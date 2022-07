Marianne Vos pakt in massasprint tweede Tour-etappezege

Marianne Vos heeft vrijdag de zesde etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De Nederlandse renster van Jumbo-Visma was de snelste in de massasprint. Het was voor Vos, die de gele leiderstrui draagt, haar tweede ritzege deze Tour. Ze bleef onder anderen de Italiaanse renster Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) en de eerder in de etappe gevallen Belgische Lotte Kopecky (SD Worx) voor.

De 130 kilometer lange etappe met vier beklimmingen kende lange tijd een grote kopgroep met onder anderen de Nederlandse Silke Smulders (Liv Racing) en Britse Anna Henderson (Jumbo-Visma). Maar hun voorsprong van zo’n anderhalve minuut verdween gedurende de laatste vijftig kilometer van de rit.

Op zo’n vijf kilometer voor de finish werd ook de laatste vluchter, de Franse renster Marie Le Net (FDJ), ingerekend, waarna de sprintersploegen hun sprinters in stelling brachten. Vos had in die massasprint duidelijk de sterkste benen.

Groene trui

Met haar winst loopt Vos in het sprintklassement verder uit op de eveneens Nederlandse Lorena Wiebes. De sprintster van Team DSM, die donderdag nog de vijfde etappe won, kwam op zo’n 23 kilometer van de eindstreep hard ten val, samen met Kopecky, en haalde het op dat moment al uitgedunde peloton niet meer bij.

Vos liep door haar winst en de daarbij horende bonificatieseconden ook in het algemeen klassement iets uit op de concurrentie. Naar verwachting verliest de sprintster haar leiderspositie dit weekend, als twee bergetappes op het programma staan en de klassementsrenners waarschijnlijk flink tijd op haar zullen terugpakken.