrich (57), technisch onderwijsassistent bij natuurkunde, scheikunde en biologie, dat de overgebleven aardbeienplanten zich volgend jaar weer zullen vermeerderen.

Zes jaar geleden vroeg de school subsidie aan bij Jantje Beton om van het stenen schoolplein een gezonde tuin te maken met vruchtenbomen, fruitstruiken, een moestuin en wat klimtoestellen. In plaats van doelloos rondhangen, zouden leerlingen in de pauze voortaan vruchten kunnen plukken, of klimmen en wat leren over de natuur. Jantje Beton stelde één voorwaarde: de gezonde tuin moest ook beschikbaar zijn voor de buurt.

Lage struiken

Het ijzeren hek rond het schoolplein werd vervangen door lage struiken en leilindes. Graafmachines groeven de grond af en vulden hem opnieuw met verse tuinaarde. Een hovenier plantte fruitbomen, waaronder oude inheemse appelsoorten. De klimtoestellen werden in de grond geschroefd en na een paar maanden was de gezonde tuin voor school en buurt af.

Vlak voor de zomervakantie ligt het schoolplein er verlaten bij. Heidy wijst naar een kaal stuk aarde aan de noordkant van het schoolplein, alleen een rijtje half opgekomen radijsjes en twee aardappelplanten herinneren aan het feit dat dit de moestuin is. De meivakantie kwam te vroeg dit jaar waardoor IJsheiligen er net inviel, met als gevolg dat bijna alle gewassen verpieterden. Heidy kijkt naar het overgebleven rijtje radijsjes. Volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen, zegt ze.

Foto Annabel Oosteweeghel

In het midden van het plein staan de fruitbomen gegroepeerd. De kersenboom is weliswaar leeg – Heidy vermoedt dat het de vogels zijn geweest – maar aan sommige appelbomen hangen nog wat appels. Er zijn al wat appels geplukt door leerlingen, al zijn die waarschijnlijk weggegooid. Zure appels eten hoort ook bij het leren over de natuur, vindt Heidy.

Bijen

Dan, aan de zuidkant van de school, net om de hoek, lag tot voor kort een wilde bloementuin, Heidy’s trots. Want wilde bloemen zorgen voor bijen en bijen bestuiven de vruchtenbomen. Nu ligt er vooral zand. De bloemenzee moest worden vrijgemaakt voor een nieuwe pannakooi, waarin leerlingen kunnen voetballen. Bewegen is ook belangrijk, zegt Heidy. De wilde bloemen krijgen vast een nieuwe plek.

Het stuk vierkante meter dat Heidy heeft vrijgemaakt ligt vlak aan de waterkant, de oostkant van de tuin. Ze heeft het stuk in de winter ontdaan van gras zodat de inheemse soorten die langs het water groeien zich ook hier kunnen vestigen. Het idee was om het proces van verwilderen met leerlingen te gaan volgen, maar na zes maanden is de aarde nog steeds wat kaal. Midden in het vierkant ligt een plastic zak en hier en daar groeit wat weegbree. Nee, het is niet helemaal wat Heidy ervan verwachtte en de leerlingen zijn ook niet echt enthousiast, maar ook hier geldt: volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen.