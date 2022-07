Magie van een doek, een mandje en een vuurtje

Naast het ballonveld is een echte dorpskermis, met carrousel, friettentjes, ongetwijfeld zo’n boksbal. De meeste toeschouwers komen uit de buurt. Maar tegelijkertijd is dit een van de grootste luchtballonfestivals van Europa, en komen er meer dan 120 luchtballonnen uit de hele wereld. In Joure wordt ook de grootste luchtballon ter wereld opgelaten: in de vorm van een motor. En alles loopt als een geoliede machine. Op de eerste dag van de 34e editie van de Friese Ballonfeesten gaan er zo’n veertig luchtballonnen de lucht in.

De luchtballon, ooit oorlogsmaterieel, is tegenwoordig een anachronisme, een nutteloos vervoermiddel. Zeer kwetsbaar, groot en totaal onwendbaar – overgeleverd aan de grillen van de wind.

Vanuit een puur praktisch oogpunt had de luchtballon al lang voorgoed moeten verdwijnen. Maar toch blijft het vervoermiddel fascineren. Misschien is het omdat de magie van het vliegen zo dichtbij brengt. Alles is tegenwoordig complex. Om een vliegtuig of auto compleet echt te doorgronden moet je een jarenlange studie voltooien. De luchtballon is simpel: een zeil, een mandje en een vuurtje – iedereen begrijpt het. Des te magischer is het als de gasbrander met een angstaanjagend gegrom aanslaat, en de mand de aarde verlaat. Simpel menselijk verstand verslaat de zwaartekracht.