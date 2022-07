Minister Christianne van der Wal: een standvastig bestuurder op een alles-of-niets-missie

Vanuit haar villa in het Gelderse Hierden kijkt minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) uit op een mobiele politiepost, gepantserde draaihekken en daarachter een grote, omgekeerde Nederlandse vlag met een spandoek: „Zonder boeren geen toekomst!” De buurt kan met wegversperringen worden afgesloten om nieuwe tractorprotesten te weren. Overal in het dorp zie je het blauw-wit-rood van boze boeren.

Van der Wal neemt haar werk mee naar huis – er valt niet aan te ontkomen.

Sinds haar beruchte stikstofkaartje uit juni is Christianne van der Wal-Zeggelink (48) de meest besproken minister in het kabinet. Een filmpje waarop ze in juni blootvoets met boze boeren in gesprek ging voor haar woning ging viral.

Ze heeft de zware taak stikstof terug te dringen, wat ingrijpende gevolgen gaat hebben voor industrie, verkeer, bouw én veehouderij. De boerenprotesten gaan dit politieke zomerreces door: deze week werden snelwegen gevaarlijk geblokkeerd en opruimbedrijven geïntimideerd. „Onacceptabel”, twitterde Van der Wal.

Stopwoordje: tof!

In twaalf jaar tijd wist ze het centrum van de macht te bereiken, en soms wordt ze genoemd als mogelijk toekomstig VVD-leider en premier. Voor dit portret van Van der Wal sprak NRC met ruim twintig (oud-)collega’s, vrienden en bekenden. Hoe is Van der Wal in het kabinet gekomen en wat voor bestuurder is zij?

Lees dit interview met minister Christianne van der Wal: Minister Van der Wal over stikstofprobleem: ‘Straks kunnen we geen schoon water meer uit de kraan drinken’

Ze heeft de optimistische, energieke uitstraling van Mark Rutte en als stopwoordje „tof!”. Maar Van der Wal is verbaal wat minder gewiekst en meer een doener dan een denker, zeggen bekenden. Ze heeft een open houding en zegt graag met critici „het gesprek” aan te gaan, zoals komende vrijdag met boerenorganisaties en Johan Remkes als „onafhankelijk gespreksleider”. Tegelijkertijd staat Van der Wal bekend als een standvastig bestuurder die voor haar doel gaat.

„Ze is gewoon een vastberaden dame”, zegt CDA’er Peter Drenth, collega-gedeputeerde toen Van der Wal in het Gelderse provinciebestuur zat. „En je moet met goede argumenten komen, wil ze van haar pad af gaan.” Ze staat wel open voor een andere route, zegt Drenth, indien die aanpak „dezelfde doelen realiseert”.

Van der Wals snelle bestuurlijke carrière verliep langs twee sporen. Allereerst via de lokale politiek: ze werd lijsttrekker voor de VVD in Harderwijk bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, toen wethouder voor economische zaken en toerisme, en vanaf 2019 gedeputeerde voor de provincie Gelderland.

Spoor twee liep via de partijpolitiek. Vanaf 2016 zat Van der Wal in het bestuur van de landelijke VVD. Eind 2017 werd ze partijvoorzitter, toen haar voorganger Henry Keizer aftrad na een financieel schandaal rond zijn crematoriumbedrijf.

Haar ministerspost dankt ze aan haar trouw aan partijleider Rutte, denkt Tweede Kamerlid Wybren van Haga, voormalig VVD’er. „Onder Mark gaat loyaliteit boven kwaliteit”, vindt hij. Zelf werd Van Haga in 2019 via een telefoontje van partijvoorzitter Van der Wal geroyeerd als VVD-lid na het schenden van integriteitsregels.

Onzin, reageert Annemarie Jorritsma, fractievoorzitter in de Eerste Kamer van de VVD. „Ik zag al heel snel toen ik haar had leren kennen: zij wordt een keer minister. Ja, Christianne groeit door.”

Als partijvoorzitter schoof Van der Wal wekelijks aan bij de politieke top in Den Haag, het ‘bewindspersonenoverleg’. Jorritsma, technisch voorzitter van dat overleg, ontdekte daar het bestuurlijke talent van Van der Wal. „Ze is heel goed in het onderhouden van contacten en in het zoeken naar draagvlak. Ze laat nooit iets liggen, laat niets escaleren. Als iemand het niet met haar eens is of boos wordt, gaat zij met die persoon bellen.”

Scherp verhaal

Van der Wal wilde de VVD „opschudden” na meerdere integriteitskwesties rond partijprominenten zoals voorganger Keizer, vertelt Klaas Dijkhoff, in die jaren fractievoorzitter in de Tweede Kamer. De partij moest vernieuwen en verjongen. De VVD moest „gezelliger worden”.

Zo werd het jaarlijkse partijcongres omgetoverd tot een ‘festival’. Daar werd lacherig over gedaan, zegt Dijkhoff, maar het werkte wel. „Het werd laagdrempeliger. Er kwamen weer meer jongeren naar toe.” Voor oudere partijleden bleef er een loungehoek met chesterfield-banken.

Inhoudelijk probeerde Van der Wal de VVD ook te prikkelen. In april 2019 presenteerde Dijkhoff een ‘discussiestuk’ over het liberalisme van de VVD. Een ruk naar links, of althans het politieke midden, volgens critici. Van der Wal had hem gestimuleerd een scherp verhaal te schrijven, vertelt Dijkhoff: „‘Zoek niet te snel het compromis’, spoorde ze me aan, ‘laat mensen er maar moeite mee hebben’. Ze wilde juist discussie opzoeken.”

Als partijvoorzitter zocht Van der Wal ook naar talent binnen en buiten de partij – het was haar portefeuille als bestuurslid in de jaren 2016-2017. Daarbij streefde ze nadrukkelijk naar een betere mix: van leeftijd, van maatschappelijke achtergrond, van regionale afkomst, en vooral ook in de man-vrouwverhouding.

Met enige dwang ging dat, zegt Mirjam de Blécourt die in 2019 in de Eerste Kamer werd verkozen. „Ze droeg de selectiecommissie van de partij op om in de top van de kandidatenlijsten evenveel mannen als vrouwen te hebben.” Dat is gelukt voor zowel de Eerste Kamer, de Tweede Kamer als het Europees Parlement. Je ziet het ook terug in het kabinet Rutte IV: zes vrouwelijke VVD-bewindslieden en vijf mannelijke. De Blécourt: „Daar heeft Christianne zich hard voor gemaakt.”

Niet alle leden kijken gelukkig terug op het partijvoorzitterschap van Van der Wal. Juist toen zij op vernieuwing aandrong, verenigde een groep kritische VVD’ers zich in het gezelschap ‘Klassiek Liberaal’, met nu zo’n honderd leden.

Reinier Geerligs, commissielid in de gemeenteraad van Rijssen-Holten, is een van hen. „Na twaalf jaar regeringsmacht maken we ons zorgen over onze liberale wortels”, zegt hij. Van der Wal heeft volgens Geerligs te weinig naar wat hij noemt „verontruste VVD-leden” geluisterd. „Ze is er niet in geslaagd de sluimerende onvrede in de partij te adresseren.”

Die onvrede zag je terug op het laatste VVD-congres in juni, volgens Geerligs, toen de discussie onder leden weer „knalde”. Een nipte meerderheid van 51 procent stemde toen tégen het stikstofbeleid van het kabinet – en dus van hun ‘eigen’ minister Van der Wal. Het stikstofdossier gaat „helemaal niet goed”, vindt Geerligs. „Ze brengt haar plannen heel enthousiast en optimistisch, maar het gaat te snel en is te ondoordacht.”

Droom: het conservatorium

Van der Wal komt, zoals ze het zelf in interviews uitdrukt, uit een „christelijk-liberaal nest”. Ze is geboren in Oldenzaal bij de Duitse grens, opgegroeid in Castricum aan zee. Haar ouders beschrijft ze als „typische VVD’ers”, die beiden werkten in de gezondheidszorg. Haar moeder drukte beide dochters op het hart economisch onafhankelijk te worden.

Van der Wal speelde cello en droomde ervan om na de havo naar het conservatorium te gaan. Het werd een studie facility management in Diemen, later haalde ze ook nog haar lesbevoegdheid.

Ze werkte een paar jaar in het bedrijf van haar man Piet van der Wal – een groothandel in zorgbedden – maar koos uiteindelijk een eigen loopbaan. Méédoen wilde ze. Van der Wal meldde zich voor het bestuur van de christelijke VCO-basisschool in Hierden. Daarna lonkte het openbaar bestuur. Met een vierde kind op komst werd Van der Wal in 2010 gemeenteraadslid voor de VVD in Harderwijk.

Ze is niet de enige in haar familie die politiek actief is. Zowel haar zoon Justus als haar vader Hendrik Jan Zeggelink stond dit voorjaar bij de gemeenteraadsverkiezingen op de kieslijst van de VVD in Harderwijk (plaatsen 16 en 19).

Beetje deftige vlogger

In de lokale politiek was Van der Wal nogal een verschijning. Een extraverte vrouw die een beetje deftig praatte, vlogs maakte en grote plannen had. Als wethouder heeft ze Harderwijk opgestuwd als woonstad en trekpleister: een Hanzestad met stadsstrand, zegt VVD-fractievoorzitter Menno Doppenberg. PowNews kwam haar interviewen in „het Saint-Tropez van de Veluwe”. Doppenberg: „Zij ziet dat als een kans voor Harderwijk.”

Niet alle ambitieuze plannen kwamen van de grond. Een ontwerp voor een glazen café aan de Vissershaven stuitte op bewonersprotest. Nog steeds sleept het project ‘parkvilla’: een woontoren aan het water, die veel hoger moest worden dan het bestemmingsplan toestaat. Maar onder Van der Wal won de VVD wel zetels, die ze inmiddels weer kwijt zijn.

Toen al manifesteerde Van der Wal zich als een progressieve liberaal, die niet bang was christelijk Harderwijk te bruskeren. Ze baarde opzien met het plan om Roze Zaterdag naar Harderwijk te halen – wat een plan bleef. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wilde ze liever met D66 besturen, ook om de koopzondag in Harderwijk te introduceren. De VVD ging uiteindelijk toch verder met coalitiepartner de ChristenUnie, maar er werd een compromis gesloten: 26 koopzondagen per jaar, waarbij de winkels pas om 12.00 uur openen om de kerkgang te respecteren.

Ironisch genoeg vormt Van der Wal nu een team met een Landbouw-minister van de ChristenUnie: Henk Staghouwer. Ze heeft juist geluk dat ze Staghouwer naast zich heeft als bliksemafleider, hoor je ook in politiek Den Haag. Want Staghouwer kreeg brede kritiek vanuit de Tweede Kamer omdat hij boeren geen helder ‘toekomstperspectief’ zou bieden.

Moedig besluit

Als provinciebestuurder in Gelderland voor onder meer economie, innovatie, mobiliteit en luchtvaart maakte Van der Wal bij Statenleden een kundige indruk. „Een probleemaanpakker”, noemt fractievoorzitter Luuk van der Veer van de Partij voor de Dieren uit de oppositie haar. „Niet slecht.” Van der Wal gebruikte vaak het woord „missie”, weet hij.

Een van haar laatste besluiten als gedeputeerde was gevoelig. Gelderland trok zich eind 2021 terug uit de verbreding van de Rijnbrug in Rhenen, onder meer omdat de geschatte kosten (140 miljoen euro) te hoog werden. Met dat besluit toonde Van der Wal haar moed, zei de Gelderse commissaris van de Koning John Berends tijdens haar afscheid. Gelderland en Utrecht hadden ieder al 1,7 miljoen euro aan het project uitgegeven – en Utrecht wilde wél door met verbreden.

Lees het artikel: Provincies kunnen amper aan de slag met de stikstofcrisis door onduidelijkheid van het kabinet

Nu hebben alle provincies de moeilijke taak de stikstofdoelen van minister Van der Wal in een jaar uit te werken. Gedeputeerden noemen het dapper hoe zij hard beleid voor boeren verdedigt voor natuurbehoud, blijkt uit een rondgang. „Zeker voor een VVD-minister”, zegt gedeputeerde Anita Pijpelink uit Zeeland. „Toen ze net minister was en ik dit haar hoorde zeggen, zei ik tegen mijn ambtenaar: wow, dit zijn letterlijk zinnen die ík ook gebruik als PvdA-gedeputeerde.”

Tegelijkertijd baalden veel provinciebestuurders van het stikstofkaartje van Van der Wal dat voor onrust en verwarring zorgde: onhandig gecommuniceerd.

Haar spontaniteit werkt soms tegen, zegt gedeputeerde Harold Hofstra uit Flevoland (ChristenUnie), vanuit het Interprovinciaal Overleg betrokken bij het uitkopen van boeren. Zo kondigde Van der Wal een tweede opkoopregeling aan die „woest aantrekkelijk” zou zijn. Het gevolg was dat boeren die al in onderhandeling waren over de eerste regeling, afhaakten en afwachtten. Hofstra: „Ze bedoelt het goed, maar het pakt anders uit.”

„Ik ben bang dat zij hier en daar communicatief de indruk wekt dat ze niet helemaal aanvoelt wat voor effect het heeft in het land”, zegt de Groningse gedeputeerde Johan Hamster (ChristenUnie). Anderzijds brengt ze „geen fijne boodschap” toch „vol overgave”, zegt hij.

Het terugdringen van stikstof lijkt een bestuurlijke alles-of-niets-missie. Mocht de aanpak van Van der Wal slagen, dan toont ze zich een minister die complexe, gevoelige taken aankan. Voor Annemarie Jorritsma zijn Van der Wals Haagse jaren nog maar net begonnen. „Ze staat op mijn lijstje potentiële opvolgers van Mark.”

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven